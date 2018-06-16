 ″داعش″ يعلن مقتل نجل زعيمه في حمص السورية | أخبار | DW | 04.07.2018

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أخبار

"داعش" يعلن مقتل نجل زعيمه في حمص السورية

أعلن تنظيم "داعش" عن مقتل نجل زعيمه، أبو بكر البغدادي، في مدينة حمص السورية، وعرض موقع للتنظيم صور لفتى يرتدي الزي الأفغاني ويحمل بندقية كلاشينكوف.

Irak - Abu Bakr Al-Bagdadi zeigt sich in einem Youtube-Video (picture alliance/AP Photo)

أعلن تنظيم "داعش" مقتل أحد أبناء زعيمه أبو بكر البغدادي في هجوم شنه مع إرهابيين آخرين في محافظة حمص بوسط سوريا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وكالة "أعماق" الناطقة باسم التنظيم الإرهابي.

وتحت عنوان "قوافل الشهداء" نشرت الوكالة الدعائية عبر تطبيق تلغرام نقلاً عن "ولاية حمص" التابعة للتنظيم صورة للفتى "حذيفة البدري" مرتديا الزي الأفغاني وحاملا بندقية كلاشنيكوف.

وقد أرفقتها ببيان نعي جاء فيه إن "نجل الخليفة" أبو بكر البغدادي "قُتل (...) في المحطة الحرارية بولاية حمص".

مختارات

رغم تعرض تنظيم "داعش" لهزائم متتالية في الآونة الأخيرة في كل من سوريا والعراق، فإن مصير زعيمه أبو بكر البغدادي مازال مجهولاً. ضابط في جهاز المخابرات العراقية يقول إن جهازه حدد مكان البغدادي متوقعاً "استهدافه قريبا". (09.05.2018)

نفى وزير الدفاع الأمريكي ما تردد مؤخراً عن مقتل زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية"، أبو بكر البغدادي. كما أكد مدير مركز مكافحة الإرهاب أنه لم ير شيئا يقود للاعتقاد بأن البغدادي قد أقصي من ساحة القتال. (21.07.2017)

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء أن لديه "معلومات مؤكدة" تفيد بمقتل زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي. والبنتاغون يقول أنه لا يتوفر على معلومات تأكد هذه الأنباء بشكل قطعي. (11.07.2017)

أشارت تقارير صحفية أن أبو بكر البغدادي، زعيم "داعش"، متواجد في مدينة البوكمال السورية وإلى استعادة التنظيم السيطرة على أجزاء من المدينة الحدودية بعد دحره منها. فهل اقترب مشروع داعش من لفظ أنفاسه الأخيرة في هذه المنطقة؟ (10.11.2017)

وكان مسؤول عراقي قد أكد مطلع أيار/ مايو الماضي أن أبو بكر البغدادي الذي أُعلن مقتله مرات عدة، ما زال على الأرجح على قيد الحياة على الأراضي السورية الحدودية مع العراق.  وأضاف ان "البغدادي يتنقل في هذه المناطق بالخفاء وليس بموكب (...) يتنقل برفقة أربعة إلى خمسة أشخاص بينهم ابنه وصهره، وأبو زيد العراقي، وشخص لا أستطيع الإفصاح عنه".

وقالت روسيا في حزيران/ يونيو 2017 أنها قتلت على الأرجح البغدادي في نهاية أيار/ مايو بالقرب من الرقة "العاصمة" السابقة للتنظيم في سوريا. لكنها أشارت في وقت لاحق إلى أنها تواصل التحقق من مقتله.

وبعد ثلاثة أشهر أكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن زعيم التنظيم ما زال على قيد الحياة على الأرجح ويختبئ في شرق سوريا.

ويعود آخر خطاب له إلى 28 أيلول/ سبتمبر 2017 قبل أسبوعين من معارك الرقة، المعقل السابق لتنظيمه في سوريا. والبغدادي الذي رصدت واشنطن 25 مليون دولار لمن يحدد مكانه أو يقتله، ظهر مرة واحدة أمام الكاميرا لدى إعلانه "دولة الخلافة".

ويُعتقد أن البغدادي لديه أربعة أطفال من زوجة أولى وابن من زوجة ثانية.

ع.غ/ ح.ز (آ ف ب، رويترز)

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    الوجه الحقيقي لخليفة "داعش" البغدادي

    ولد أبو بكر البغدادي أو إبراهيم عواد إبراهيم البدري في مدينة سامراء العراقية في 01/07/ 1971. وهو ثالث ابن في عائلته المكونة من أربعة أولاد.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    الوجه الحقيقي لخليفة "داعش" البغدادي

    صحفيون ألمان يعملون لصالح صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"والقناة التلفزيونية الألمانية الأولى "إيه آر دي" ، نجحوا في الحصول وثائق وصور لم تنشر من قبل عن حياة البغدادي.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    الوجه الحقيقي لخليفة "داعش" البغدادي

    وتظهر شهادة الجنسية للبغدادي، والتي تحمل الرقم 918861، إلى أن إبراهيم عواد البدري يحمل الجنسية العراقية، وقد ولد في سامراء.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    الوجه الحقيقي لخليفة "داعش" البغدادي

    أما بطاقة الهوية الشخصية فقد صدرت في سنة 1980، أي عندما كان البغدادي في التاسعة من عمره، وهي أقدم وثيقة له تم العثور عليها من قبل الصحافيين الألمان.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    الوجه الحقيقي لخليفة "داعش" البغدادي

    وأشارت وثائق طبية إلى أن البغدادي لم يُقبَل في الخدمة العسكرية في الجيش العراقي لكونه يعاني من "ضعف في النظر".

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    الوجه الحقيقي لخليفة "داعش" البغدادي

    وتظهر شهادة التخرج من الثانوية العامة في الفرع الأدبي إلى أن إبراهيم عواد لم يكن متفوقا في الدراسة، الأمر الذي لم يمكنه من الالتحاق بأقسام القانون أو اللغات أو التربية، فالتحق في نهاية المطاف بكلية الشريعة الإسلامية في بغداد.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    الوجه الحقيقي لخليفة "داعش" البغدادي

    أكمل البغدادي شهادة الماجستير في الدراسات القرآنية في سنة 1999. وفي 2007 قدّم أطروحة الدكتوراه. ولم يعثر الصحافيون الألمان على أية نسخة من أطروحة الدكتوراه الخاصة به، ويعتقد أن جميع النسخ قد سرقت.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    الوجه الحقيقي لخليفة "داعش" البغدادي

    اختفى البغدادي عن الأنظار عام 2007، ويعتقد أنه انضم لبقايا تنظيم جماعة "التوحيد والجهاد"، وذلك بعد مقتل مؤسسه أبو مصعب الزرقاوي الذي قتلته القوات الأمريكية في العراق.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    الوجه الحقيقي لخليفة "داعش" البغدادي

    وضعت الولايات المتحدة في سنة 2013 مكافأة للقبض على "أبو دعاء" واسمه الحركي "أبو بكر البغدادي". وهذه كانت أول صورة رسمية لخليفة "داعش" قبل تأسيس دولته المزعومة.

  • Abu Bakr al-Baghdadi

    الوجه الحقيقي لخليفة "داعش" البغدادي

    في أبريل/ نيسان 2013 أعلن البغدادي عن ما أسماها "الدولة الإسلامية" أولا في العراق، ثم في العراق والشام، ونصب نفسه خليفة فيها. إعداد: زمن البدري

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

الوجه الحقيقي لخليفة "داعش" البغدادي  

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