داعمو ضحايا اعتداءات جنسية يدعون البابا بنديكت لتقديم شهادته

حثت مجموعة دعم، البابا الفخري بنديكت السادس عشر، في رسالة اليوم السبت (15 تشرين الأول/أكتوبر 2022) على ضرورة المثول أمام المحكمة والإدلاء بشهادته بشأن فضائح اعتداء جنسي على أطفال داخل كنائس ألمانية.
وجاء في رسالة المجموعة، التي تشكلت في أعقاب الكشف عن انتهاكات واسعة النطاق في المؤسسات الكاثوليكية في ألمانيا، وتطلق على نفسها اسم "زاورتايغ" (خبز العجينة المتخمرة): "إن تعاونك الصادق في تحقيق قضائي سيكون خطوة حاسمة من شأنها أن تكون بمثابة نموذج لجميع مسؤولي الكنيسة".
وأكدت المتحدثة باسم المجموعة، روزي ميترماير، أنها أرسلت الرسالة عبر البريد اليوم السبت.
يُذكر أنه صدر في كانون الثاني/يناير الماضي تقرير عن كاهن يُعرف بـ"إتش" يوضح بالتفصيل ارتكابه انتهاكات جنسية بحق قُصّر على مدار سنوات، وتقصير من قبل مسؤولي الكنيسة في ميونخ وفرايزينغ في التعامل معه. وبدلًا من تقديم القس لمحاكمة مدنية، نقله مسؤولو الكنيسة إلى مواقع كنيسة مختلفة، مواصلًا بذلك انتهاكاته، بحسب التقرير.
وكان بابا الفاتيكان السابق، المولود باسم يوزيف راتسينغر، يشغل منصل رئيس أساقفة ميونخ وفرايزنغ خلال الفترة من عام 1977 حتى عام 1982. وشغل منصب البابا من عام 2005 حتى عام 2013، عندما تنحى عن منصبه. ولا يزال يعيش في الفاتيكان.
وتم تشكيل مجموعة "زاورتايغ" لدعم رجل يدعي أنه تعرض للاعتداء الجنسي من قبل القس الذي أجري عنه التقرير، وقام برفع دعوى مدنية ضده. وطلبت المحكمة من البابا الفخري بنديكت الإدلاء ببيان. ولن تتيح القضية إمكانية فرض عقوبة، ولكن يمكن أن تثبت الجرم.
تجدر الإشارة إلى أن هذه واحدة من عدة قضايا اعتداء جنسي على قُصر هزت المؤسسة الكاثوليكية في ألمانيا في السنوات الأخيرة.
م.ع.ح/خ.س (د ب أ)
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البابا الألماني يقول وداعاً
أول بابا ألماني منذ 700 عام
في التاسع عشر من نيسان/ أبريل 2005، في تمام الساعة الخامسة وخمسين دقيقة، تصاعد الدخان الأبيض في الفاتيكان، إشارة لاختيار بابا جديد للكنيسة الكاثوليكية، فقد أصبح الكاردينال الألماني يوزيف راتزنغر البابا بنديكت السادس عشر. وهو أول بابا ألماني منذ 700 عام يجلس على الكرسي الرسولي في روما.
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البابا الألماني يقول وداعاً
الصدفة تقود البابا لوطنه الأم
وتصادف أن كانت أولى رحلاته إلى الخارج إلى وطنه الأم ألمانيا، إلى مدينة كولونيا، في شهر آب/ أغسطس 2005، أثناء الملتقى العالمي للشباب الكاثوليكي، الذي زاره أكثر من ستمائة ألف زائر.
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البابا الألماني يقول وداعاً
مليون مصلي
وكانت أقوى لحظات تلك الرحلة هي القداس الإلهي الذي احتفل به البابا في ساحة العذراء مريم الواقعة خارج مدينة كولونيا في الحادي والعشرين من أغسطس/آب. كان هذا القداس الذي حضره حوالي مليون زائراً نهاية الملتقى الشبابي، وقضى بعض الحضور الليلة في الساحة في انتظار الصلاة الختامية للملتقى.
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البابا الألماني يقول وداعاً
زيارة الموطن البافاري
منذ توليه الكرسي الباباوي، وعد البابا بنديكتوس السادس عشر أساقفة بافاريا بزيارتهم قريباً. وفي سبتمبر/أيلول 2006 قام البابا البافاري الأصل بزياره موطنه لمدة ستة أيام. أولى المدن التي زارها هي ميونيخ، حيث كان بانتظاره سبعين ألف شخص.
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البابا الألماني يقول وداعاً
زيارة إلى مسقط الرأس
كذلك زار البابا مسقط رأسه، قرية ماركتل آم إن قرب الحدود النمساوية. في الصورة يظهر المسكن الذي ولد فيه البابا بنديكت السادس عشر.
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البابا الألماني يقول وداعاً
كلمة جامعة ريغينزبورغ
محطة أخرى في بايرن كانت جامعة ريغنسبورغ، حيث قام بابا الفاتيكان بإلقاء محاضرة، أثارت ردود فعل قوية في العالم الإسلامي. فقد اقتبس البابا بنديكت السادس عشر جملة من قيصر بيزنطي كان يربط الإسلام بالعنف، وأدت تلك المحاضرة إلى اندلاع مظاهرات ضخمة في الدول الإسلامية.
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البابا الألماني يقول وداعاً
المحطة الأخيرة - مدينة فرايزنغ
آخر محطات البابا في رحلت الثانية إلى موطنه الأم كانت مدينة فرايزنغ التي كان يشغل فيها منصب كاردينال فرايزنغ وميونخ، قبل توجهه إلى روما بدعوة من البابا السابق يوحنا بولس الثاني. في كاتدرائية فرايزنغ، تحدث البابا مع الأساقفة عن أحوال الكنيسة الألمانية قبل أن يغادر البلاد.
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البابا الألماني يقول وداعاً
زيارة للبرلمان الألماني
وفي سبتمبر/أيلول 2011 قام البابا بزيارته الثالثة لألمانيا، حيث زار البرلمان الألماني (البوندستاغ) وألقى كلمة فيه، كأول بابا يلقي كلمة في البرلمان. عند بوابة براندنبورغ احتشدت مجموعة من الناس احتجاجا على زيارة البابا، كما قاطع خمسون عضوا في البرلمان كلمة البابا.
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البابا الألماني يقول وداعاً
قداس في الملعب الأولمبي وتظاهرات في المدينة
وفي نفس الليلة، أقام البابا قداسا في ملعب برلين الأولمبي، حضره 61 ألف شخص، كما حضره الرئيس الألماني والمستشارة الألمانية. في الوقت نفسه، خرجت مظاهرات ضد البابا. من بين المتظاهرين كان هناك أعضاء من البرلمان الألماني.
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البابا الألماني يقول وداعاً
عودة إلى الفاتيكان
في اليوم التالي ذهب البابا إلى مدينتي إيرفوت وفرايبورغ، ليعود في المساء إلى روما. ورغم علاقته الخاصة بوطنه الأم، من المخطط أن يعيش البابا المستقيل بنديكت السادس عشر والكاردينال السابق يوزيف راتزنغر في الفاتيكان، فهو يريد العيش في أحد الأديرة للتفرغ للعبادة.
الكاتب: آرنة ليشتنبرغ/عباس الخشالي