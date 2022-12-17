 "داعش" يتبنى هجوماً أودى بحياة 9 من الشرطة العراقية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.12.2022

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أخبار

"داعش" يتبنى هجوماً أودى بحياة 9 من الشرطة العراقية

أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في منشور على تليغرام مسؤوليته عن هجوم أسفر عن مقتل تسعة من أفراد الشرطة العراقية في كركوك. وهذا الهجوم يعدّ من بين الهجمات الأكثر دموية التي شنّها التنظيم في الأشهر الأخيرة في العراق.

جثامين ضحايا هجوم داعش من الشرطة العراقية

جثامين ضحايا هجوم "داعش" من الشرطة العراقية

قتل تسعة من أفراد قوات الأمن العراقية الأحد (18 كانون الأول/ ديسمبر 2022) في هجوم استهدف آلية تقلهم في محافظة كركوك في شمال العراق، ونسب إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) .

مختارات

انطلقت في مدينة فرانكفورت الألمانية جلسات محاكمة سوري متهم بالقتال في صفوف تنظيم "داعش" وبارتكاب جريمة حرب قبل ذلك عندما كان يقاتل في صفوف "الجيش الحر" المعارض. ووصل المشتبه به إلى ألمانيا عام 2015 واُعتقل في 2021.

وفي وقت لاحق، أعلن التنظيم الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم وقال إنه استهدف أفراد الأمن العراقيين بقنبلة، بينما قال مصدر إن الانفجار وقع قرب قرية الصفرة، التي تبعد نحو 30 كيلومترا جنوب غربي كركوك. وأضاف أن شرطيين آخرين أصيبا بجروح خطيرة.

ويعدّ هذا من بين الهجمات الأكثر دموية التي شنّها التنظيم في الأشهر الأخيرة في العراق، ما يعكس قدرته المتواصلة على إلحاق الضرر. ولا يزال لدى التنظيم نحو 6 آلاف إلى 10 آلاف مقاتل في العراق وسوريا المجاورة، بحسب تقرير لمجلس الأمن الدولي.

وأفاد مصدر أمني في كركوك الأحد بأن "عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية تعرضوا لناقلة تابعة للفوج الأول باللواء الثاني ضمن الفرقة الآلية التابعة للشرطة الاتحادية بعبوة ناسفة". وأضاف أن الهجوم رافقه اعتداء "مباشر بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة" في قرية شلال المطر التي تبعد 65 كلم عن مركز محافظة كركوك، موضحا "قتلنا أحد عناصرهم المهاجمة ونعمل على البحث عن العناصر الأخرى". وارتفعت حصيلة القتلى من 7 إلى 9 بعد وفاة جريحين من الشرطة، وفق المصدر. 

جثمان أحد رجال الشرطة الذين سقطوا في هجوم داعش قرب كركوك (18/12/2022)

جثمان أحد رجال الشرطة الذين سقطوا في هجوم داعش قرب كركوك (18/12/2022)

مصر تعلن تضامنها مع العراق

وبعيد الهجوم، أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بياناً طلب فيه "ملاحقة العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الارهابي الجبان"، موعزا للقوات الأمنية "بالانتباه وتفتيش الطرق بشكل دقيق وعدم إعطاء فرصة للعناصر الإرهابية".

ومن جانبها، أدانت مصر، اليوم الأحد، العمل الإرهابي الغاشم. وأكدت القاهرة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، على "تضامنها ودعمها الكامل لدولة العراق في مواجهة الإرهاب الغاشم". وعبرت مصر عن ثقتها في أن "مثل تلك الأعمال الخسيسة لن تزيد العراق  الشقيق إلا إصراراً على دحر الإرهاب واستئصال جذوره".

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التنظيم هُزم لكنه لم يفارق الحياة

وسيطر تنظيم "الدولة الإسلامية" في عام 2014 على مناطق شاسعة في العراق وسوريا المجاورة لكنه هُزم في البلدين على التوالي في عامي 2017 و2019.

وأشار تقرير صادر عن مجلس الأمن الدولي في كانون الثاني/ يناير إلى أن التنظيم "حافظ على قدرته على شنّ الهجمات بمعدل ثابت في العراق، بما في ذلك تنفيذ عمليات كرّ وفر ونصب الكمائن وزرع القنابل على جنبات الطرق".

ولا تزال الحدود بين سوريا والعراق "تشكّل منطقة ضعف رئيسية" يستغلها التنظيم، الذي له "ما بين 6 آلاف إلى 10 آلاف مقاتل منتشرين في جميع أنحاء البلدين، يتركز معظمهم في المناطق الريفية، ويُقدّر أن معظمهم مواطنون سوريون وعراقيون"، وفق النسخة الأخيرة من التقرير الصادرة في تموز/ يوليو 2022.

خ.س/ص.ش (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • Irak Ausbildung Peschmerga durch Bundeswehr (picture-alliance/dpa/J. Kuhlmann)

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  • Irak Ausbildung Peschmerga durch Bundeswehr (picture-alliance/dpa/Bundeswehr/Sebastian Wilke)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    تقوم قوات خاصة من الجيش الألماني بتدريب جنود من البشمركة في شمال العراق لمحاربة "داعش". 140 جندي ألماني متمركزون الآن في مدينة أربيل على بعد 80 كلم من الموصل، التي اقترب الجيش العراقي من تحريرها من قبضة داعش.

  • Deutsche Waffenlieferung für die Peschmerga Kämpfer in Nordirak 18.09.2014 (Reuters/Thomas Peter)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    منذ عام 2014 تقدم ألمانيا دعما عسكريا لقوات البشمركة، التي حصلت منذ ذلك الحين على أسلحة متنوعة من بينها 20 ألف بندقية هجومية، 400 قذيفة صاروخية،1200 صاروخ مضادا للدبابات وملايين من ذخيرة الطلقات.

  • Syrien-Einsatz der Bundeswehr - Tornado (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    تشارك ألمانيا أيضا في الحرب ضد داعش في سوريا والعراق عبر طائرات استطلاع "تورنادو" وطائرة تزويد بالوقود موجودة في قاعدة إنجرليك التركية لدعم الضربات الجوية التي يشنها التحالف الدولي.

  • Haider al-Abadi (C.Court/Getty Images)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    الحكومة العراقية المركزية في بغداد لم تحصل على أي أسلحة من ألمانيا، بل حصلت فقط على "المعدات الدفاعية" مثل الدروع الواقية للبدن ومعدات إزالة الألغام.

  • Deutsche Hilfe für Irak 16.08.2014 Erbil (picture-alliance/dpa)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    الحكومة الألمانية قدمت للعراق بين عامي 2014 وحتى نهاية عام 2016 حوالي 713 مليون يورو كمساعدات للإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار واستقرار البلاد.

  • Irak Falludscha man vor Ruine Symbolbild Wiederaufbau (Getty Images/AFP/H. M. Ali)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    وافقت الحكومة الألمانية في عام 2017 على تقديم 235 مليون يورو لإعادة إعمار ودعم الاستقرار في العراق وسوريا.

  • Bundesaußenminister Sigmar Gabriel reist in den Irak (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    زار وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل الأربعاء (19 نيسان/أبريل) العراق. ويعتزم الوزير الألماني بحث سبل إعادة إعمار المناطق المدمرة التي تم استعادتها من تنظيم "داعش" مع الحكومة العراقية. الكاتب: أمين بنضريف


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