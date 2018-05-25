 خمس نصائح لحياة أفضل بعد الأربعين | عالم المنوعات | DW | 16.07.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

خمس نصائح لحياة أفضل بعد الأربعين

يتغير إيقاع الحياة سريعاً والبعض يواكب هذا التغيير في حين يرفض آخرون مها تقدم بهم العمر، ربما بسبب أفكار خاطئة أو سلبية. خبراء الصحة النفسية يقدمون نصائح للتغلب على تلك الأفكار السلبية من أجل حياة أفضل بعد سن الأربعين.

Junges und fröhliches Paar (Fotolia/Doreen Salcher)

 مع التقدم في العمر وخاصة بعد الوصل إلى سن الأربعين تصبح لدينا نفس العادات الجيد منها أو السيء، والتي كنا نمارسها لسنوات طويلة. لكن خبراء الصحة النفسية أكدوا ضرورة إعادة التفكير مرة أخرى في كثير من الأمور المتعلقة بالحياة التي يعيشها الفرد، خاصة تلك المعتقدات الخاطئة أو السلبية عن الشخصية. وقدم الخبراء مجموعة من النصائح عن كيفية معالجة بعض المشكلات النفسية في سن الأربعين.

 "سأظل وحيداً"

ربما يعتقد من تعدى سن الأربعين دون الارتباط أو الزواج أنه لن يفعل طيلة حياته. ويظل هاجساً يلح عليه قائلاً:" إذا لم أتزوج الآن فسأبقى وحيداً مدى الحياة". ولكن من منا يظل يخطط وينظم لحياته في أمور معينة، إلا أنه لا يتمكن من تنفيذها على النحو المرغوب. يرى دكتور فوريست تالي الخبير بالصحة النفسية، أنه لا يمكن للشخص تحقيق كل ما يتمناه، إلا إذا تعلم كيف يديره بالشكل الصحيح وإلا سيصاب بالإحباط. ويرى تالي أن الطريقة المثلى لمعالجة هذا الأمر هو أن تقول: "لا يعني عدم العثور على الشخص المناسب أنني لن أجده أبداً." فدائماً هناك شخص مناسب ولكن يجب أن تمعن النظر وتبحث جيداً، بحسب قوله.

مختارات

"مهما حاولت لن أنجح"

 وترى الأخصائية النفسية تريسي شتين من جامعة كولومبيا الأمريكية، أنه لا يتعين على الشخص أن يصدق أي محاولات لإحباطه حتى وإن تعرض للانتقادات الكثيرة في الماضي. إذ أنه من السهل أن يشعر بالفشل في كل مرة يقوم فيها بمهمة ما. وأضافت في حوارها لموقع ريدرز دايجيست الأمريكي، أن الإيمان بتلك الأفكار السلبية يجعل منك شخصاً فاشلاً بالفعل، ويخلق دائرة الخوف من الفشل الدائم والتي تعيق محاولاتك للنجاح. وفي حالة الفشل يزداد هذا الشعور ويتعمق بداخل الشخص. لذا يجب أن تؤمن بأنك شخص تستطيع المحاولة والنجاح مرة أخرى وأن الفشل هو مجرد جزء من التعلم ولكنه لا يمثلك.

"ليت الشباب يعود يوماً"

عند الوصول إلى سن الأربعين ربما يشعر البعض بالرغبة في التشبث بروح الشباب وشكله أيضاً من خلال ارتداء ملابس ربما لا تليق بسنه. وفي هذا الصدد يقول أليكس ويلكوكس، صاحب أحد متاجر الأزياء في نيويورك في حواره لموقع بيست لايف الأمريكي: "ارتداء الملابس الشبابية في سن متقدم يزيد الأمر سوءاً ويظهر تقدمك في السن وليس العكس."

الرضا والسعادة

لا ينبغي أن يعيش الإنسان طيلة حياته في محاولة لإنجاز كل شيء وتحقيق كل أحلامه. فالطفل يبدأ حياته بمحاولات النجاح في المدرسة ثم الجامعة ثم يخوض مرحلة الصراع في العمل ومحاولات إثبات الذات . ولا يتوقف الأمر هنا ولكن يظل يبحث عن المزيد والمزيد لإنجازه. تقول تريسي ماسيلا، الخبيرة الاجتماعية بأمريكا، إنه في سن الأربعين يتعين على الانسان أن يترك كل ذلك وراؤه لأنه سيجعله دائماً يبحث عن الأفضل ومع ذلك لا يشعر بالرضا حتى عن اكتسابه الخبرة، ناهيك عن الاجهاد الذي يصيبه. لذا فإن سن الأربعين هو الوقت المناسب للتخلي عن هذه التوقعات والقول بأنك لا تستطيع إنجاز كل شيء وأن تختار فقط ما يسعدك ويشعرك بالرضا.

تعلم كيف تقول "لا"

ووفقاً لما ذكره الخبراء في الموقعين المهتمين بالأخبار الاجتماعية والصحية، فإن عدم الموافقة على أمر ما في حياتك لا يؤدي فقط إلى الشعور بالضغط العصبي وإنما قد يؤذي الآخرين، ويرى الخبراء النفسيين أن تعلم كيفية الرفض بطريقة حازمة ومهذبة هو فن علينا كبالغين تعلمه واتقانه،  فقط قل " لا ، لا يمكنني القيام بذلك."

