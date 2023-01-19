 داعمو أوكرانيا يجتمعون في ألمانيا وكييف تتوقع "قرارات قوية"! | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.01.2023

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داعمو أوكرانيا يجتمعون في ألمانيا وكييف تتوقع "قرارات قوية"!

بينما تجتمع الدول الداعمة لأوكرانيا في ألمانيا، أعلنت كييف أنها تتوقع "قرارات قوية"، وسط مؤشرات حول إمكانية تسليمها دبابات ليوبارد2. يأتي ذلك بعد حزمة جديدة من المساعدات الأمريكية والغربية لأوكرانيا.

اجتماع سابق لدعم أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الامريكية بألمانيا (26.04.2022)

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن (على اليسار) سيجتمع مع وزراء الدفاع من حوالي خمسين دولة لمناقشة دعم أوكرانيا

تعقد الدول الداعمة لكييف عسكريًّا اجتماعًا في ألمانيا اليوم الجمعة (20 كانون الثاني/يناير 2023) قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنّه يتوقّع أن تصدر عنه "قرارات قويّة" مثل إرسال مركبات مدرّعة ثقيلة لمساعدة بلاده في المعارك الحاسمة المقبلة مع روسيا.

مختارات

واجتماع الجمعة هو الثالث في الصيغة التي تُعرف باسم "رامشتاين" منذ بداية الصراع. وسيجتمع خلاله وزراء الدفاع وكبار المسؤولين العسكريين من حوالي خمسين دولة مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الخميس أنّه يتوقّع "قرارات قويّة" خلال اجتماع الحلفاء الجمعة، وقال: "بينما نستعدّ لاجتماع رامشتاين (...)، نتوقّع قرارات قويّة. نتوقّع حزمة دعم عسكري قويّة من الولايات المتحدة".

من جهته، أعلن وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوسوسكاس مساء الخميس أنّ "بضع دول" سترسل دبّابات ليوبارد 2 إلى كييف. وقال الوزير في اتّصال هاتفي مع فرانس برس إنّ "بضع دول سترسل" دبّابات ليوبارد، واعدًا بـ"معلومات أخرى" الجمعة خلال اجتماع رامشتاين.

بدوره، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي: "هناك حاجة إلى دبّابات ألمانيّة، ودبّابات فنلنديّة، ودبّابات دنماركيّة، ودبّابات فرنسيّة. هذا يعني أنّ أوروبا الغربيّة نفسها يجب أن تُخصّص الآن دبّابات أكثر حداثة لأوكرانيا، حتى تتمكّن من الدفاع عن نفسها ببساطة".

شحنات جديدة من الأسلحة
وقبل ساعات قليلة من هذا الاجتماع الذي يُعقد في قاعدة رامشتاين الأمريكيّة، أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسويد والدنمارك عن شحنات جديدة كبيرة من الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأعلنت الولايات المتحدة مساء الخميس عن شريحة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 2,5 مليار دولار تشمل خصوصًا مئات المركبات المدرّعة من أنواع مختلفة لكنّها لا تضمّ دبّابات ثقيلة من طراز أبرامز.

أوكرانيا تطالب حلفاءها الغربيين بتوريد دبابات ليوبارد 2 الألمانية إليها

وتشمل الشريحة الجديدة 59 مركبة مصفّحة من طراز برادلي ستُضاف إلى 50 مركبة مدرّعة خفيفة من هذا النوع كان قد تم التعهّد بها في 6 كانون الثاني/يناير، فضلًا عن 90 ناقلة جند مصفحة من طراز سترايكر "ستوفر لأوكرانيا لواءين مدرعين"، حسبما قال البنتاغون في بيان.

كذلك، سيسلّم الجيش الأمريكي أوكرانيا 53 مركبة مدرّعة مضادة للألغام (MRAP) و350 مركبة نقل همفي طراز M998. وبهذه الشريحة الجديدة، يرتفع إجمالي المساعدات العسكريّة الأمريكيّة لأوكرانيا إلى 26,7 مليار دولار منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير.

زيارة سرية لمدير "سي آي إيه" إلى كييف!
وقال مسؤول أمريكي لرويترز يوم الخميس إن وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) سافر سرًا إلى كييف في الآونة الأخيرة للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف المسؤول الأمريكي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، "سافر المدير بيرنز إلى كييف، حيث التقى بنظراء في المخابرات الأوكرانية وكذلك الرئيس زيلينسكي وشدد على دعمنا المستمر لأوكرانيا ودفاعها في مواجهة العدوان الروسي".

لكن الشريحة الأمريكية الجديدة من المساعدات لأوكرانيا لا تشمل أيّ دبّابات ثقيلة مثل دبّابة أبرامز التي لم تعلن الولايات المتحدة حتّى الآن استعدادها لتزويد كييف بها، مبرّرةً هذا الرفض بمسائل تتعلّق بالصيانة والتدريب.

جنود ألمان أمام دبابة ليوبارد2 في ليتوانيا (07.06.2023)

الضغوط تزداد على ألمانيا لتسليم دبابات ليوبارد2 إلى أوكرانيا



الضغوط تتزايد على ألمانيا
وتتعرّض ألمانيا لضغوط متزايدة من جانب عدد كبير من جيرانها الأوروبّيين بهدف دفعها إلى الموافقة على تسليم دبّابات ليوبارد. وقال وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس الخميس إنّ الإجابة ستكون "واضحة خلال الساعات القليلة المقبلة أو صباح غد (الجمعة)".

وفي حديثه عبر الفيديو على هامش منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، سخر زيلينسكي الخميس ممّن "يقولون سنسلّمكم الدبّابات إذا قام طرف آخر بذلك"، في إشارة واضحة إلى المستشار الألماني أولاف شولتس الذي أبلغ أعضاء في الكونغرس الأمريكي في دافوس أنّ بلاده لن تزوّد أوكرانيا دبّابات ثقيلة إلا إذا أرسلتها الولايات المتحدة أيضًا، وفق ما قال مسؤول أمريكي كبير.

ودبّابات ليوبارد الألمانيّة هي من الدبّابات الثقيلة الحديثة ذات التصميم الغربي التي تطلبها كييف من حلفائها، ويقول الخبراء إنّها ستكون حاسمة في المعارك المقبلة في شرق أوكرانيا.

لكنّ الغربيّين يخشون احتمال أن تستعمل كييف أسلحتهم في ضرب عمق الأراضي الروسيّة والقواعد الجوّية والبحريّة في شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا عام 2014. ووجّه الكرملين تحذيرًا واضحًا الخميس مفاده أنّ تسليم أسلحة بعيدة المدى "سيعني أنّ النزاع سيبلغ مستوى جديدًا" وذلك ليس "شيئًا جيّدًا للأمن الأوروبي".
م.ع.ح/ع.ش (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)

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    الكاتب: خالد سلامة