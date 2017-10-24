خوفا من السحر..كتب هاري بوتر محظورة في مدرسة أمريكية

منذ عرضها في الأسواق لأول مرة قبل أكثر من 20 سنة، ماتزال سلسلة كتب هاري بوتر تحظى بشعبية جارفة في أرجاء متفرقة حول العالم، وذلك بالاعتماد على المغامرات السحرية لبطل الرواية بمعية أصدقائه في مواجهة قوى الشر. وتضاعفت شعبية هاري بوتر كثيراً بعد عرضها على شكل أفلام سينمائية، حققت مداخيل مالية فاقت كل التوقعات.
ورغم نجاح هذه السلسلة إلاّ أن قصصها السحرية المتنوعة لم ترق على ما يبدو لإحدى المؤسسات التربوية. فقد أورد موقع مجلة "دير شبيغل" أن مدرسة كاثوليكية في مدينة "ناشفيل"، والتي تقع في ولاية تينيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، استبعدت سلسلة كتب هاري بوتر من مكتبة المدرسة، لأنها تحتوي على تعاويذ حقيقية قد تستحضر الأرواح الشريرة.
وأفاد موقع صحيفة "تينيسي" أن القس دان ريهيل، والذي يشتغل في مدرسة "القديس إدوارد"، بعث قبل أيام برسالة إلكترونية إلى أولياء التلاميذ، يخبرهم فيها بمنع كتب هاري بوتر من مكتبة المدرسة.
وقال القس الأمريكي في هذا الصدد: "تقدم كتب هاري بوتر السحر على أنه كل الخير والشر، وهذا ليس صحيحاً لكن في الحقيقة خداع ذكي" وأضاف: "اللعنات والتعاويذ المستخدمة في الكتب هي لعنات وتعاويذ حقيقية، والتي عندما يطالعها إنسان ما فإنه يخاطر بإحضار الأرواح الشريرة".
وفي سياق متصل، قالت ريبيكا هاميل المُشرفة على مدارس أبرشية ناشفيل الكاثوليكية، إن القس اتخذ قراره بمنع كتب هاري بوتر في مكتب المدرسة، بعد تلقيه استفساراً من أحد الوالدين. وتابعت قائلة :"كل قس لديه سلطة لاتخاذ مثل هذه القرارات...إن ذلك يندرج في إطار صلاحياته"، وفق ما أورد موقع "سي بي إس نيوز". الجدير ذكره أن سلسلة روايات هاري بوتر تتكون من سبعة أجزاء، وهي للكاتبة البريطانية الشهيرة جوان. ك. رولينغ.
ر.م/ط.أ
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سلسلة "هاري بوتر" تبلغ عقدها الثاني
منذ 20 عاماً يبهرنا الصبي الساحر هاري بوتر في كتب جوان ك. رولينغ. وقد أُنتج من الكتب ثمانية أفلام ما بين سنة 2001 و2011، رافقتها موجة تسويق واسعة النطاق. ففي جميع أنحاء العالم أصبح بإمكانك شراء زي هاري بوتر مع النظارات المستديرة والعصا والمكنسة السحريتين.
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سلسلة "هاري بوتر" تبلغ عقدها الثاني
منذ عام 2012 يمكنك القيام بجولة في معرض "وارنر بروذرز ستوديو" في لندن، الذي يأخذ الزائرين وراء كواليس أفلام السلسلة. وقد تم تجهيز المعرض بقطع أصلية ومشاهد حية من الأفلام، إضافة إلى استوديوهات خاصة يمكن للزائر أن يشاهد فيها الشخصيات المتحركة والمؤثرات التي تم استخدامها في الأفلام.
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سلسلة "هاري بوتر" تبلغ عقدها الثاني
إلى جانب القاعة الكبيرة التي تمثل مدرسة "هوغوورتس" للسحر، يمكن لعشاق هاري بوتر ركوب القطار السحري السريع وزيارة مكتب المدير دمبلدور، الذي يعتبر أعظم ساحر في العالم. و منذ 31 مارس 2017، يمكنك أيضاً زيارة الغابة المحرمة: هنا ينتظرك مختلف أنواع المخلوقات الغامضة في الزوايا المظلمة.