س. م/ س.ك

  • Symbolbild Mode Kleidung (Fotolia/JaNo)

    هكذا تحتفظي بإطلالة شبابية في "سنوات النضج"

    جرأة في الألوان

    اختيار قطع ملابس بدرجات مختلفة لنفس اللون من الأمور التي لا تبلى في عالم الموضة. لكن مع التقدم في العمر يصير اعتماد الألوان بهذا الشكل مملاً للغاية. لذا من المهم التحلي بالجرأة في تنسيق الألوان واعتماد درجات جديدة مناسبة للون البشرة.

  • Symbolbild Schwere Schuhauswahl (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    هكذا تحتفظي بإطلالة شبابية في "سنوات النضج"

    لا شك في أن الأحذية التقليدية ذات الكعب القصير هي الأكثر مناسبة للمرأة والأم العاملة. لكن ارتداء هذه الأحذية بشكل دائم يضيف سنوات جديدة لعمرك، لذا من المهم اقتناء بعض الأحذية ذات الألوان الزاهية وتنسيقها مع قطع الملابس، ولا مانع من الكعب المرتفع في المناسبات التي تتطلب ذلك.

  • Symbolbild Frau Schmuck Ohrring (Colourbox)

    هكذا تحتفظي بإطلالة شبابية في "سنوات النضج"

    بعد مرحلة سنية معينة تميل النساء لارتداء حلي تقليدية كعقد اللؤلؤ الأبيض التقليدي وبعض القطع الذهبية. التخلص من الحلي التقليدية واقتناء بعض قطع الحلي الحديثة من أهم خطوات تغيير مظهرك وإضفاء الروح الشبابية على إطلالتك.

  • Schal Mode Erkältung Symbolbild (Fotolia/lithian)

    هكذا تحتفظي بإطلالة شبابية في "سنوات النضج"

    الوشاح من الإكسسوارات التي يمكنها تغيير شكل ملابسك بالكامل. اختيار الوشاح بألوان ونقشات مختلفة واستخدامه مع بعض القطع في خزانة ملابسك قد يغني عن شراء ملابس جديدة.

  • Schöne Haare (Bildergalerie) (Colourbox/Lars Zahner)

    هكذا تحتفظي بإطلالة شبابية في "سنوات النضج"

    اختيار لون وقصة الشعر من الأمور التي تحدد الإطلالة النهائية بشكل كبير. اعتماد تسريحة ولون جديدين كل فترة يزيد من تألقك. من المهم أيضاً الحرص على العناية بالشعر واستخدام المنتجات المغذية بشكل مستمر للاحتفاظ بكثافة وصحة الشعر على مدار سنوات العمر.

  • blonde Frau mit lustigen Brille (www.shalimoff.com)

    هكذا تحتفظي بإطلالة شبابية في "سنوات النضج"

    مع التقدم في العمر وكثرة الجلوس أمام الكمبيوتر، تحتاج الكثير من النساء للنظارات الطبية. لحسن الحظ تكتظ الأسواق بالعديد من النظارات الطبية ذات الموديلات والألوان المبهجة، لذا ابتعدي تماماً عن النظارات الطبية التقليدية التي كانت ترتديها الجدات. ابتسام فوزي


مختارات

هكذا تحتفظي بإطلالة شبابية في "سنوات النضج"

رؤية آثار الزمن وهي تتسلل عبر تجاعيد خفيفة وشعرات بيضاء من الأمور المزعجة لكثير من النساء، اللاتي تلجأ بعضهن لحقن البوتوكس لاستعادة المظهر الشاب. لكن هناك طريقة أسهل وأقل إيلاما ً تتمثل في تغيير شكل وطريقة الملابس. (28.05.2017)  

مواضيع ذات صلة

Hana Abu Jameh spielt den Clown für Kinder in Gaza

خوخة المهرجة المحجبة... تُسعد بفنها قلوب أطفال غزة 25.05.2018

أطفال غزة أكثر من يعاني أزمات القطاع المتعددة، وأكثرهم عرضة للحزن والكآبة، بين أن المهرجة خوخة تعرف كيف تدخل السعادة والفرحة إلى القلوب الصغيرة وبأدوات متواضعة.

Deutschland Merkel Interview mit YouTubern

المستشارة ميركل تجيب على اسئلة نشطاء شباب على موقع يوتيوب 16.08.2017

ترتبط الحملات الانتخابية في ألمانيا بحرص المرشحين على التواصل الدائم مع الناخبين وخاصة مع الشباب. والتقت ميركل اليوم الاربعاء 16 آب/أغسطس أربعة شباب في مقابلة على يوتيوب وأجابت على أسئلة مختلفة من اهتمامات الشباب.

Symbolbild Trauriger Mann in einem leeren Zimmer

أخطرها الصلع وقصر القامة.. مخاوف يكتمها الرجال! 23.10.2017

هل يمكن أن يكون للرجل مخاوف يشعر بها مثل المرأة؟! فالرجل يبدو قوياً وصاحب القرار دوماً، هذا ما تعتقده بعض النساء ولكن الخبراء يتحدثون عن مخاوف تعتري الكثير من الرجال ويعملون على كتمانها، فما هي هذه المخاوف؟

Themenbild Facebook

 