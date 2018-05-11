خمسة خلفاء محتملين لرونالدو في ريال مدريد

سواء ذهب إلى إيطاليا أو إلى إنجلترا أو إلى غيرهما فإن الواضح هو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لن يبقى في ريال مدريد. سيترك فراغا كبيرا بلا شك، فهو الهداف التاريخي للنادي الملكي وحاصد الألقاب الكبرى معه. والآن يبحث ريال مدريد عن خليفة للدون البرتغالي ويتحدث موقع "سبورتسكيدا" عن خمس خلفاء محتملين لرنالدو في الريال.

1- البلجيكي إدين هازارد (27 عاما)، نجم تشيلسي، الذي كانت له صلات في الماضي مع الريال لم يخف سرا أنه مهتم باللعب في إسبانيا. يقترب هازارد الآن من ذروة عطائه ومن المرجح أن يكون ثمنه حوالي 100 مليون جنيه استرليني، حسب "سبورتسكيدا".

البلجيكي إدين هازارد يلعب لتشيلسي منذ ست سنوات لكنه لا يخفي أنه مهتم باللعب في إسبانيا وهو أحد المرشحين لخلافة رونالدو

2- البرازيلي نيمار (26 عاما)، كان يطمح أن يساعده انتقاله من برشلونة الموسم الماضي إلى باريس سان جيرمان في الفوز بالكرة الذهبية، بعد الخروج من ظل ميسي، لكنه لم ينجح بالقدر الذي كان يأمله. وإضافة إلى جدلية العودة إلى إسبانيا من بوابة الريال، غريم برشلونة، فإن انتقاله سيكون باهظ التكلفة لخزينة النادي الملكي بعد صفقته الفلكية (222 مليون يورو) في الانتقال إلى باريس.

3- الفرنسي كيليان مبابى (19 عاما)، المعار لباريس سان جرمان، والذي يتألق حاليا مع منتخب الديوك في كأس العالم بروسيا. لاعب شاب واعد أثبت موهبته و"أظهر أنه قادر على التعامل مع الضغط الهائل في أكبر المحافل وهذا شيء سيكون جذابا لريال مدريد"، يقول "سبوتسكيدا".

الفرنسي كليان مبابى موهوب ورغم صغر سنه أثبت أنه قادر على تحمل الضغوط في المنافسات الكبرى

4- الأرجنتيني باولو ديبالا (24 عاماً)، نجم يوفنتوس الإيطالي. صحيح أنه ليس في مستوى نيمار أو هازارد إلا أنه لاعب مهاري موهوب يتحسن أداؤه، وقدم الموسم الماضي أفضل مواسمه مع يوفنتوس. وإذا انتقل رونالدو إلى يوفنتوس فإن ديبالا سيكون ضحية تلك الصفقة.

5- الإسباني ماركو أسينسيو (22 عاما). من الممكن أن يكون بديل رونالدو من داخل صفوف الريال نفسه، متمثلا في الموهوب أسينسيو، الذي ظهر بشكل رائع في مباراة السوبر الإسباني العام الماضي حينما سجل هدفين في مرمى برشلونة. لكن أسينسيو بحاجة إلى أن يصبر عليه الريال، فهو لم يصل الآن بأي حال لما وصل إليه رونالدو السنوات الأخير، حسب سبورتسكيدا.

صلاح شرارة