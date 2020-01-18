 خنازير تأكل صاحبها في مزرعة بولندية! | عالم المنوعات | DW | 18.01.2020

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منوعات

خنازير تأكل صاحبها في مزرعة بولندية!

تحول مزراع بولندي إلى "وجبة" لخنازير كان يربيها من أجل لحومها. الخنازير كانت تتحرك بحرية في أنحاء المزرعة ولم تكن داخل مكان مغلق، فيما لا يعرف بعد كيفية التهام الخنازير للمزارع الطاعن في السن.

تحول المزارع إلى وجبة للخنازير.

التهمت الخنازير أغلب الأنسجة الناعمة للمزارع الطاعن في السن.

ذكرت تقارير إعلامية بولندية أن مزارعا يبلغ من العمر 72 عاماً في قرية بالقرب من لوبين بمنطقة سيليزيا السفلى، التهمته خنازيره التي كان يربيها من أجل لحومها. وكان أحد الجيران عثر على بقايا الضحية أوائل الأسبوع الجاري، عندما قام بزيارة المزرعة للإطمنئان على الرجل الذي لم يظهر منذ عشية رأس السنة.

مختارات

بعدما استوردا بطريقة غير قانونية السائل المنوي للخنازير البرية من الدنمارك باستخدام زجاجات الشامبو، أصدر القضاء الاسترالي أحكاماً بالسجن بحق اثنين من مزارعين تربية الخنازير في أستراليا. (14.08.2019)

نجح فريق بحث ألماني في زراعة قلوب خنازير معدلة وراثياً في أجساد قردة البابون، ومن شأن هذه الخطوة الجديدة أن تفتح الباب أمام زرع قلوب الخنازير في أجساد البشر، بسبب نقص عمليات التبرع بالأعضاء. (06.12.2018)

 وأكد الإدعاء عقب تشريح رفات الرجل أن الحيوانات التهمت المزارع. ونظرا لأن الخنازير التهمت أغلب الأنسجة الناعمة للرجل، كان من المستحيل تحديد سبب الوفاة وعما إذا كان ما يزال على قيد الحياة عندما التهمته الحيوانات.

 وبحسب افتراض سابق، ربما أصيب الرجل بأزمة قلبية أو بحالة إغماء. ولكن نظرا لأن التشريح لم يستطع تأكيد أو نفي هذه الافتراضات، يرجح إغلاق التحقيق. يشار إلى أن الخنازير كانت تتحرك بحرية في أنحاء المزرعة، ولم تكن داخل مكان مغلق. وتقرر إعدام الحيوانات واستغلال جيفها، ولن يتم يطرح لحومها للبيع في الأسواق.

ر.م/ع.أ. ج (د ب أ)

  • Israel Freedom Farm | Pflege für verletzte Tiere & Tiere mit Behinderung in Moshav Olesh (Reuters/N. Elias)

    المأوى الأخير للحيوانات المنبوذة.. مكان للأمل من نوع آخر

    مزرعة الحرية موشاف أوليش

    حمار فقد إحدى قوائمه، خروف بقوائم اصطناعية، معزة عمياء.. حيوانات انتهى بها المطاف إلى مزرعة الحرية موشاف أوليش بإسرائيل لتجد المأوى بعد أن نبذها أصحابها وهي مصابة بإعاقات تحد من حركتها وقدرتها على الحياة أو إيجاد الطعام.

  • Israel Freedom Farm | Pflege für verletzte Tiere & Tiere mit Behinderung in Moshav Olesh (Reuters/N. Elias)

    المأوى الأخير للحيوانات المنبوذة.. مكان للأمل من نوع آخر

    من عالم التكنولوجيا إلى حظائر الحيوانات

    ميتال بن آري (38 عاماً) هي إحدى مؤسسات المزرعة وعملت سابقاً في مجال التكنولوجيا. لكنها باتت الآن تمارس عملها في إسطبلات المزرعة للعناية بهذه الحيوانات.

