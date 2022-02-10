 ″داعش″ يؤكد مقتل قائده ويختار شخصا غير معروف نسبيا خلفا له | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.03.2022

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أخبار

"داعش" يؤكد مقتل قائده ويختار شخصا غير معروف نسبيا خلفا له

بعد أكثر من شهر من إعلان بايدن ذلك، أكد "داعش" في بيان مقتل قائده "أبو إبراهيم القرشي". كما اختار "أبا الحسن القرشي"، وهو غير معروف نسبيا، ليكون ثالث "خليفة" للتنظيم الإرهابي الذي يشهد ضعفا بسبب الهجمات المتتالية.

صورة من الأرشيف لقافلة من السيارات والمقاتلين التابعين لتنظيم داعش في معقلهم، الرقة السورية (16/10/2017)

صورة من الأرشيف لقافلة من السيارات والمقاتلين التابعين لتنظيم داعش في معقلهم السابق بالرقة السورية

أكد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الخميس (10 مارس/آذار 2022) مقتل "أبو إبراهيم الهاشمي القرشي"، بعد أكثر من شهر من إعلان الولايات المتحدة ذلك خلال عملية شنّتها ضده في سوريا، وكشف عن تعيين "أبو الحسن الهاشمي القرشي" خلفا له.

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تسبب هجوم لتنظيم داعش في مقتل العشرات، جلهم من القوات العسكرية ومقاتلي التنظيم، وذلك في عمليتين في الحسكة السورية وديالى العراقية. كما تمكن عدد من الجهاديين المعتقلين من الفرار.

يثير الهجوم الأخير لـ"داعش" على سجن في مدينة الحسكة السورية مخاوف من استعادة التنظيم قدراته وتساؤلات عما إذا كان الهجوم، الأكبر منذ إسقاط "خلافته"، مؤشراً على عودة التنظيم إلى سابق عهده. فهل يستطيع "داعش" استعادة قوته؟

وأعلن المتحدث باسم التنظيم الإرهابي أبو عمر المهاجر في تسجيل صوتي نشر عبر تطبيق تلغرام "مبايعة" من وصفهم بـ "أهل الحل والعقد" للزعيم الجديد.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن في الثالث من فبراير/ شباط الماضي أن الزعيم السابق لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) فجّر نفسه خلال عملية شنتها قوات خاصة أميركية في بلدة أطمة بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، وهي منطقة تسيطر عليها فصائل جهادية وأخرى من المعارضة المسلحة.

ولم ينف "داعش" الرواية الأمريكية أو يؤكدها، وقال المتحدث الجديد، أبو عمر المهاجر، في التسجيل الصوتي إن آخر معركة يشارك فيها أبو إبراهيم القريشي كانت معركة سجن غويران بمدينة الحسكة في شمال شرق سوريا.

وقتل يومها حوالي 200 سجين ومتشدد على الأقل فضلا عن 30 من القوات الحامية للسجن عندما هاجم تنظيم "الدولة الإسلامية" السجن في يناير كانون الثاني محاولا تحرير أعضائه المحبوسين هناك، حسبما قاله مسؤولون.

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مقاتلون أكراد يعلنون استعادة السيطرة "الكاملة" على سجن الحسكة

والزعيم الجديد، وهو الثالث منذ نشأة التنظيم المتطرف، غير معروف نسبيا ولم يكشف التسجيل الصوتي تفاصيل حوله. ويتولى "أبو الحسن الهاشمي القرشي" زمام القيادة في وقت أضعِفت الجماعة بسبب الهجمات المتتالية التي تدعمها الولايات المتحدة في العراق وسوريا لإحباط عودة الجهاديين.

ص. ش/أ.ح (ا ف ب، رويترز، د ب أ)

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عملية أميركية ضد جهاديين شمال غرب سوريا

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