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سلسلة "هاري بوتر" تبلغ عقدها الثاني
عام 2010 افتتح في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية المتنزه العالمي "Wizarding World Of Harry“ الذي يضم قرية "هوغسميد" وقلعة "هوغوورتس". ويعد القائمون على المنتجع بتجربة فريدة لمدة ساعة واحدة على "مقعد سحري" يأخذك إلى عالم هاري بوتر. لكن هذا ليس صحيحاً، فهناك طابور من الزائرين ينتظرون دورهم لمدة ساعة، في حين أن الرحلة الفعلية مدتها أربع دقائق فقط!
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سلسلة "هاري بوتر" تبلغ عقدها الثاني
سنة 2014 تم افتتاح زقاق "دياغونالي" في الطرف الآخر من الحدائق العالمية. يمكن الوصول إلى هذا الزقاق بواسطة قطار "هوغوورتس" السريع ذهاباً وإياباً. ثم يسير الزائر في منطقة التسوق للسحرة والتبضع في محلاتهم. يمكنك أيضاً، على سبيل المثال، الحصول على مكنسة سحرية بدءاً من 220 يورو.
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سلسلة "هاري بوتر" تبلغ عقدها الثاني
تعتبر "فاصوليا بيرتي بوتس" من الأشياء التي تلقى إقبالاً كبيراً لدى الزائرين. ومنذ أول كتاب لهاري بوتر، أصبح من الواضح أن هذه الفاصوليا قد يكون لها طعم مثير للاشمئزاز، إذ يتم تقديمها على شكل ديدان الأرض ولها طعم الشمع أوالبيض الفاسد أوالقيء، أو حتى بمذاق الصابون أو النقانق. لكن المحظوط هو من يحصل على نكهة البطيخ أو حلوى القطن أو الكرز.
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سلسلة "هاري بوتر" تبلغ عقدها الثاني
في محطة "كينغز كروس" للقطارات بلندن يوجد المدخل "السري" إلى المنصة 9 وثلاثة أرباع. في السلسلة القصصية، ينتظر وراء ذلك المدخل قطار ليأخذ الطلبة إلى كلية "هوغوورتس". من يريد عبور هذا الجدار يجب عليه أن يؤمن إيماناً راسخاً بأنه سيحقق ذلك ويندفع بعربة حقائبه تجاه الحائط.
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سلسلة "هاري بوتر" تبلغ عقدها الثاني
لم يتم بناء جسر السكة الحديدية إلى "هوغوورتس" في استديوهات يونيفرسال، لأنه حقيقي ويقف كمعلم تاريخي في غرب المرتفعات الاسكتلندية. تم بناء جسر "جلينفينان" في أواخر القرن التاسع عشر. كما أن القطار في الصورة ليس قطار "هوغوورتس"، بل قطار متحف "The Jacobite".
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سلسلة "هاري بوتر" تبلغ عقدها الثاني
منذ عشر سنوات قام ميداس كيمبكي، وهو أحد معجبي سلسلة هاري بوتر وكان يبلغ من العمر 16 سنة آنذاك، بتطوير عالم هاري بوتر، حيث قام بكتابة قصص وسيناريوهات خاصة وبناء عالم الساحر الشاب أحجار "ليغو". بعدها قام بتصوير مقاطع فيديو تعكس لحظات خاصة من عالم بوتر. في الصورة تظهر دقة هذا المعجب الذي يصور هاري بوتر وعدوه اللدود دريكو مالفوي. وقد تم تتويج أعمال كيمبكي عدة مرات.
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سلسلة "هاري بوتر" تبلغ عقدها الثاني
موقع pottermore.com هو "القلب الرقمي لعالم السحر"، إذ يقدم كل ما يحتاجه المعجبون. هنا يمكنك التفاعل وشراء كل شيء مختص بهاري بوتر على الإنترنت، بما فيها الكتب الإلكترونية. كما أنه المكان الوحيد الذي يمكنك فيه شراء الكتب بشكل رقمي مباشرة من دار النشر التابعة للكاتبة جوان. ك. رولينغ. الكاتب: سيلكه فونش/ أ.ب