  • Israel Freedom Farm | Pflege für verletzte Tiere & Tiere mit Behinderung in Moshav Olesh (Reuters/N. Elias)

    المأوى الأخير للحيوانات المنبوذة.. مكان للأمل من نوع آخر

    مزرعة فريدة من نوعها

    يقول مؤسس المزرعة، أديت رومانو: "إذا كنت تريد فتح قلوب الناس أمام هذه الحيوانات ، فأجمعها معاً". هذه المزرعة الفريدة من نوعها في إسرائيل والمقامة على مساحة هكتارين من الأرض فيها الحظائر ومراعٍ صغيرة وتضم كل ما تحتاجه الحيوانات للحياة بهدوء.

  • Israel Freedom Farm | Pflege für verletzte Tiere & Tiere mit Behinderung in Moshav Olesh (Reuters/N. Elias)

    المأوى الأخير للحيوانات المنبوذة.. مكان للأمل من نوع آخر

    قائمة مبتورة

    يعيش في المزرعة قرابة 240 حيواناً، تبرع بمعظمها مزارعون بعد أن لم يعودوا بحاجة إليها أو الذين لم يرغبوا في أن تنتهي حيواناتهم في المجازر. الحمار الأسود اللون يدعى ديري وُجد في أحد الخنادق بقائمة مكسورة. اضطر العاملون لبتر قائمته. لكنه ما يزال يستطيع السير على قوائمه الثلاث الأخرى.

  • Israel Freedom Farm | Pflege für verletzte Tiere & Tiere mit Behinderung in Moshav Olesh (Reuters/N. Elias)

    المأوى الأخير للحيوانات المنبوذة.. مكان للأمل من نوع آخر

    إنقاذ خروف من المجزرة

    بالنسبة إلى الزائرين، تعتبر المزرعة موقعاً تعليمياً، أما بالنسبة للحيوانات فهي الفرصة الأخيرة لحياة هادئة. معظم الحيوانات التي تعيش هناك وُلدت لينتهي بها المطاف في المجازر. الخروف غاري كان بحاجة إلى أطراف اصطناعية تحمل القائمون على المزرعة تكلفتها المالية.

  • Israel Freedom Farm | Pflege für verletzte Tiere & Tiere mit Behinderung in Moshav Olesh (Reuters/N. Elias)

    المأوى الأخير للحيوانات المنبوذة.. مكان للأمل من نوع آخر

    الحيوانات تستمع للموسيقى أيضاً

    يحتاج القائمون على المزرعة إلى تبرعات قدرها نحو مليون دولار سنوياً للاستمرار في تقديم المساعدة للحيوانات. ويأتي المتطوعون من إسرائيل وخارجها للمساعدة في الأعمال اليومية وإطعام الحيوانات وقضاء بعض الوقت معها. كما يقصدها الموسيقيون أيضاً للعزف أمام الحيوانات.

  • Israel Freedom Farm | Pflege für verletzte Tiere & Tiere mit Behinderung in Moshav Olesh (Reuters/N. Elias)

    المأوى الأخير للحيوانات المنبوذة.. مكان للأمل من نوع آخر

    السير من جديد

    أحدث قاطني المزرعة هي البقرة نير التي لم تبلغ سوى خمسة أشهر وكانت بحاجة إلى طرف اصطناعي بعد أن كُسرت إحدى قوائمها الخلفية. جمع القائمون على المزرعة الأموال اللازمة لمساعدة نير من التبرعات على الإنترنت كي تتمكن البقرة من السير مجدداً.


مختارات

المأوى الأخير للحيوانات المنبوذة.. مكان للأمل من نوع آخر

في مزرعة الحرية في موشاف أوليش بإسرائيل تعيش حيوانات المزرعة بعيداً عن المسالخ بعد أن أُصيبت ونبذها أصحابها. حمير وأبقار وخنازير وجدت ملاذها الأخير للاستمتاع بحياة هادئة. (24.03.2019)  

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