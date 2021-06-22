 خمس نصائح للتخلص من احتباس الماء بالجسم في أيام الصيف! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 23.06.2021

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صحة

خمس نصائح للتخلص من احتباس الماء بالجسم في أيام الصيف!

يعاني كثير من الناس من احتباس الماء في الجسم ومن تورم القدمين، خصوصا عندما يكون الجو حارا ويسبب لهم شعورا كبيرا بالانزعاج. لحسن الحظ هناك بعض النصائح التي يمكن استخدامها لمنع تراكم السوائل الزائدة بالجسم.

صورة رمزية سيدة تغمس قدمها في مياه إحدى البحيرات في هامبورغ الألمانية (آب/ أغسطس 2018)

الجلوس لفترات طويلة يتسبب في تراكم السوائل بالجسم ويؤدي لتورم الأطراف والساقين، لكن تبليلها بالماء يساعد في تقليل الانتفاخ.

مع حلول فصل الصيف ترتفع درجات الحرارة - لذا يستلزم  الأمر الحصول على تبريد كافٍ للجسم! وسرعان ما يصبح احتباس الماء بالجسم ملحوظًا كلما طالت فترات التعرض لموجات الحر الشديد.

مختارات

في فصل الصيف يزداد التعرق ويحتاج الإنسان للاستحمام أكثر من المعتاد. لكن هل ينصح الخبراء بالاستحمام نهاراً أم ليلاً؟ وما الفرق؟

يعاني الكثيرون من مشكلة التعرق الدائم، خاصة خلال فصل الصيف. في التقرير التالي جمعنا نصائح بعض الخبراء التي قد تقلل من التعرق في الأيام الحارة.

التعرق الشديد ورائحة القدمين الكريهة أمر محرج بلا شك. ومع ارتفاع درجات الحرارة، قد تؤرق هذه المشكلة الكثيرين، إليك هنا بعض النصائح للتغلب على روائح القدم الكريهة ومعرفة مسبباتها التي قد تكون مؤشراً لمرض ما.

نفت دراسة علمية حديثة وجود صلة بين شرب الحليب وارتفاع مستوى الكوليسترول. وأكد الباحثون أن خفض استهلاك الألبان بمجملها ليس ضرورياً للحيلولة دون الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وبينما يتعرض بعض الناس للتعرق أو يعانون من الصداع ، فإن الأطراف المنتفخة تصعب الحياة اليومية على آخرين. والنساء على وجه الخصوص هن أكثر الفئات التي غالبا ما تتأثر بهذا، حسبما كتب الموقع  الألماني الطبي "فيت فور فان".

سبب انتفاخ الساقين!

على غرار التعرق، فإن رد فعل الجسم هذا (تورم الأطراف) وإن كان مزعجا، لكنه في الواقع مجرد وظيفة وقائية للتعامل بشكل أفضل مع ارتفاع درجات الحرارة، إذ تتمدد الأوعية الدموية حتى تتمكن من تبديد الحرارة على نحو أفضل. ثم تتباطأ الدورة الدموية، وتفقد الأوردة مرونتها ، مما يجعلها أكثر نفاذاً، ونتيجة لذلك ، يمكن أن يتدفق السائل أيضًا إلى الأنسجة المحيطة ولا يمكن نقله بالشكل الصحيح بعيدًا عبر الأوردة. ومع تأثير الجاذبية تكون النتيجة هي: تورم الأطراف.

وتكمن المشكلة لدى كثير من النساء في ضعف النسيج الضام الذي لا يستطيع تكييف الأوردة بشكل صحيح مع ارتفاع درجات الحرارة. وتعد النساء الحوامل، أو من يعانون من زيادة الوزن أو من يشربون القليل جدًا من الماء من الفئات الأكثر عرضة للإصابة باحتباس السوائل أيضا، فتتورم اليدان والقدمان والكاحلان والساقان، كما جاء في موقع "بونته" الألماني، نقلا عن "فيت فور فان". 

وهناك طرق مختلفة يمكن بها القضاء على احتباس الماء، حسبما ذكر الموقعان الألمانيان، ومن بينها:

1. الحركة
بمجرد أن تبدأ الشمس في الغروب وتنخفض درجات الحرارة يجب ممارسة تمارين رياضية. فالسير أو الركض الخفيف أو ركوب الدراجة وسط بيئة خضراء، كلها تنشط الدورة الدموية في الساقين، لكن أفضل شئ هو السباحة لبعض الوقت في حمام سباحة مكشوف. 

2. الحرص على التبريد بين الفينة والأخرى
يُنصح بالاستحمام أثناء النهار وما عليك سوى تبليل الرجلين لبضع دقائق بالماء البارد ثم أخذ فترات راحة كل بضع ثوان وتدفئتها في الشمس مرة أخرى.

