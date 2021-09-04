خمس نصائح لمعرفة إن كان السمك طازجا أم لا!

يعتبر السمك من الأطعمة المفيدة والغنية بالعناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم. ويحرص البعض على شراء السمك وهو طازج، فالسمك من الأغذية سريعة الفساد لذلك من الأفضل تناوله طازجاً؛ إذ كلما كان السمك طازجا، كان محتفظا أكثر بالعناصر الغذائية والفيتامينات، وكان طعمه ألذ.
وقد توصل الباحثون إلى أن تناول السمك يقلل من خطر الإصابة بالنوبة القلبية بمعدل ثمانية في المئة، فيما لم يظهر أي تأثير لها على التقليل من الإصابة بالسكتات الدماغية، حسبما أورد موقع "إن فراكن" الألماني. كما أن دراسات سابقة، أشارت أيضا إلى فوائد صحية من جهة غناه بأوميغا – 3. إذ يمكن لزيت السمك الغني بهذا بهذا العنصر أن يقلل من مخاطر الربو على الجنين أثناء الحمل، كما أنه يقلل من الالتهابات دون أن يضر بجهاز المناعة.
بيد أن التمييز إن كان السمك طازجا أم لا، يعتبر مهارة لا يملكها الجميع. نقدم إليك نصائح سهلة وبسيطة للتعرف على السمك الطازج، بحسب نصائح أوردتها مجلة شتيرن الألمانية.
الانطباع الأول مهم
ما إذا كانت الأسماك طازجة أم لا، قد تفي النظرة الأولى بالغرض. فالأسماك التي تم صيدها حديثا، يجب أن تظل قشورها لامعة براقة، ويبدو وكأن طبقة رقيقة من الدهن على القشور. وفي حال كانت أطراف السمك مقطوعة تأكد ألا تكون الأطراف مائلة للون البني أو أنها تبدو جافة، فهذا يعني أنها ليست طازجة.
عيون السمك
من الضروري تفقد عيون السمك أيضا، فإن كانت العيون تبدو جاحظة ومنتفخة للخارج. فالسمك طازج. أم إن كانت العيون تبدو ذابلة أو ليس بها بريق واضح، فهذا يدل أن الصيد تم منذ أيام.
الخياشيم
إن استطعت تفحص السمكة، وقلبها، سيكون من السهل عليك تفحص الخياشيم. فالأسمال الطازجة لها علامة مهمة تظهر في لون خياشيمها، إذ يجب أن تكون حمراء زاهية ورطبة ولامعة.
رائحة السمك
الأسماك الطازجة لا تنبعث منها رائحة مريبة، بل تشبه رائحة اليود. فإذا خرجت السمكة من البحر تنبعث منها رائحة ماء البحر. إن شممت أية رائحة للسمك غير رائحة البحر واليود، فهذا يدل على قدمها.
ملمس السمكة
من السهل معرفة إن كانت السمكة طازجة أم لا أيضا من خلال لمسها والضغط عليها. اضغط بقوة على الجلد بإصبعك إذا كانت الأسماك طازجة، يجل أن يعود اللحم على الفور إلى مكانه فور رفع اصبعك. كما أن ملمس السمكة الطازجة يكون أشبه بلمس جسم لزج. من الضروري تفحص وجود كدمات أو ضربات على جسم السمكة، فهذا يدل على أنها غير طازجة.
بالنسبة للأسماك المفلطحة فقد يكون من الصعب تحديد إن كانت طازجة أم لا من خلال أسلوب الضغط بالأصبع. لهذا النوع من السمك، يتم فحص النقاط الأربعة السابقة، ومن ثم فحص ان كان جلد السمك يبدو متماسكا لزجا وخاليا من الضربات والخدوش، فالسمكة طازجة.
ع.أ.ج/خ.س
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العراق - يوميات وأحلام صيادين في هور "الجبايش"
حافات الأهوار اليابسة
على حافات هور الجبايش، يعيش صيادون اعتزلوا المهنة، فباتوا يعرضون خدمات سياحية للزائرين، فيعرضون خدمة الزوارق، ويقيمون مضايف هي عبارة عن مطاعم سمك للسائحين. في الصورة حافة هور الجبايش الجنوبية.
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العراق - يوميات وأحلام صيادين في هور "الجبايش"
الصيد بالفاله!
الصياد عبد الأسدي البالغ من العمر 67 عاماً، ولد في الأهوار ويعيش اليوم في منطقة "أبو سوباط". مارس الصيد حتى جاوز عمره الستين، فأقعده فقدان البصر عن مهنة آبائه وأجداده منذ أربعة أعوام. تعلم الصيد في صباه من مرافقة الصيادين. مارس الصيد برمح الأهوار ثلاثي السنان المعروف بالفاله، لكنه يعترف بأن صيد الشباك أسهل وأكثر جدوى.
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العراق - يوميات وأحلام صيادين في هور "الجبايش"
الحياة فوق جبش القصب!
يعيش صيادو الأهوار في "صرايف" من حصران القصب، فوق أكداس قصب عائمة على سطح الماء تعرف بـ " الجبايش". ويعتبر الصياد أبو كرار (وقد رفض الإفصاح عن اسمه الكامل، ورفض تصويره) أنّ الحياة بهذه الطريقة صعبة، لكنها ممكنة لمن ولدوا في هذا المكان.
