أعلن خوان غوايدو رئيس البرلمان الفنزويلي نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا متحديا بذلك الرئيس الحالي نيكولاس مادورو. وتدعم الولايات المتحدة وحلفائها خطوة غوايدو هذه في وقت تتفاقم فيه الأزمات السياسية والإنسانية في البلاد.

يعد خوان غوايدو من السياسيين الفنزويليين الشباب المنتمين إلى المعارضة التي تسعى إلى الإطاحة بالرئيس الحالي مادورو ونظام حكمه. وقد تمكن هذا الشاب البالغ من العمر 35 عاما من حشد أحزاب المعارضة والحصول على تأييد عالمي واسع. وغوايدو هو أيضا عضو في البرلمان الفنزويلي، وعضو مؤسس في حزب الإرادة الشعبية المعارض. بدأ نشاطه السياسي عام 2007 مع مجموعة شبان شاركو في تظاهرات ضد الرئيس السابق هوغو تشافيز.