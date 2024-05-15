خيرت فيلدرز يعلن الاتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية في هولندا

بعد نصف سنة على تحقيقه فوزه كبيراً في الانتخابات البرلمانية، أعلن اليميني المتطرف خيرت فيلدرز عن ولادة حكومة ائتلافية في هولندا. من هي الأحزاب المؤتلفة واتجاهاتها؟

قال السياسي الشعبوي الهولندي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز إنه اتفق على تشكيل حكومة ائتلافية مع ثلاثة أحزاب يمينية أخرى بعد نحو ستة أشهر من إجراء الانتخابات البرلمانية في هولندا.

وقال فيلدرز في لاهاي، الأربعاء (15 أيار/مايو 2024)، مع استمرار محادثات الفرصة الأخيرة قبل الموعد النهائي في منتصف الليل (الساعة 2200 بتوقيت غرينتش) "لدينا اتفاق". وأوضح فيلدرز أنه لم يتم بعد الاتفاق على مرشح لمنصب رئيس الوزراء.

وكان "حزب من أجل الحرية" بزعامة السياسي المثير للجدل قد حقق فوزاً واضحاً في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بحصوله على 37 مقعداً من أصل 150 مقعداً في البرلمان، إلا أن فيلدرز لم يتمكن من تأمين الدعم الكافي ليحل محل مارك روته كرئيس لوزراء هولندا.

ومن المقرر أن يشمل الائتلاف "حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" الليبرالي بقيادة روته، وحزب "العقد الاجتماعي الجديد" المحافظ بقيادة بيتر أومتزيخت، وحزب حركة "مزارعون- مواطنون" الشعبوية.

ولم يتم الكشف بعد عن محتوى الاتفاق.

خ.س/ف.ي (د ب أ)