 خمسة عوامل للوقاية من الإصابة بالزهايمر في الشيخوخة | علوم وتكنولوجيا | DW | 15.02.2019

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علوم وتكنولوجيا

خمسة عوامل للوقاية من الإصابة بالزهايمر في الشيخوخة

يحدد الأطباء خمسة عوامل للحد من مخاطر الإصابة بالزهايمر في الشيخوخة. ومن يبدأ مبكراً بممارسة الرياضة والتغذية الصحية المتوازنة، تزداد فرصه في التمتع بحياة مديدة وبصحة ذهنية كبيرة. فما هي هذه العوامل؟

Alzheimer (Symbolbild) (Colourbox)

يؤكد خبير أمراض الزهايمر ريتشارد دوديل من الجمعية الألمانية للأعصاب أنه يمكن تقليل خطر الإصابة بهذا المرض بنسبة 35 في المائة إذا اتبعنا بعض القواعد. هناك خمسة عوامل حاسمة لحياة طويلة وصحية وتجعلنا نتمتع بصحة ذهنية حتى في سن الشيخوخة.

لا شيء لا يقل أهمية عن الرياضة، كما يوضح دوديل ويضيف لموقع "فوكوس" الألماني: "لقد ثبت أن النشاط البدني يقلل من خطر الإصابة بالزهايمر. رياضة التحمل هي الأكثر ملائمة لهذا الغرض". وبحسب الخبير الألماني يمكن ممارستها مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، لكن يجب أن تُمارس بالشكل الصحيح. كما أنها تقلل كذلك من مخاطر زيادة الوزن، فالوزن الزائد يمكن أن يؤذي الدماغ أيضاً.

نظام غذائي صحي ومتوازن يلعب دوراً كبيراً في الوقاية من هذا المرض، فالدراسات العلمية تنصح خاصة باتباع حمية البحر الأبيض المتوسط بشكل خاص، كما ينقل الموقع الألماني عن دوديل. ويوضح الخبير الألماني أن مطبخ البحر الأبيض المتوسط يعتمد على الكثير من زيت الزيتون والفواكه والخضروات ومنتجات الحبوب، وعلى الأقل مرة واحدة في الأسبوع هناك وجبة سمك. لكن على نقيض ذلك لا يُقدم اللحم إلا نادراً.

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ارتفاع ضغط الدم يقلل هو الآخر من قدرتنا العقلية. ولهذا السبب فمن المهم مراقبة ما يسمى بعوامل الخطر الوعائية، كما يقول دوديل: "يجب أن تراقب بانتظام ضغط الدم والكولسترول ومستويات السكر في الدم".

مختارات

وينصح المختصون بقضاء الوقت مع الأشخاص الآخرين في محيطك بدلاً من استخدام هاتفك الذكي لأوقات طويلة. عن هذا يقول الخبير الألماني لموقع "فوكوس" إن إحدى المشاكل الكبيرة للشيخوخة هي الوحدة، ويضيف موضحاً: "الأنشطة الاجتماعية لها تأثير كبير على لياقتنا العقلية، فدماغنا يشبه العضلة. عندما لا تضغط عليها، يصبح أضعف". وبالتالي: يكون من الأفضل لصحتنا الاختلاط بالآخرين بدلاً من الجلوس أمام التلفزيون في المنزل وإيقاف الدماغ.

يقول دوديل: "مثلاً يساعد الدماغ أيضاً أن تقوم بأي نشاط ما مع أحفادك أو التحدث إليهم في شؤونهم". كما يمكن الانتماء إلى النوادي والملتقيات لهذا الغرض. وهنا يؤكد الخبير الألماني أيضاً على أهمية الرقص، فوفق دراسة أجراها قسم الأعصاب في ماغدبورغ الألمانية، فإن الرقص على وجه الخصوص يجب أن يكون مفيداً بشكل خاص في منع النسيان.

ولا يولي دوديل أهمية كبيرة لتطبيقات الهواتف الذكية الخاصة بتدريب الدماغ، ويوضح قائلاً: "لم يثبت علمياً أن لهذه التطبيقات مفعولاً طويل الأمد على اللياقة الذهنية والمعرفية". وعوضاً عن التحديق بالهاتف الذكي لساعة من الزمن، يمكن أن تأتي بنتائج أفضل لو قضيتها في السباحة أو التجوال في الغابة.

ع.غ/ ع.ش

  • Symbolbild Disco Party Nachtclub

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    متى كانت آخر مرة رقصت فيها ولو حتى داخل منزلك؟ إن كان هذا منذ أكثر من أسبوع، فعليك تكرار الأمر سريعا، فالرقص وفقا لما قاله خبراء لموقع "غوفيمين" الألماني، يحسن الحالة المزاجية ويساعد على الاسترخاء.

  • Symbolbild Nahrung teilen

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    الضحك والاستمتاع ونسيان الهموم..هذه هي حصيلة لقاء الأصدقاء المقربين وكلها أمور تحسن الحالة النفسية وتنعكس بالطبع على الصحة.

  • Schlafen Symbolbild

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    ينصح الخبراء بتقديم موعد النوم لمدة 30 دقيقة كل يوم، فقلة النوم تعني الإسراع في ظهور آثار العجز والتقدم في العمر.

  • Symbolbild Joghurt

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    تناول اللبن (الزبادي) يوميا يقلل من مخاطر الإصابة بالسكري، ويمكن تقطيع الفواكه الطازجة على الزبادي لمن لا يحب طعمه، أو خلطه بالعسل.

  • Deutschland Geschäftsfrau mit Pfeil

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    تجاهل المصعد الموجود في مدخل بيتك أو مكان عملك، واصعد السلالم فكل حركة إضافية تفيد الجسم وتبعد عنك السمنة.

  • 25.06.2014 DW fit und gesund richtig atmen

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    راقب طريقة تنفسك وإذا وجدتها سريعة وسطحية، فاعلم أن هذا يساهم في زيادة التوتر. لذا عليك تغيير الأمر فورا. أفضل طريقة هي التنفس ببطء وبعمق فذلك يساعد على الاسترخاء.

  • Jubelnde Frau

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    الطقس سيء ويوم العمل متعب؟ حاول بالرغم من ذلك أن تضحك فالبعض يقول إن "كل دقيقة ضحك تطيل عمر الإنسان ساعة".

  • Tasse Kaffee Latte

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    تناول القهوة يقلل من مخاطر الإصابة بالزهايمر والسكري ومرض باركينسون، لكن لا تزيد عن أربعة أكواب يوميا.

  • Symbolbild Ehestreit

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    المشاجرات البسيطة بين الحين والآخر مفيدة للصحة فهي تساعد في التخلص من الأمور التي تؤرقك، لذا تحدث بصراحة عما يضايقك حتى وإن احتد الحوار واقترب من حافة الشجار.

  • Symbolbild Internetnutzung

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    قلل من وقت مشاهدة التلفاز واستخدام الكمبيوتر ساعة يوميا. وقم خلال هذه الساعة بالمشي في الهواء الطلق فهذا يساعد في حرق السعرات الحرارية وتصفية الذهن. الكاتب: ابتسام فوزي


مختارات

الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

النوم المبكر وتناول الخضروات وممارسة الرياضة.. نصائح تقليدية لمن يرغب في التمتع بصحة جيدة وربما عمر طويل، لكنها صعبة التنفيذ في معظم الأحيان. فكيف يمكن تحقيق ذات الهدف بطرق أخرى سهلة التنفيذ وممتعة في نفس الوقت؟ (21.02.2015)  

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