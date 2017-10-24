 خمسة نجوم يطالب عشاق ريال مدريد بالتعاقد معهم بسرعة! | عالم الرياضة | DW | 22.03.2019

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عالم الرياضة

خمسة نجوم يطالب عشاق ريال مدريد بالتعاقد معهم بسرعة!

بالنسبة لمشجعي ريال مدريد لا تكفي عودة زين الدين زيدان لقيادة سفينة الفريق، وإنما يشترطون أيضا انتفاضة حقيقية على مستوى التشكيلة. "ماركا" بحثت وسألت عشاق الفريق، وقيمة الفاتورة 555 مليون يورو.

Fußball Fans Real Madrid (picture-alliance/Gtresonline)

بعودة الفرنسي زين الدين زيدان، بات مشجعو "الملكي الأبيض" أكثر تفاؤلا من أن ينتفض فريقهم ويتخلص من إحدى أسوأ الفترات التي مرّ بها في تاريخه. لكن ذلك مرتبط ليس فقط بعودة المدرب القديم الجديد، وإنما أيضا بتغييرات شاملة لا بد لها أن تشمل عناصر الفريق أيضا. هذا الأمر دفع صحيفة "ماركا" إلى طرح استبيان على مشجعي ريال مدريد حول الأسماء التي يجب التعاقد معها بأسرع وقت ممكن. وكانت النتيجة خمسة أسماء كبار بقيمة شرائية تبلغ نحو 555 مليون يرور.

كيليان مبابي (قيمة تسويقية بنحو 200 مليون يورو)

Fußball UEFA Nations League Frankreich - Niederlande (picture-alliance/AP Photo/C. Ena)

مهاجم باريس سان جيرمان أول المطلوبين بالنسبة لمشجعي نادي ريال مدريد، وذلك بمجموع 79 بالمائة من الأصوات. في المقابل لم يحصل زميله في الفريق، البرازيلي نيمار،  سوى على ثلاثة بالمائة من الأصوات فقط. مهاجم توتنهام الإنجليزي هاري كان الذي ربطت تقارير إعلامية عدة اسمه بالنادي الإسباني، فكان نصيبه 8 بالمائة من الأصوات. و2 بالمائة كانت من نصيب مهاجم دورتموند السابق وأرسنال الحالي بيير-إيميريك أوباميانغ.

إيدين هازارد (150 مليون يورو)

FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Halbfinale -Frankreich vs Belgien - Warm-Up (Reuters/D. Martinez)

70 بالمائة من مشجعي الريال يرغبون في التعاقد مع صانع الألعاب البلجيكي إيدين هازارد. وقصة هازارد مع الملكي طالت فصولها دون أن تبلغ نهايتها بعد. فاللاعب الموهوب عبّر أكثر من مرة عن رغبته في الانتقال إلى "البيرنابيو"، والشيء ذاته عبّرت عنه إدارة الملكي  بسعيها بالتعاقد مع اللاعب، غير أن هذا "الغزل المتبادل" لم يترجم إلى نص  مختوم. يضاف إلى ذلك أن زين الدين زيدان كان من أشد المطالبين بالتعاقد مع هازارد، كل هذا يعزز التوقعات بأن هذه الصفقة قد تحسم الصيف القادم.

يذكر أن منافس هازارد في مركز صناعة الألعاب كريستيان إيريكسن نجم توتنهام اكتفى بـ15 بالمائة من أصوات المشجعين.

بول بوغبا (90 مليون يورو)

Champions League Manchester United v Paris St Germain Paul Pogba (Reuters/P. Noble )

في مركز الوسط يرغب 38 بالمائة حسب استبيان "ماركا"، في رؤية بول بوغبا بقميص الملكي. والطريف أن نتائج هذا الاستبيان تلت بأيام قليلة التصريح الذي أدلى به لاعب "الديوك"، وقال فيه إنه "حلم كلِّ لاعب كرة قدم" هو اللعب في صفوف ريال مدريد.

غير أن التعاقد مع بوغبا قد يصطدم بصلابة إدارة مانشستر يونايتد، خاصة وأن أحوال بوغبا في صفوف الفريق تغيرت إلى الأفضل عقب رحيل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ماتياس دي لايت (70 مليون يورو)

Fußball Champions League Real Madrid - Ajax Amsterdam (picture-alliance/Pro Shots/H.J. Dijks)

يعد قائد أجاكس أمستردام الهولندي ماتياس دي لايت من أفضل المدافعين في الوقت الراهن. ودي لايت كان من بين اللاعبين الذي ساهموا في خروج ريال مدريد من دوري الأبطال على حساب النادي الهولندي في منافسات ثمن نهائي المسابقة الأوروبية. أداءه أبهر الجميع بمن فيهم مشجعو الريال أنفسهم. ومن تمّ حصل على 67 بالمائة من الأصوات، مقابل 12 بالمائة فقط لصالح لاعب نابولي الإيطالي كوليبالي. 

المحزن بالنسبة لعشاق "الميرينغي" أنه وإذا اعتمدنا على مصادر مقربة من الغريم برشلونة، فإن ماتياس دي لايت على أهبة الرحيل إلى "كامب نو".

ماركوس ألونسو (45 مليون يورو)

Fussball Premier League - FC Arsenal vs Chelsea 1:2 (Getty Images/S. Botterill)

بدا واضحا استنادا على استبيان ماركا أن لاعب تشيلسي ماركوس ألونسو يحظى بإعجاب أكبر من قبل عشاق الملكي مقارنة بالنمساوي ديفيد ألابا لاعب بايرن ميونيخ الألماني. والأول حصل على مجموع 37 بالمائة من الأصوات، أما الثاني فكان نصيبه 27 بالمائة فقط.

و.ب

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