 خوفاً من ″السلفية″.. دعواتٌ لمراقبة الدروس بمسجد شهير في برلين | أخبار | DW | 15.01.2019

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أخبار

خوفاً من "السلفية".. دعواتٌ لمراقبة الدروس بمسجد شهير في برلين

يرتبط مصطلح "السلفية" في ألمانيا بالأفكار المتشددة والشباب المتطرف. ووجه سياسي في برلين انتقادات بسبب ما قال إنه غياب رقابة الدولة عن تعليم القرآن في مسجد النور، الذي تصنفه سلطات برلين كـ"مؤسسة يسيطر عليها السلفيون".

Berlin Al-Nur-Moschee (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

طالب ممثلون عن منطقة "نويكولن" في برلين، التي تتواجد بها جالية مسلمة كبيرة، بإجراءات جدِّية، تجاه مركز الشباب والأسرة، التابع لمسجد النور بالعاصمة الألمانية، لأن السلطات ليس لديها حتى الآن أي علم عما إذا كان يتم دفع الأطفال والمراهقين في هذا المركز نحو ايدلوجيا معينة، حسبما ذكرت صحيفة "تاغس شبيغل" الألمانية.

وقال مارتن هيكل، رئيس بلدية نويكولن: "البلدية لا يوجد لديها إمكانية للاطلاع على دروس القرآن ودروس اللغة (العربية)، التي تُعقد في مسجد النور، ولذلك لا يمكننا سوى تخمين ما يحدث هناك".

وتصنف هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) الجمعية التابع لها مسجد النور في برلين على أنها "تجمع سلفي". ولا تتلقى الجمعية إعانات من الدولة، كما أنها ليست مؤسسة رسمية لرعاية الأطفال والشباب، ولذلك لا تملك الحكومة المحلية لولاية برلين أدوات لرقابة الجمعية.

ووفقاً للمعلومات الواردة من إدارة الشؤون الداخلية والتعليم في الحكومة المحلية ببرلين، فإن السلطات لا تعرف أيضاً ما يتم تناوله في دروس الأطفال والمراهقين بالمسجد.

مخاطر التطرف؟

ويرتبط مصطلحا "السلفية" و"السلفيون" في ألمانيا عادة بـ"الإسلام السياسي" وبالأفكار المتشددة والمتطرفة التي ينشرها بعض الدعاة، وكذلك بالشباب المسلم، المستعد لارتكاب العنف والانضمام للجماعات الإرهابية والمتطرفة مثل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

مختارات

ذكرت الاستخبارات الداخلية الألمانية أن المشهد السلفي في العاصمة برلين ينموباضطراد وأن أعضاءه الذين يميلون للعنف في تزايد. كما أشارت الهيئة إلى أن نصف المنتمين إلى التيار السلفي ببرلين ألمان، وأن أغلبهم من الرجال. (17.01.2018)

واجه إمام مصري اتهامات باحتقار المرأة بعد خطبة ألقاها في مسجد برليني تحدث فيها عن عدم جواز رفض المرأة معاشرة زوجها مطلقا. محتوى الخطبة أثار موجة من الجدل الإعلامي والسياسي فيما رأى ممثلو المسجد أن كلام الشيخ أسيء فهمه. (04.02.2015)

وقال بنيامين جندرو، المتحدث باسم نقابة الشرطة "جي دي بي" إن "العمل السلفي مع الشباب دون وجود رقابة ينبغي أن يدفع السياسيين المسؤولين للتفكير في الأمر". وأضاف بحسب تاغس شبيغل: "من غير المسموح أن نضطر ببساطة لقبول التطرف في المساجد ولا نعرف من الذي يتحدث داخلها إلى من وأي محتوي يقال".

ويُعتبر مسجد النور، حسب الإدارة الداخلية في برلين، "مؤسسة يسيطر عليها السلفيون". وتصنف هيئة حماية الدستور مجلس الإدارة والجهات الفاعلة الرئيسية بالمسجد ضمن "السلفية السياسية"، وأن الأمر يدور حول أيديولوجيا متطرفة موجهة ضد النظام الأساسي الحر الديمقراطي، حسبما نقلت صحيفة "تاغس شبيغل"

يذكر أن وزير الداخلية السابق في حكومة ولاية برلين، فرانك هنكل، قام قبل أربع سنوات بإجراء من أجل حظر الجمعية التابع لها مسجد النور، والمسماة "الجمعية الإسلامية في برلين". وحول السؤال، عما وصل إليه إجراء الحظر حتى الآن جاء رد الإدارة الداخلية أمس الإثنين بعبارة واحدة فقط هي: لا تعليق.

ص.ش/ح.ز (تاغس شبيغل)

  • Berlin Al-Nur-Moschee (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    استغلال المساجد لأهداف إيديولوجية

    تقدر السلطات الأمنية عدد السلفيين المتشددين في ألمانيا بنحو 6500 ولكن ليسو جميعا مستعدين لاستخدام العنف. ويستغل هؤلاء المساجد لجذب الشبان ونشر التطرف بين المسلمين مثل مسجد النور في برلين الذي قامت السلطات الأمنية بإغلاقه، حيث كان يعتبر معقلا لسلفيين متشددين حسب هيئة حماية الدستور.

  • Dortmund Islamisten Werbung fuer den Koran (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    توزيع القرآن بالمجان

    بغرض نشر دعايتهم والتواصل مع الراي العام يستغل سلفيون حملة توزيع القرآن بالمجان في العديد من المدن الألمانية، أطلقوا عليها اسم "إقرأ"!

