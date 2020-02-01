خمس مباريات فقط رفعت قيمة هذا اللاعب إلى ثلاثة أضعاف!

حصيلة انطلاقة النرويجي إيرلينغ هالاند مع بروسيا دورتموند، تتحدث عن نفسها: ثمانية أهداف وهدف تاسع صنعه المهاجم الشاب (19) عاما.

ومنذ انتقاله تحول هالاند إلى أحد نجوم الدوري الألماني/ بوندسليغا، وذلك ليس على المستوى الرياضي فحسب وإنما التسويقي أيضا. فقدومه إلى بروسيا دورتموند كلّف النادي الأسود والأصفر عشرين 20 مليون يورو حينها. وكان ذلك بداية هذا العام الجاري. بعد ذلك حدّد موقع "تراسفير ماركت" قيمته التسويقية بحدود 45 مليون يورو.

الآن يعود الموقع الألماني الذي يعنى بتقييم اللاعبين في سوق الانتقالات ليرفع هالاند مجددا إلى سعر 60 مليون يورو، وهو ارتفاع بمعدل 15 مليون يورو خلال أسابيع قليلة فقط.

ذات الارتفاع سجله أيضا في القيمة التسويقية المقدّرة للظهير الأيسر ألفونسو دافيس الذي لم يبلغ هو أيضا عقده الثاني (19 عاما).فالأخير قفزت علامته من 25 مليون يورو إلى أربعين مليون يورو، ليقفز اللاعب الكندي إلى المركز السابع في الترتيب الدولي لأغلى المدافعين في العالم.

يذكر أن بايرن تعاقد مع لاعب نادي فانكوفر السابق بداية العام الماضي، وبلغت قيمة الصفقة آنذاك 10 ملايين يورو فقط.

و.ب / ح.ز