خمس نصائح للحصول على أقدام ناعمة

ها قد حل الشتاء! ويبدو أن هذا الفصل يوفر فرصة جيدة للتجمع حول الموقد، وتناول بعض الكستناء المشوية، ومشاهدة فيلم عائلي لطيف، ومع ذلك قد يكون فرصة مميزة أيضاً للاعتناء بالأقدام الجافة، واكتساب كعوب ناعمة لفصل الصيف القادم.

فكيف بالإمكان التخلص من هذا الجلد الجاف المزعج؟

استخدام المواد الطبيعية

يذكر موقع wunderweib.de الألماني أن الخل قد يساعد على جعل القدمين أكثر نعومة، وذلك بخلط كوبين من الماء مع كوب من الخل، ونقع الأقدام فيه لمدة 15 دقيقة، ومن ثم تجفيفها وترطيبها. وينصح الموقع أيضاً باستخدام الموز مع زيت الزيتون ووضعها على الأقدام وتركها لعشرين دقيقة، من أجل ترطيب الجلد.

تدليك الأقدام بالزيوت

تستطيع الزيوت النباتية تحقيق العجائب على الجلد الحاف، وخاصة جوز الهند وزيت الزيتون، وينصح موقع gesundheitstrends.de القراء بتنظيف القدمين مع الماء الفاتر، دون استخدام الصابون، ومن ثم تجفيفها وتدليك الأقدام بالزيوت الطبيعية بلطف، ويفضل أن يتم ارتداء جوارب قطنية أثناء الليل للحصول على بشرة نضرة صباحاً.

دعك دوري

يساعد التنظيف الدقيق والدعك اللطيف على إزالة خلايا الجلد الميتة ورقائقه من القدمين، كما يذكر موقع gesundheitstrends، ما يجعل القدمين أكثر ليونة ونعومة، ومن ثم ترطيبها بزيوت طبيعية أو كريمات مرطبة.

اترك أقدامك تتنفس!

هل تستطيع تذكر والدك وهو يأمرك بارتداء الحذاء حتى لا تجف أقدامك، فتهرع إلى حذائك مسرعاً؟ كما يبدو فإن الأمر يختلف عما كنت تظن.

يذكر موقع wunderweib أن الأقدام غالباً ما تجف لأنها لا تحصل على الهواء الكافي، إذ أن ارتداء الحذاء بشكل مستمر، يعمل على تراكم العرق، والذي بدوره يدمر حاجز الجلد الواقي الطبيعي ويزيل الرطوبة منه، ما يتسبب بجفاف القدم وظهور الفطريات. ولهذا من المهم السماح لقدميك بالتنفس من حين لآخر.

جفف القدمين من الماء

ينصح موقع wunderweib بتجفيف القدمين بعد الاستحمام دائما بشكل جيد، حتى بين أصابع القدم، ومن ثم ترطيبها.

فهذه هي الطريقة الأكثر فعالية، لمنع الأقدام من الجفاف.

م.ش/ أ.ح