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داركو يانيفيتش
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حال انسحاب بايدن.. ما بدائل الحزب الديمقراطي لمنافسة ترامب؟
حال انسحاب بايدن.. ما بدائل الحزب الديمقراطي لمنافسة ترامب؟
يواجه بايدن ضغوطا لإفساح المجال لمرشح آخر من حزبه الديمقراطي لمنافسه الجمهوري ترامب. فمن يكون مرشحا محتملا حال انسحابه؟
سياسة
2024/7/7
٧ يوليو ٢٠٢٤
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