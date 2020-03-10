 خوفا من انتشار كورونا....مشاهير يطلقون حملة تضامن مع اللاجئين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.03.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

خوفا من انتشار كورونا....مشاهير يطلقون حملة تضامن مع اللاجئين

وقع أكثر من أربعين ألف على عريضة تضامن مع اللاجئين على الحدود. وتهدف هذه العريضة باسم #LeaveNoOneBehind أي "لا تتركوا أحدا على الحدود"، إلى منع انتشار فيروس كورونا بين المهاجرين.

Griechenland Flüchtlinge im Moria Camp, Lesbos (Reuters/C. Baltas)

مخيم موريا ، من المفترض أن يضم 6 آلاف شخص لكنه اليوم يأوي أربعين ألف شخص

تطالب عريضة وقع عليها آلاف المشاهير، تحت اسم #LeaveNoOneBehind أي "لا تتركوا أحدا على الحدود"، المفوضية الأوروبية والحكومات الأوروبية إخلاء مخيمات اللاجئين المكتظة ونقل المهاجرين إلى أماكن آمنة.

مشاهدة الفيديو 05:09

عشرون ألف لاجئ بمخيم موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية

كما يطالب الموقعون تنفيذ الحجر الصحي والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في كل أنحاء العالم. فضلا عن توفير الرعاية الطبية في مخيمات اللاجئين، وضمان إمكانية التقدم بطلب اللجوء للباحثين عن الحماية.

وشهدت هذه المبادرة مشاركة العديد من المشاهير وحماة البيئة من بينهم الناشطة البيئية لويزا نوياور الوجه الألماني لحركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" والإعلامي جوكو وينترشيدت وقبطانة اللاجئين كارولا راكيته.

وكانت منظمة "أطباء بلا حدود" أطلقت الأسبوع الماضي بيانا حثت فيه السلطات اليونانية على القيام بإجلاء فوري للمهاجرين من المخيمات على جزرها، نتيجة تصاعد خطر جائحة فيروس كورونا.

وجاء ذلك ، بعد أن أعلنت اليونان عن أول حالة وفاة بالفيروس الخميس الماضي، في مدينة باتراس غرب البلاد. وأكدت السلطات وجود 117 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، من بينهم حالة واحدة في جزيرة ليسبوس التي يقع فيها مخيم موريا للاجئين.

مشاهدة الفيديو 25:32

الأزمة على الحدود اليونانية.. كيف يراها الأوروبيون؟

وقالت "أطباء بلا حدود" المعنية بتقديم المساعدات الطبية للمهاجرين وطالبي اللجوء "يجب أن نكون واقعيين، سيكون من المستحيل احتواء تفشي الفيروس في مخيمات تشهد أوضاعا كهذه". مضيفة أنها لم ترصد حتى الآن وجود أي خطة طوارئ في حال تفشي الفيروس.

ويعيش أكثر من 40 ألفا من طالبي اللجوء في مخيمات على جزر شرقي بحر إيجه الخمس، التي وفقا للسلطات الرسمية، تخطت طاقتها الاستيعابية بكثير.

فعلى سبيل المثال، أنشئ مخيم موريا على جزيرة ليسبوس ليستوعب 3000 لاجئ، إلا أنه يأوي فعليا على الأقل خمسة أضعاف هذا العدد. وتقول المنظمة إنه في بعض المناطق في المخيم، يتشارك نحو 1300 شخص صنبور مياه واحدا دون أن تتوفر لديهم أدوات للمحافظة على النظافة الشخصية كالصابون.

مشاهدة الفيديو 03:13

مخيم موريا.. أزمة اللاجئين ستزداد تعقيدا في ظل انتشار كورونا

جدير بالذكر أن الحكومة اليونانية أنهت العمل بنظام الضمان الاجتماعي اليوناني لللاجئين وفاقدي الأوراق الثبوتية في تموز/يوليو الماضي، كما أن التشريع الجديد الذي أقرته في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي والذي سيمنح طالبي اللجوء إمكانية الوصول المؤقت إلى الرعاية الصحية، لم يتم تنفيذه حتى الآن.
وكانت منظمة "أطباء بلا حدود" أطلقت الأسبوع الماضي بيانا حثت فيه السلطات اليونانية على القيام بإجلاء فوري للمهاجرين من المخيمات على جزرها، نتيجة تصاعد خطر جائحة فيروس كورونا.

مهاجر نيوز

 

مختارات

وجهة نظر: الصورة العدائية تجاه اللاجئين في اليونان

تغيّر واضح في مزاج اليونانيين. قبل خمس سنوات ساعد عدد كبير منهم اللاجئين، أما اليوم فيفضل الذين قدموا المساعدة القيام بطردهم. ويمكن تحديد المسؤول عن هذا التحوّل بوضوح، كما يرى سبيروس موسكوفو في هذا التعليق. (12.03.2020)  

حرب على وسائل التواصل بين تركيا واليونان حول المهاجرين!

إلى جانب حرب الصور ومقاطع الفيديو وتبادل الاتهامات، تخوض اليونان وتركيا حربا إعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي أيضا حول الأحداث التي تشهدها الحدود بين البلدين، فكلاهما يتهم الآخر بارتكاب انتهاكات ونشر أخبار كاذبة. (14.03.2020)  

الحدود اليونانية-التركية: السياسة تعبث باللاجئين.. مقابل ماذا؟

بإعلان أردوغان فتح الحدود، توجه آلاف المهاجرين إلى الحدود اليونانية آملين في العبور إلى أوروبا التي أعلنت أنها لن تسمح بدخولهم وعام 2015 لن يتكرر. فهل اللجوء ورقة تفاوض وضغط تركية ضد أوروبا؟ وما السبيل لحماية اللاجئين؟ (12.03.2020)  

مواضيع ذات صلة

Griechenland Flüchtlinge im Moria Camp, Lesbos

مخاوف من انتشار كورونا في مخيمات اللاجئين.. ما العمل؟ 10.03.2020

تزداد المخاوف من إمكانية انتشار فيروس كورونا المستجد في مخيمات اللاجئين في اليونان والأردن ولبنان وكذلك في مخيمات النازحين شمال سوريا. فما هي الإجراءات التي تتخذها الدول والمنظمات لمنع وصول الفيروس للمخيمات؟

Bildergalerie: Denkmäler mit Corona-Maske

كورونا يواصل الانتشار عالميا وعدد المصابين يتجاوز الـ300 ألف 22.03.2020

رغم جهود السيطرة على الوباء والحد من تفشيه من خلال إجراءات العزل والطوارئ يواصل فيروس كورونا انتشاره عالميا، حيث تجاوز عدد الإصابات حاجز الـ 300 ألف، وقفز عدد الوفيات إلى 13 ألفا، فيما اقترب عدد المتعافين منه من 96 ألفا.

Fussball, Bundesliga | Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln

مباريات بدون جمهور "الحل الوحيد" لإنقاذ الأندية والبوندسليغا 20.03.2020

أسبوعا واحدا بعد إيقاف المباريات كان كافيا لدق ناقوس الخطر بالنسبة للأندية الصغيرة. والحل هو "العودة" إلى مباريات بدون جمهور، وفق رئيس رابطة الأندية الألمانية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  