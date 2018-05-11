 خمسة خلفاء محتملين لرونالدو في ريال مدريد | عالم الرياضة | DW | 06.07.2018

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عالم الرياضة

خمسة خلفاء محتملين لرونالدو في ريال مدريد

رونالدو راحل عن الريال ولابد للنادي الملكي أن يأتي بخليفة له. الأمر لن يكون سهلا من الناحية المادية، كما أن خلفائه المحتملين يحتاج بعضهم للصبر من أجل تحقيق النضوج الكروي.هنا خمسة خلفاء محتلمين لرونالدو من جنيسات مخلتفة.

Championsleague Real Madrid vs Paris St Germain (Reuters/P. Hanna)

سواء ذهب إلى إيطاليا أو إلى إنجلترا أو إلى غيرهما فإن الواضح هو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لن يبقى في ريال مدريد. سيترك فراغا كبيرا بلا شك، فهو الهداف التاريخي للنادي الملكي وحاصد الألقاب الكبرى معه. والآن يبحث ريال مدريد عن خليفة للدون البرتغالي ويتحدث موقع "سبورتسكيدا" عن خمس خلفاء محتملين لرنالدو في الريال.

1- البلجيكي إدين هازارد (27 عاما)، نجم تشيلسي، الذي كانت له صلات في الماضي مع الريال لم يخف سرا أنه مهتم باللعب في إسبانيا. يقترب هازارد الآن من ذروة عطائه ومن المرجح أن يكون ثمنه حوالي 100 مليون جنيه استرليني، حسب "سبورتسكيدا".

Fußball Champions League Chelsea Maribor (Reuters/Andrew Winning)

البلجيكي إدين هازارد يلعب لتشيلسي منذ ست سنوات لكنه لا يخفي أنه مهتم باللعب في إسبانيا وهو أحد المرشحين لخلافة رونالدو

2- البرازيلي نيمار (26 عاما)، كان يطمح أن يساعده انتقاله من برشلونة الموسم الماضي إلى باريس سان جيرمان في الفوز بالكرة الذهبية، بعد الخروج من ظل ميسي، لكنه لم ينجح بالقدر الذي كان يأمله. وإضافة إلى جدلية العودة إلى إسبانيا من بوابة الريال، غريم برشلونة، فإن انتقاله سيكون باهظ التكلفة لخزينة النادي الملكي بعد صفقته الفلكية (222 مليون يورو) في الانتقال إلى باريس.

3- الفرنسي كيليان مبابى (19 عاما)، المعار لباريس سان جرمان، والذي يتألق حاليا مع منتخب الديوك في كأس العالم بروسيا. لاعب شاب واعد أثبت موهبته و"أظهر أنه قادر على التعامل مع الضغط الهائل في أكبر المحافل وهذا شيء سيكون جذابا لريال مدريد"، يقول "سبوتسكيدا".

UEFA Champions League Cristiano Ronaldo und Kylian Mbappe (picture-alliance/AP Photo/F. Seco)

الفرنسي كليان مبابى موهوب ورغم صغر سنه أثبت أنه قادر على تحمل الضغوط في المنافسات الكبرى

4- الأرجنتيني باولو ديبالا (24 عاماً)، نجم يوفنتوس الإيطالي. صحيح أنه ليس في مستوى نيمار أو هازارد إلا أنه لاعب مهاري موهوب يتحسن أداؤه، وقدم الموسم الماضي أفضل مواسمه مع يوفنتوس. وإذا انتقل رونالدو إلى يوفنتوس فإن ديبالا سيكون ضحية تلك الصفقة.

5- الإسباني ماركو أسينسيو (22 عاما). من الممكن أن يكون بديل رونالدو من داخل صفوف الريال نفسه، متمثلا في الموهوب أسينسيو، الذي ظهر بشكل رائع في مباراة السوبر الإسباني العام الماضي حينما سجل هدفين في مرمى برشلونة. لكن أسينسيو بحاجة إلى أن يصبر عليه الريال، فهو لم يصل الآن بأي حال لما وصل إليه رونالدو السنوات الأخير، حسب سبورتسكيدا.

صلاح شرارة

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


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