3. تنشيط الدورة الدموية
ارفع قدميك للأعلى، هذا يجعل من السهل على الدم أن يتدفق إلى القلب. وأثناء الوقوف يساعد القفز إلى الأعلى ببساطة في تنشيط الدورة الدموية.

4. الأكل والشرب بشكل صحيح
يعتبر شرب كمية كافية من الماء أمرا مهما للحفاظ على استمرار دوران الدم ومن الأفضل استخدام المياه المعدنية أو شاي الأعشاب غير المحلى، فهذا الأخير يساعد أيضا على خفض منسوب السوائل في الجسم. وتناول الطعام بشكل صحيح يمكن أن يساعد أيضا في علاج تورم الساقين. ينصح بتناول عدة وجبات صغيرة وخفيفة مكونة من الفواكه والخضروات الطازجة وكذلك الأطعمة الكاملة وتجنب الأطعمة الدسمة.

5. تجنب الأحذية الضيقة
إذا انتفخت ساقاك وقدماك جراء ارتفاع درجات الحرارة فلن تحتاج إلى أحذية لتقييدها أكثر وما عليك إلا ارتداء أحذية مفتوحة ومريحة.

ع.اع. ص.ش

  • Körpergeruch Junge Frau ekelt sich vor Achselgeruch (Imago/Steinach)

    خمس خرافات متداولة عن عَرَق الإنسان

    رائحة مزعجة

    يصح هذا الأمر جزئياً فقط، ففي الواقع فإن الدراسات العلمية تقول إن عرق الإنسان لا رائحه له. أما الرائحة النفاذة غير المقبولة فتأتي بعد مرور بعض الوقت على التعرق، عندما تبدأ البكتيريا في تكسير الأحماض الدهنية طويلة السلسلة إلى الحمض الزبدي (حمض البوتيريك) أو حمض الفورميك. وأفضل مزيل للعرق هو تبليل الإبط بالماء وتركه يجف! إضافة إلى غسل الملابس بانتظام بطبيعة الحال.

  • Basketballer beim Schwitzen (picture-alliance/Lajos-Eric Balogh)

    خمس خرافات متداولة عن عَرَق الإنسان

    الرياضيون يتعرقون بشكل أقل

    العكس هو الصحيح، إذ يتعرق الرياضيون أكثر من غيرهم. وكلما كانت أجسامهم مدربة رياضياً بشكل أفضل، كانت أكثر فاعلية، وعليه تعمل غدده العرقية على نحو أكبر من سواها. وتعمل الغدد العرقية بمثابة جهاز تكييف لجسم الإنسان، إذ يبرد العرق أجسامنا بعد بذل مجهود عضلي.

  • auf der Waage stehen (picture-alliance/Bildagentur-online/Begsteiger)

    خمس خرافات متداولة عن عَرَق الإنسان

    التعرق يقلل الوزن

    للأسف فإن هذه المعلومة غير صحيحة. فعلى الرغم من فقداننا لبعض الوزن بالتعرق أو التنفس لكننا سرعان ما نستعيده مع أول قدح ماء. أما الدهون والمواد الأخرى المهمة في تقليل الوزن فلا يفقدها الإنسان بالتعرق. تقليل الوزن يتم من خلال زيادة النشاط البدني وتقليل السعرات الحرارية.

  • Symbolbild Lesen Entspannung Relaxen (Fotolia/Eisenhans)

    خمس خرافات متداولة عن عَرَق الإنسان

    أكثر الغدد العرَقَية موجودة في باطن القدم

    معلومة قد تبدو غريبة، لكنها صحيحة، فمعظم معظم الغدد العرقية التي يتراوح عددها بين مليونين وأربعة ملايين، موجودة في باطن قدميّنا. وفي كل سنتيمتر مربع واحد منها يوجد حوالي 370 غدة. أما في راحة اليد فعددها 360 في السنتيمتر المربع. وفي الإبطين لا يوجد سوى 120-160 غدة في كل سنتميتر مربع. ويعود ذلك إلى أن رطوبة جلد القدمين تزيد ثباتهما على الأرض، حين كان الإنسان يسير دون أحذية أو جوارب.

  • Verschwitze, junge Frau beim Sport - (picture-alliance/Bildagentur-online/Begsteiger)

    خمس خرافات متداولة عن عَرَق الإنسان

    المشروبات الباردة تقلل التعرق

    من المنعش حقاً أن تشرب شيئاً بارداً في يوم حار ورطب. لكنه لا يقلل العرق أو يوقفه، بل على الكعس من ذلك فإن الجسم يستقبل الإشارة التالية: الجو بارد! فيعمل على زيادة درجة حرارته، ما يزيد من تدفق العرق. لذلك يُنصح بالمشروبات الفاترة أو المعتدلة الحرارة. لكن المهم هنا هو شرب ما يكفي من الماء في الأيام الحارة.


 