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العراق - يوميات وأحلام صيادين في هور "الجبايش"
ما مستقبل ابن الصياد؟
كرار الذي يبلغ من العمر عشرة أعوام هو ابن صياد، وتعلم السباحة والصيد ورعي الجاموس من أبيه. وحين سألته DW عربية إن كان سيبقى في الهور، ويمارس عمل أبيه رغم شح الصيد، أشاح بوجهه عن الميكروفون وغادر بزورقه إلى عمق الهور، وكأنه لا يملك إجابة على اسئلة صعبة تتعلق بوجوده الموروث في السهل الرسوبي الذي هو موطن أسلافه السومريين في بلاد الرافدين.
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العراق - يوميات وأحلام صيادين في هور "الجبايش"
الإوز والبط بدلاً عن الأسماك المنقرضة!
كشف الصياد أبو كرار أن الطيور التي نراها في الأهوار، والظاهر بعض منها في الصورة، هي طيور يربيها سكان المنطقة، وتنحصر في الإوز العراقي والبط، للاستفادة منها كغذاء. وهي ليست طيوراً برية، لذا لا تتعرض للصيد.
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العراق - يوميات وأحلام صيادين في هور "الجبايش"
الطيور المهاجرة لا تحب السائحين!
يقول أبو كرار إنّ الطيور المهاجرة باتت تحط في أهوار العمارة، التي يقل فيها السواح وضوضاؤهم، مؤكداً أنّ القوارب (الشخاتير) التي تشغلها محركات تعمل بالبنزين هي سبب نفور الطيور من هور الجبايش. أما الأسماك فلها قصة أخرى. الزوراق الظاهرة في الصورة تمخر طيلة اليوم مياه الهور، ويشغلها الصيادون في عطل نهاية الأسبوع والأعياد لتحقيق موارد إضافية.
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العراق - يوميات وأحلام صيادين في هور "الجبايش"
من صيد السمك إلى تربية الجاموس
أبو كرار الذي ولد صيادا في هور الصحين بمدينة العمارة، وكبر هناك، ثم هاجر إلى كربلاء بعد أن فتح صدام حسين مشروع نهر القائد لتجفيف الأهوار في تسعينيات القرن الماضي، يقول اليوم: إن السمك شحيح في أهوار الجبايش إلى درجة الندرة، بسبب الصيد الجائر. وهو يعيش مع ولديه وجواميسه التسعة فوق جبش عائم بمنطقة بغدادي في وسط هور الجبايش.
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العراق - يوميات وأحلام صيادين في هور "الجبايش"
من الصيد إلى قوارب السياحة
ع. ع الظاهر في الصورة بجلبابه الأسود، مارس صيد السمك بالفاله والشباك وبالكهرباء، ويقول إنّ السلطات تمنع الصيد بالسموم والكهرباء بشدة، كما أن السمك بات شحيحاً، ولهذا فقد انصرف إلى مهنة بيع القصب ونقل السائحين، حيث تمثل القوارب (الشخاتير) الظاهرة في الصورة وسيلة النقل الوحيدة في الأهوار، لذا يحقق أصحابها مورداً معقولاً من عملهم عليها.
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العراق - يوميات وأحلام صيادين في هور "الجبايش"
القصب كعلف وكمادة للبناء
بعد أن شح الصيد، لا يجد سكان الأهوار والصيادون ما يسدون به رمقهم اليوم سوى بيع القصب الذي يستخدم كعلف للجواميس والأبقار، وحين يجف يستخدم لبناء الصرايف والأطواف (الجبايش). الصياد الشيخ عبد الأسدي، يقول إنّ القصب ونقل السائحين وتربية الجاموس وبيع منتجاته، هي مصادر الدخل الحالية لسكان الأهوار.
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العراق - يوميات وأحلام صيادين في هور "الجبايش"
المضيف عامر بزواره
مضائف القصب تقام عادة على بقعة أرض يابسة، لكن يمكن إقامتها فوق جبايش القصب أيضا. هذه المضايف تستعمل اليوم كمحطات ضيافة للزوار والسائحين، ويجري صيد أسماك الهور لعمل ولائم مكلفة لهم. صيد السمك وبسبب شحه، يجري قبل طلوع الفجر بالشباك، وأحيانا بالتيار الكهربائي الذي يصعق كل المخلوقات في بقعة كبيرة من الماء.
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العراق - يوميات وأحلام صيادين في هور "الجبايش"
دلات القهوة رمز الضيافة والكرم
في كل مضيف تنتصب دلات القهوة العربية بمثابة إعلان يشجع زوار الهور على النزول في المضايف المنتشرة بكثرة على اليابسة. بسبب الارتفاع الكبير لمنسوب المياه هذا العام، غرقت مضايف وبيوت عديدة. رغم وجود دلات القهوة، يفضّل الصيادون تناول القهوة السريعة الظاهرة في زجاجة أوروبية، لأنّ إعدادها سهل وسريع.
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العراق - يوميات وأحلام صيادين في هور "الجبايش"
قضاء الجبايش
يمثل قضاء الجبايش مركزاً سياسياً وحضرياً ومدنياً للمسطحات المائية الشاسعة المعروفة بأهوار الجبايش. هنا يزور الناس عيادات الأطباء والعيادات البيطرية ويذهب الصغار إلى المدارس، كما توجد مصارف ومحلات لبيع الأعلاف ولتصريف منتجات الجواميس وهي القشطة والحليب والرائب التي ارتفعت أسعارها بسبب قلتها. وتوجد سوق كبيرة لبيع السمك، تغزوه منتجات مزارع الأسماك بعد أن شح سمك الأهوار. تصوير وإعداد ملهم الملائكة
الكاتب: ملهم الملائكة