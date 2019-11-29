 ″داعش″ تعلن مسؤوليتها عن هجوم لندن | أخبار | DW | 30.11.2019

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أخبار

"داعش" تعلن مسؤوليتها عن هجوم لندن

تنظيم "داعش" يتبنى هجوم "جسر لندن"، الذي أكدت الشرطة البريطانية أن منفذه أدين عام 2012 بجرائم إرهابية، وأنه خرج من السجن بإطلاق سراح مشروط عام 2018 بعد الاتفاق على ارتداء "سوار إلكتروني" لرصد تحركاته.

UK London nach Terrorattacke auf der London Bridge (Reuters/S. Dawson)

أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) السبت (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع عند جسر لندن وراح ضحيته مدنيان ومرتكب الهجوم. وقال التنظيم الإرهابي، عبر وكالة "أعماق" الناطقة باسمه، إن منفذ الهجوم هو أحد عناصرها، وأنه استجاب لنداءات التنظيم باستهداف رعايا دول التحالف الدولي، الذي يقاتل التنظيم في سوريا والعراق.

وكانت الشرطة البريطانية أعلنت السبت أن رجلاً يشتبه في طعنه شخصين حتى الموت في اعتداء عند جسر لندن هو سجين سابق كان قد أدين عام 2012 بارتكاب جرائم إرهابية. وكشفت الشرطة أن الرجل، الذي قُتل بالرصاص على أيدي ضباطها بعد تنفيذه الاعتداء أمس الجمعة، يُدعي عثمان خان ويبلغ من العمر 28 عاماً، مشيرة إلى عدم السعي لتعقب أي مشتبه به آخر فيما يتعلق بالحادث.

وقال بيان للشرطة على تويتر: "هذا الشخص معروف لدى السلطات، وقد أدين عام 2012 بجرائم إرهابية، وخرج من السجن بإطلاق سراح مشروط في ديسمبر/ كانون الأول عام 2018".

وقد سجن خان بعد أن تمت إدانته في جرائم، من بينها التخطيط لشن هجوم على بورصة لندن، طبقا لما ذكرته صحيفة "الغارديان"، كما خطط أيضا لإقامة "منشأة تدريب عسكرية إرهابية" في كشمير، حسب الصحيفة، نقلا عن تصريحات قاض في ذلك الوقت.

وقال نيل باسو رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن في بيان إنه "يتم الآن إجراء تحقيق لتحديد كيف تمكن خان من تنفيذ هذا الهجوم".

مختارات

أصيب عدد من الأشخاص في عملية طعن "إرهابية" وقعت على جسر لندن بينما أعلنت الشرطة مقتل مشتبه به كان يرتدي متفجرات "مزيّفة". فيما قالت محطة بي بي سي الإعلامية إن رجلين قتلا خلال الحادث الذي صنف إرهابيا. (29.11.2019)

تنطلق الشرطة البريطانية في تعاملها مع هجوم الطعن بسكين في مركز تسوق في مانشستر، والذي أسفر عن جرح أربعة اشخاص، على أنه اعتداء إرهابي، حيث تم اعتقال رجل في الأربعين من عمره بشبهة التورط في عمل إرهابي، حسب مصادر الشرطة. (11.10.2019)

وكانت صحيفة "تايمز" قد ذكرت في وقت سابق نقلا عن مصادر حكومية لم تحددها أن هذا الرجل سبق إدانته في جريمة لها صلة بإرهاب إسلامي وأُفرج عنه من السجن قبل عام تقريبا بعد الاتفاق على ارتداء "سوارإلكترونية" لرصد تحركاته.

وأوضح باسو أن الشخصين الذين قتلا هما رجل وامرأة، مضيفا أن ثلاثة أشخاص آخرين، هم رجل وامرأتان أصيبوا ولا يزالون في المستشفى لتلقي العلاج.

وفور خروج المهاجم إلى الشارع بُث شريط مصور مثير على تويتر يسجل لحظة قيام ستة من المارة بالتصدي للمهاجم على جسر لندن وانتزاع السكين الذي كان بحوزته.

وأظهر التسجيل قيام الشرطة بجر رجل من فوق المشتبه به قبل أن يقوم رجل شرطة بتصويب سلاحه نحوه بدقة. وبعد وقت وجيز، سمع دوي طلقتين على ما يبدو، وتوقف الرجل الراقد على الأرض عن الحركة.

جونسون: يجب تنفيذ الأحكام

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الجمعة إنه يجب تنفيذ الأحكام، مضيفاً أنه "من الخطأ السماح لمجرمين يتسمون بالخطورة والعنف الخروج من السجن مبكراً ومن المهم جداً التخلي عن هذا التقليد وأن نفرض تطبيق الأحكام التي تتناسب مع المجرمين الخطرين ولا سيما الإرهابيين". وأشاد جونسون بشجاعة المارة الذين أطبقوا على الرجل وقال إن بريطانيا لن تخاف أبداً.

وقال نيل باسو قائد شرطة مكافحة الإرهاب بالمملكة المتحدة "أصيب عدد من الأشخاص خلال الحادث. نعتقد أن الشيء الذي كان مربوطا على جسد المشتبه به هو حزام ناسف زائف".