  • Bonn Demonstrierende Muslime gegen Rechtsradikalismus (dapd)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    صلاة وسط شارع عمومي

    يحاول السلفيون استغلال كل فرصة ومكان لنشر فكرهم واكتساب المزيد من المؤيدين. في الصورة مجموعة من السلفيين الذي تجمعوا في شارع قرب أكاديمية الملك فهد بمدينة بون لأداء الصلاة. تم ذلك بالقرب من تجمع لحزب "Pro NRW" اليميني المناهض للمهاجرين والإسلام، والذي اعتبر ذلك استفزازا له فحصل اشتباك بين أنصاره والمصلين في الشارع.

  • Deutschland Scharia-Polizei Wuppertal (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    "شرطة الشريعة"

    عام 2015 قام سلفيون بدوريات عبر شوارع مدينة فوبرتال في ولاية شمال الراين فيستفاليا وكأنهم أفراد شرطة لحماية الشريعة، وتسبب ذلك في استياء عام على مستوى ألمانيا بأكملها.

  • Abu Walaa - Screenshot von Al Manhaj Media (picture alliance/dpa/Al Manhaj Media)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    الرأس المدبر لشبكة تجنيد الشبان

    هناك بين السلفيين جهاديون يتعاونون مع تنظيمات إرهابية مثل تنظيم "الدولة الإسلامية"، حيث يجندون الشباب في ألمانيا لخدمة تلك التنظيمات. ومن ابرز هؤلاء أبو ولاء العراقي الذي اعتقلته الأجهزة الأمنية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 . وقال المدعي العام الاتحادي، فرانك بيتر، بأنه يشكل "الرأس المدبر لشبكة تجنيد الشبان للقتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية".

  • Bonn Pro NRW Salafisten Ausschreitungen (picture-alliance/dpa)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    استعداد للقيام بأعمال عنف

    ينظم السلفيون مظاهرات لحشد مؤيديهم واستعراض قوتهم. أثناء تلك المظاهرات غالبا ما تقع اشتباكات بينهم وبين الشرطة التي تحاول تفريقهم، بسبب ما يقومون به من أعمال عنف وتخريب.

  • Bogida-Demonstranten protestieren am 22.12.2014 in Bonn (picture-alliance/dpa/Roberto Pfeil)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    جماعات مناهضة للسلفيين

    مقابل السلفيين المتشددين هناك جماعات يمينية متطرفة مناهضة مثل مجموعات "هوليغانز ضد السلفيين" التي تنظم مظاهرات رافضة للسلفيين. وأحيانا تحدث اشتباكات بينهم وبين السلفيين، كما حصل في إحدى المظاهرات بمدينة كولونيا في تشرين الأول/ اكتوبر، شارك فيها الآلاف.

  • Deutschland Vollverschleierte Frauen bei Kundgebung von Pierre Vogel (picture-alliance/dpa/B. Roessler)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    مشاركة نسائية في التحركات السلفية

    المشهد السلفي لا يقتصر على الرجال فقط، بل إن هناك نساء منهم يشاركن في النشاطات والتجمعات السلفية، كما في الصورة خلال تجمع لأحد أبرز زعماء السلفيين في ألمانيا بيير فوغل بمدينة أوفينباخ عام 2014.

  • Deutschland Razzia in Hildesheim (picture-alliance/dpa/C. Gossmann)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    مداهمة مقرات السلفيين وجمعياتهم

    تقوم الشرطة بين الحين والآخر بمداهمة مساجد ومقرات جميعات سلفية وبيوت مسؤوليها وتعتقل المطلوبين منهم، كما تُغلق المكاتب والمقرات التي تعود إلى تلك الجمعيات التي يشتبه قيامها بنشاطات غير قانونية.

  • Deutschland - Ibrahim Abou-Nagie verteilt Korane in Köln (picture-alliance/Geisler-Fotopress/R. Harde)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    حظر جميعة سلفية متشددة

    يسعى السلفيون من خلال نشاطاتهم إلى نشر الفكر الإسلامي المتشدد وتقديم "الإسلام على أنه دين العنف والكراهية والزواج القسري والإرهاب"، كما جاء في أحد مقاطع الفيديو على الإنترنت للجمعية السلفية "الدين الحق" التي تم حظرها من قبل السلطات الألمانية واعتُقل أحد مؤسسيها وأبرز وجوهها ابراهيم أبو ناجي.

  • Bonn Salafist Messerangriff Gericht Urteil (Hermann J. Knippertz/dapd)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    محاكمة مشتبه به

    من يلجأ إلى العنف من بين السلفيين يقبض عليهم وتتم محاكمته مع حفظ حقه في محاكمة عادلة بوجود محامي الدفاع. في الصورة: السلفي مراد ك. بجانب المحامي أثناء جلسة المحاكمة في بون بتهمة الإيذاء الجسدي ومقاومة موظف عام أثناء القيام بمهامه.

    الكاتب: عارف جابو


مختارات

السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

يبدو المشهد السلفي في ألمانيا في صور مختلفة، فهو يضم العديد من المتطرفين المستعدين للقيام بأعمال عنف. كما يستغل هؤلاء كل فرصة لنشر مواقفهم المتشددة، من خلال القيام بأنشطة أو تظاهرات لجذب الشباب للتنظيمات المتطرفة. (21.12.2016)  

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