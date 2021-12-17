خمسة أغذية شائعة ولكنها قد تسبب الإصابة بالسرطان

بعض الأطعمة شائعة الاستخدام قد تكون لها أضرار على صحتنا لأنها تسبب السرطان، تحذر منظمة الصحة العالمية.

باحثون في المجال الصحي أجروا دراسات وبحوث على عدة أطعمة شائعة الاستخدام حول العالم، وصنفوها من حيث احتمال تسببها بالإصابة بالسرطان. ولكن الباحثين، وهم من الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، ومن "الوكالة الأوروبية للسلامة الغذائية"، يشددون على أن الإصابة بالسرطان لا تحدث فقط بسبب التغذية غير الصحية.

فقسم كبير من مسببات السرطان هي مواد غير غذائية، وإنما مواد موجودة في محيطنا، مثل مواد موجودة في الصناعات الكيميائية، أو في البناء أو في النقل.

كما أن الأسباب الوراثية قد تلعب دورا في الإصابة في السرطان، إذا كان هذا المرض موجودا ضمن العائلة.

ولكن لتقليل احتمال الإصابة بهذا المرض يجب الحذر قدر الإمكان والانتباه إلى غذائنا. ولهذا ينصح العلماء بتجنب بعض الأطعمة، كاللحم ومشتقاته: كالنقانق والمرتديلا (سلامي) وما شابهها.

تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن التغذية النباتية تقلل احتمال الإصابة بالسرطان بنسبة 11 بالمئة.

1. اللحم المعلب (خطر مرتفع)

اللحم المصنّع بمختلف مشتقاته يعتبر خطرا للغاية، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. فالنقانق والسلامي وغيرها، يصل مستوى خطورتها إلى نفس مستوى السجائر. التدخين يتسبب بوفيات أكثر بكثير طبعا، ولكن اللحم المصنّع يتسبب بـ34 ألف حالة وفاة سنويا.

فمثلا، استهلاك 50 غراما من النقانق يوميا، يزيد احتمال الإصابة بسرطان المعاء بنسبة 18 بالمئة، بحسب موقع "إن فرانكن" الألماني.

2. ماذا عن اللحم الأحمر غير المصنّع؟

اللحم غير المصنع لا يوجد دليل قاطع على تسببه بالسرطان، فالأبحاث حوله مازالت لم تصل لنتيجة حاسمة، لذلك تصنفه منظمة الصحة على أنه ذو خطر متوسط. فهناك قرائن على وجود ارتباط بين تناوله والإصابة بسرطان الأمعاء والبنكرياس والبروستاتا.

يبدو شكلها مغريا، ولكن يجب الحذر من اللحوم المصنّعة كالمرتديلا والنقانق

لذلك تنصح منظمة الصحة بألا نتناول أكثر من 500 غرام في الأسبوع من اللحم الأحمر غير المصنع.

اللحوم غير الخطرة هي لحوم الطيور، ولحوم الحيوانات البرية، وكذلك أحشاء الحيوانات.

3. الحليب

الأمر يعتمد على الكمية. فهو مفيد عند تناوله بكميات تتراوح بين 200 إلى 800 ملليليتر في اليوم، ويحمي من سرطان الأمعاء الغليظة. أما الإكثار منه فيسبب مخاطر صحية. لأن الكالسيوم الموجود في مشتقات الحليب قد يرفع احتمال الإصابة بسرطان البروستاتا عند الرجال، كما تذكر "الجمعية الألمانية للتغذية".

وعند النساء، يعتبر تناول الحليب بكميات قليلة، مفيدا للوقاية من سرطان الثدي.

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4. المشروبات الكحولية

"يرفع تناول الكحوليات، بأي كمية كانت، خطر الإصابة بالسرطان"، بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية. وكلما زادت الكمية زاد الخطر، بغض النظر عن نوع المشروب الكحولي.

5. السكر

السكر له تأثير غير مباشر على إمكانية الإصابة بالسرطان. فتناول السكر بكميات كبيرة يؤدي إلى زيادة الوزن. وبدوره يعتبر الوزن الزائد ثالث أهم عامل مسبب للسرطان.

تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم! الطماطم فوائد الطماطم كثيرة فهي تحتوي على مادة "الليكوبين" التي تساهم في محاربة أمراض القلب والأوعية الدموية. لكنها أيضا تحتوي على مضادات للأكسدة وتساهم في محاربة الخلايا السرطانية. وحسب جامعة هارفارد الأمريكية في دراسة من عام 1999 فالطماطم تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنحو 30 بالمائة شرط تناول أطباق غنيّة بالطماطم يوميّا.

تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم! المواد الغنية بالألياف ينصح بتناول المواد الغنيّة بالألياف خاصة لتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي، مقابل الابتعاد عن السكريات. وحسب دراسة أمريكية حديثة، فإنّ تناول 10 غرامات من الشوفان أو غيره يوميا، يكفي لكبح خطر الإصابة بسرطان الثدي أو البلعوم بواقع سبعة بالمائة.

تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم! الفراولة وأخواتها هذه الفواكه تكبح نموّ الأورام، وذلك بفضل الكميات الهائلة من الغليكوسيد والمواد المضادة للأكسدة التي تحتوي عليها. وأظهرت العديد من الدراسات أن 15 حبّة منها يوميا، قادرة على المساعدة في محاربة سرطان الثدي والمريء.

تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم! الخضار خضراء اللّون بما في ذلك السلاطة والكرنب الأخضر والبروكولي وغيرها. خاصة البروكولي يقول الأطباء إنه يقضي على المواد المسببة للسرطان والتي تحتوي عليها اللحوم الحمراء.

تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم! الحوامض الحوامض بدورها تساعد على وقف نمو الأورام. ويُنصح بتناول عصير الحوامض يوميا، على أن تكون عصائر طبيعية وغير جاهزة. كما أن قشرة الحوامض مفيدة جدا لتقليل السموم في الجسم، لكن يجب الانتباه أن تكون هذه القشرة طبيعية وخالية من المواد السّامة والمبيدات التي قد تستخدم في زراعة الفاكهة.

تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم! الدواجن عوض الأبقار بات معروفا أن اللحوم الحمراء من محفّزات نمو الأورام السرطانية في الجسم. ولهذا ينصح بتناول الدجاج عوضا عن الأبقار أو الأغنام، لكونها لا يحتوي على ذات القدر من البروتينات السامة.

تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم! الجوز الجوز غني بشكل خاص من فيتامين E يسمى غاما توكوفيرول المعروف عنه أنه يوقف مسار الإشارات لأنزيم البروتين المسمى Akt. هذا الأنزيم مسؤول عن تنظيم التمثيل الغذائي وبقاء الخلية، كما أنه يقوم بمهاجمة وتدمير الخلايا السرطانية، ويمنع على سبيل المثال وقف مستقبلات هرمون الأستروجين وبالتالي يمنع سرطان الثدي.

تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم! الأسماك تعتبر الأسماك صحية لاحتوائها على أحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين د. السلمون والرنجة توصف بقنابل فيتامين. وفحصت دراسة أمريكية حوالي 48 ألف رجل على مدى 12 عشر عامًا. أولئك الذين تناولوا الأسماك - ويفضل السلمون - أكثر من ثلاث مرات أسبوعيا، كانوا أقل عرضة بنسبة 40 في المائة للإصابة بسرطان البروستاتا المتقدم. ولدى النساء، يقال إن تناول الأسماك يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي إلى النصف تقريبًا.

تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم! عدم الإكثار من الملح تناول كميات كبيرة من الملح من شأنه زيادة نسبة الصوديوم في الجسم وهو عامل خطر للإصابة بسرطان المعدة. وفقًا لدراسة أمريكية، مات 1.6 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بسبب تناول الكثير من الملح. لذلك ينصح باستهلاك غرامين كأقصى ككميّة من الصوديوم يوميًا. عكس ذلك سوف يزيد من خطر الأورام في منطقة الجهاز الهضمي. و.ب/ أ.ح



ف.ي/ ع.ا.ج