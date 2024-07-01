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داركو يانيفيتش

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موضوعات من داركو يانيفيتش

بعد المناظرة الأولى أمام ترامب، يواجه الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن الكثير من الضغوط 2024.06.27

حال انسحاب بايدن.. ما بدائل الحزب الديمقراطي لمنافسة ترامب؟

حال انسحاب بايدن.. ما بدائل الحزب الديمقراطي لمنافسة ترامب؟

يواجه بايدن ضغوطا لإفساح المجال لمرشح آخر من حزبه الديمقراطي لمنافسه الجمهوري ترامب. فمن يكون مرشحا محتملا حال انسحابه؟
سياسة٧ يوليو ٢٠٢٤
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