وقال جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني والمنافس الرئيسي لجونسون في الانتخابات إن الحادث أصابه بصدمة وأبدى تعاطفه مع من تضرروا .

ع.ح./ص.ش. (أ ف ب، رويترز)

  • England Vorfall auf der London Bridge Mehrere Fußgänger angefahren (Picture alliance/Zumapress/V. Flores)

    جسر لندن مسرح لاعتداء إرهابي

    فاجأت سيارة شحن صغيرة ليل السبت (الثالث من حزيران/ يونيو) المارة، بعدما تعمد سائقها الخروج عن مساره والقيادة باتجاههم ودهسهم.

  • England Vorfall auf der London Bridge Mehrere Fußgänger angefahren (Picture alliance/empics/F. De Caria)

    جسر لندن مسرح لاعتداء إرهابي

    قالت هيئة الإسعاف إنها نقلت 20 شخصا على الأقل للمستشفيات وعالجت آخرين في الموقع بعد الهجوم في منطقة جسر لندن.

  • England Vorfall auf der London Bridge Mehrere Fußgänger angefahren (Picture alliance/AA/I. Infantes)

    جسر لندن مسرح لاعتداء إرهابي

    بعد الهجوم قامت الشرطة فورا بإغلاق جسر لندن ومنعت المرور عبره.

  • England Vorfall auf der London Bridge Mehrere Fußgänger angefahren (Getty Images/C. Court)

    جسر لندن مسرح لاعتداء إرهابي

    قامت الشرطة إثر الاعتداء بإخلاء الجسر من المارة عبر ممرات خاصة وهي تراقبهم بحذر تحسبا لأي طارئ.

  • England Vorfall auf der London Bridge Mehrere Fußgänger angefahren (Reuters/H. McKay)

    جسر لندن مسرح لاعتداء إرهابي

    انتشرت حالة من الهلع والذعر بين الناس بعد الهجوم الإرهابي وأصيب البعض بالصدمة وخارت قواه.

  • England Vorfall auf der London Bridge Mehrere Fußgänger angefahren (Picture alliance/dpa/Y.Mok/PA Wire)

    جسر لندن مسرح لاعتداء إرهابي

    انتشرت الشرطة بكثافة على جسر لندن والمنطقة المحيطة به. كما سارعت وحدات خاصة من الشرطة مدججة بالأسلحة إلى المنطقة وتطويقها.

  • England Vorfall auf der London Bridge Mehrere Fußgänger angefahren (Picture alliance/empics/D. Lipinski/PA Wire)

    جسر لندن مسرح لاعتداء إرهابي

    ذكرت الشرطة وتقارير إعلامية أن العديد من الأشخاص أصيبوا في حادث دهس على جسر لندن، بالإضافة إلى طعن عدد أخر من الأشخاص في (بورو ماركت) المجاور للجسر، في حادثين ارهابيين فيما يبدو أنهما مرتبطين ببعضهما. وأكدت الشرطة أن الحادثين كانا ارهابيين، مضيفة أن حادث الطعن الذي وقع في حي فوكسهول جنوبي لندن في وقت لاحق لا صلة له بالحادثين الآخرين.

  • England Vorfall auf der London Bridge Mehrere Fußgänger angefahren (Picture alliance/empics/D. Lipinski/PA Wire)

    جسر لندن مسرح لاعتداء إرهابي

    طائرات مروحية أيضا حلقت في سماء لندن بحثا عن المشتبه بهم في هجوم الجسر ومنطقة بورو ماركت بالقرب من الجسر.

  • Großbritannien Unterhaus Debatte | Theresa May (picture-alliance/dpa)

    جسر لندن مسرح لاعتداء إرهابي

    دعت رئيسة الوزراء البريطانيا تيريزا ماي، لجنة الاستجابة للطوارئ التابعة للحكومة وهي أعلى لجنة أمنية في البلاد، للاجتماع وبحث ما شهدته لندن وقالت في بيان "بعد متابعة تقارير الشرطة والمسؤولين الأمنيين، أستطيع أن أؤكد أنه يتم التعامل مع الأحداث المروعة في لندن على أنها عمل إرهابي محتمل".

  • London Bürgermeister Sadiq Khan (picture-alliance/AP Photo/K. Wigglesworth)

    جسر لندن مسرح لاعتداء إرهابي

    بدوره أدان رئيس بلدية لندن صديق خان الهجومين الذين وقعا في منطقتي لندن بريدج وبورو ماركت بواسطة حافلة صغيرة وسكين، ووصفهما "بالبربرية". وقال خان "هذا كان هجوما متعمدا وجبانا على لندنيين أبرياء وعلى زوار لمدينتنا كانوا يستمتعون بليلة السبت".


مختارات

جسر لندن مسرح لاعتداء إرهابي

شهدت العاصمة البريطانية اعتداءين إرهابيين وقع الأول على جسر لندن، بعدما دهست سيارة شحن صغيرة المارة وأصابت عددا منهم. في حين وقع الاعتداء الآخر في منطقة بورو ماركت وكان طعنا بسكين حيث أصيب عدة أشخاص. (04.06.2017)  

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