"داعش ـ خراسان" يتبنى هجوما صاروخيا على مطار كابول

قال تنظيم "الدولة الإسلامية ـ خراسان" في بيان تداولته حسابات جهادية على تطبيق تلغرام إنه استهدف مطار كابول الدولي بستة صواريخ كاتيوشا، "وكانت الإصابات محققة". وأشار البيان إلى سقوط مصابين.

ووفقا لقناة طلوع نيوز الإخبارية المحلية فإنه جرى إطلاق الصواريخ من تشيرتشانه بشمال كابول، بينما تحدثت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن إطلاق خمسة صواريخ على الأقل صوب المطار، نقلا عن مسؤولين حكوميين أمريكيين.

ورجح مسؤول في حركة طالبان في المكان إطلاق خمسة صواريخ لكن الدفاعات الجوية الخاصة بالمطار اعترضتها ودمرتها. ولم تصدر أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار لحقت بالمطار.

والتقط مصور لوكالة فرانس برس الاثنين صورا لسيارة مدمرة مع قاذفة صواريخ لا تزال ظاهرة على المقعد الخلفي.

وأكد البيت الأبيض الاثنين الهجوم بالصواريخ على المطار، لكنه شدد على أن عمليات الإجلاء "متواصلة"، فيما قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن التهديد لمطار كابول لا يزال "حقيقيا" و"محددا"

وجاء الهجوم قبل أقل من 48 ساعة من موعد سحب الولايات المتحدة آخر قواتها من أفغانستان وغداة ضربة جوية شنتها الولايات المتحدة في كابول الأحد. وقالت الولايات المتحدة إن الغارة الجوية الأحد على السيارة المفخخة قضت على تهديد جديد من تنظيم "الدولة الإسلامية"، إلا أنها قد تكون تسببت بمقتل مدنيين.

وتسبب الهجوم الانتحاري الأسبوع الماضي في محيط مطار كابول بأكبر حصيلة قتلى في صفوف الجيش الأمريكي في يوم واحد منذ 2011.

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وفي سياق متصل أصدرت مجموعة الدول التي اتحدت لقتال تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) بما في ذلك الولايات المتحدة، بيانا تعهدت فيه بالعمل على القضاء على التنظيم واستهداف فرعه في أفغانستان.

وقال التحالف في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية "سنعتمد على كل عناصر القوة الوطنية، العسكرية والمخابرات والدبلوماسية والاقتصادية وإنفاذ القانون، لضمان هزيمة هذه المنظمة الإرهابية الوحشية". وأضاف البيان أن هذه الدول "ستقوم بتحديد أعضاء(التنظيم) وتقديمهم للعدالة".

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)