خمس وصفات منزلية سهلة لعلاج التهاب اللثة

أسنانك حساسة، وحينما تنظفها فأنت تعاني من نزيف اللثة، تشعر بألم خفيف أحيانا في الفم، ولون لثتك ليس زهريا صحيا، بل أحمر متورما…نعم هذا هو التهاب اللثة، الذي يعد ثاني أكثر أمراض الفم شيوعا، وإن لم يتم علاجه فسوف يتسبب بفقدانك أسنانك واحدا تلو الآخر.
وبالطبع يجب أن تتوجه إلى الطبيب في اللحظة التي تشعر بها أن لثتك ملتهبة، ولكن من المهم جدا أيضا أن تحافظ عليها بهذه العلاجات المنزلية التي قد تقلل من الالتهاب.
المضمضة بالمياه المالحة
ينصح موقع ”هيلث لاين" الأمريكي بمضمضة الفم بالمياه المالحة مرتين يوميا، من خلال إذابة ملعقة ملح بكوب ماء دافئ.
طبعا مع التأكيد على ضرورة عدم ابتلاع المحلول بعد المضمضة وإنما القيام ببصقه خارج الفم لأنه يحتوي على البكتيريا المتسببة بالالتهاب.
ويساعد هذا المحلول على منع نمو البكتيريا في الفم والتقليل منها.
دهن اللثة بالزيت
يذكر موقع ”ويب طب" باللغة العربية، أن دهن اللثة بزيت جوز الهند أو اللوز لمدة 30 دقيقة، ومن ثم تنظيف الفم بالماء، قد يساعد على التقليل من التهاب اللثة.
وبالطبع مرة أخرى يجب بصقه وليس بلعه.
الشاي
بإمكانك أن تنقع كيس شاي أسود في مياه مغلية لمدة ٥ دقائق، وحينما يبرد الكيس ضعه على لثتك الملتهبة لنحو 5 دقائق، ويؤكد موقع ”هيلث لاين" أنه بالإمكان استخدام الشاي الأخضر أو الكركديه أو الزنجبيل والبابونج.
فيما ينصح موقع ”ويب طب" باستخدام زيت الشاي أيضا، من خلال خلط 3 قطرات منه في كوب ماء دافئ، والمضمضة به ثلاث مرات يوميا.
الألوفيرا (نبتة الصبار)
أثبتت "الألوفيرا"، أو نبتة الصبار، أنها علاج فعال للخدوش والحروق، ولكن كما يبدو فهي مفيدة أيضا للثة، إذ أظهرت أبحاث أن معجون أسنان الألوفيرا كانت بنفس فعالية المعاجين التجارية المخصصة لتقليل بكتيريا اللثة، كما يذكر موقع ”غارديان إن دايركت" الأمريكي.
بإمكانك استخدام هلام الألوفيرا كغسول فم دون إضافة أي مادة عليه، وذلك ثلاث مرات خلال اليوم، حتى تشعر بتحسن، كما ينصح موقع ”ويب طب".
غسول الفم من أوراق الجوافة
وجدت دراسات وأبحاث علمية مختلفة أن غسول الفم المصنوع من أوراق الجوافة قادر على التحكم بـ"البلاك" نظرا لخصائصه المضادة للبكتيريا، بحسب ما نشر موقع ”ويب طب".
وينصح الموقع بطحن ستة أوراق من نبتة الجوافة، وإضافة المسحوق لكوب من الماء المغلي، وتركه ليبرد لمدة 15 دقيقة ومن ثم المضمضة به يوميا.
م.ش/ص.ش
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10 أطعمة تدمر أسنانك!
الفشار/ البشار
البعض قد يتعجب من الأطعمة التي يحذر منها أطباء الأسنان، فهي تبدو أطعمة عادية والبعض منها صحي. لكن في الحقيقة فهي تمثل خطراً كبيراً على الأسنان واللثة. الفشار، بالرغم من أنه صحي، إلا أنه أحياناً يتسبب في التهابات في اللثة نتيجة دخوله بين الأسنان، بالإضافة إلى أنه قد يسبب كسراً في الأسنان إذا تم تناوله نيئاً.
