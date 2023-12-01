في عام 1959 تم بناء دار الأوبرا التي تعتبر إلى اليوم أيقونة حقيقية في تاريخ العمارة. وكان من المفترض أن تستمر أعمال البناء أربع سنوات فقط وتكلف حوالي 7 ملايين دولار أسترالي. لكن تم الانتهاء من البناء وافتتاح دار الأوبرا في عام 1973، وتجاوزت التكلفة 100 مليون دولار أسترالي. فقط من أجل السقف أعد 44 رسامًا أكثر من 1700 خطة.