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الفاكهة المجففة
على الرغم من أنها تعتبر مصدراً جيداً للألياف، إلا أنها تمثل كارثة حقيقية للأسنان. ليس السكر الذي تحتويه هوا السبب، وإنما كونها تلصق بالأسنان ويصعب إزالتها إلا بغسل الأسنان لفترة طوية. لذلك ينصح الأطباء بعدم تناولها إلا طازجة.
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10 أطعمة تدمر أسنانك!
القهوة المثلجة
تناول القهوة المثلجة عدة مرات في اليوم يؤدي إلى تسوس الأسنان. السكريات التي تحتويها القهوة تعمل على منع اللعاب من ممارسة وظيفته كحام للأسنان. ومع مرور الوقت والإسراف في تناول القهوة المثلجة، تفشل الغدد اللعابية في محاربة البكتيريا التي تهاجم الأسنان.
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10 أطعمة تدمر أسنانك!
المكسرات
يتسبب الإسراف في تناول المكسرات إلى إصابة الأسنان بالالتهاب الشديد، حيث تظل متبقية داخل الأسنان. لذا ينصح الأطباء بضرورة غسل الأسنان بالفرشاة بعد تناولها لمدة لا تقل عن دقيقتين
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10 أطعمة تدمر أسنانك!
الليمون الساخن
لا تنساق وراء نصائح شرب الليمون الساخن صباحاً لفقد الوزن، فقد تكون بذلك تدمر أسنانك. فالليمون يحتوى على مواد حمضية قوية تؤدي إلى إزالة طبقة المينا الموجودة على الأسنان وإصابتها بالحساسية الشديدة.
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10 أطعمة تدمر أسنانك!
مكعبات ثلج
إذا كنت من مدمني مضغ قطع الثلج، فعليك التوقف فوراً عن تلك العادة، لأن مضغ الثلج يسبب إجهاداً شديداً لمينا الأسنان. كما أنه قد يؤدي إلى كسر قطع من أسنانك.
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10 أطعمة تدمر أسنانك!
مشروبات الطاقة
تحتوي تلك المشروبات على نسبة عالية من السكر والحمضيات، ويلجأ إليها العديد من الأشخاص ممن يريدون زيادة طاقتهم، مثل الطلبة الذين يريدون السهر طوال الليل للدراسة. لكن في الحقيقة، تغلف هذه المشروبات الأسنان بمادة تتسبب مع مرور الوقت بحدوث جيوب في اللثة وبين الأسنان بالإضافة إلى التسوس.
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10 أطعمة تدمر أسنانك!
الزبيب مع الشوكولاتة
قد يكون من الأشياء المفضلة للبعض، فهو يضاف إلى الكعك أو يمكن تناوله مع الشكولاته فقط. لكنه يؤدي إلى التسوس أيضاً. فالزبيب نفسه يحتوى على كمية سكر عالية فضلاً عن التصاقه بالأسنان. والشكولاته أيضاً تحتوى على نسبة كبيرة من السكر.
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10 أطعمة تدمر أسنانك!
رقائق البطاطس
على الرغم من أن قرمشتها تشعر الكثير منا بالسعادة، إلا أن رقائق البطاطس مليئة بكميات كبيرة من النشا الذي يتحول إلى سكر يعلق بين الأسنان مسبباً التسوس.
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10 أطعمة تدمر أسنانك!
الحلوى
تتسبب الحلوى في تسوس الأسنان لأنها تحتوى على نسبة عالية من السكر، فضلاً عن التصاقها بالأسنان عند مضغها. لذلك ينصح الأطباء باختيار أنواع ذات نسبة سكر منخفضة أو بدون. س.م/ ي.أ