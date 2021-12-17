 خمسة أغذية شائعة ولكنها قد تسبب الإصابة بالسرطان | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 17.12.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

خمسة أغذية شائعة ولكنها قد تسبب الإصابة بالسرطان

ثلث الإصابات بالسرطان يعود سببها للأغذية غير الصحية، بحسب منظمة الصحة العالمية. ومن بين هذه الأغذية التي يشيع تناولها يبرز اللحم والحليب مثلا. نشرح في هذا المقال لماذا قد تكون هذه الأغذية الخمسة خطيرة.

الأورام في الجسم

ثلث الإصابات بالسرطان يعود سببها للأطعمة غير الصحية، بحسب منظمة الصحة العالمية

بعض الأطعمة شائعة الاستخدام قد تكون لها أضرار على صحتنا لأنها تسبب السرطان، تحذر منظمة الصحة العالمية.

باحثون في المجال الصحي أجروا دراسات وبحوث على عدة أطعمة شائعة الاستخدام حول العالم، وصنفوها من حيث احتمال تسببها بالإصابة بالسرطان. ولكن الباحثين، وهم من الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، ومن "الوكالة الأوروبية للسلامة الغذائية"، يشددون على أن الإصابة بالسرطان لا تحدث فقط بسبب التغذية غير الصحية.

فقسم كبير من مسببات السرطان هي مواد غير غذائية، وإنما مواد موجودة في محيطنا، مثل مواد موجودة في الصناعات الكيميائية، أو في البناء أو في النقل.

كما أن الأسباب الوراثية قد تلعب دورا في الإصابة في السرطان، إذا كان هذا المرض موجودا ضمن العائلة.

ولكن لتقليل احتمال الإصابة بهذا المرض يجب الحذر قدر الإمكان والانتباه إلى غذائنا. ولهذا ينصح العلماء بتجنب بعض الأطعمة، كاللحم ومشتقاته: كالنقانق والمرتديلا (سلامي) وما شابهها.

تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن التغذية النباتية تقلل احتمال الإصابة بالسرطان بنسبة 11 بالمئة.

 

1. اللحم المعلب (خطر مرتفع)

اللحم المصنّع بمختلف مشتقاته يعتبر خطرا للغاية، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. فالنقانق والسلامي وغيرها، يصل مستوى خطورتها إلى نفس مستوى السجائر. التدخين يتسبب بوفيات أكثر بكثير طبعا، ولكن اللحم المصنّع يتسبب بـ34 ألف حالة وفاة سنويا.

فمثلا، استهلاك 50 غراما من النقانق يوميا، يزيد احتمال الإصابة بسرطان المعاء بنسبة 18 بالمئة، بحسب موقع "إن فرانكن" الألماني.

2. ماذا عن اللحم الأحمر غير المصنّع؟

اللحم غير المصنع لا يوجد دليل قاطع على تسببه بالسرطان، فالأبحاث حوله مازالت لم تصل لنتيجة حاسمة، لذلك تصنفه منظمة الصحة على أنه ذو خطر متوسط.  فهناك قرائن على وجود ارتباط بين تناوله والإصابة بسرطان الأمعاء والبنكرياس والبروستاتا.

اللحوم المصنعة

يبدو شكلها مغريا، ولكن يجب الحذر من اللحوم المصنّعة كالمرتديلا والنقانق

لذلك تنصح منظمة الصحة بألا نتناول أكثر من 500 غرام في الأسبوع من اللحم الأحمر غير المصنع.

اللحوم غير الخطرة هي لحوم الطيور، ولحوم الحيوانات البرية، وكذلك أحشاء الحيوانات.

3. الحليب

الأمر يعتمد على الكمية. فهو مفيد عند تناوله بكميات تتراوح بين 200 إلى 800 ملليليتر في اليوم، ويحمي من سرطان الأمعاء الغليظة. أما الإكثار منه فيسبب مخاطر صحية. لأن الكالسيوم الموجود في مشتقات الحليب قد يرفع احتمال الإصابة بسرطان البروستاتا عند الرجال، كما تذكر "الجمعية الألمانية للتغذية".

وعند النساء، يعتبر تناول الحليب بكميات قليلة، مفيدا للوقاية من سرطان الثدي.

مشاهدة الفيديو 26:01

صحتك بين يديك - فوائد النوم الجيد

4. المشروبات الكحولية

"يرفع تناول الكحوليات، بأي كمية كانت، خطر الإصابة بالسرطان"، بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية. وكلما زادت الكمية زاد الخطر، بغض النظر عن نوع المشروب الكحولي.

5. السكر

السكر له تأثير غير مباشر على إمكانية الإصابة بالسرطان. فتناول السكر بكميات كبيرة يؤدي إلى زيادة الوزن. وبدوره يعتبر الوزن الزائد ثالث أهم عامل مسبب للسرطان.

  • default

    تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الطماطم

    فوائد الطماطم كثيرة فهي تحتوي على مادة "الليكوبين" التي تساهم في محاربة أمراض القلب والأوعية الدموية. لكنها أيضا تحتوي على مضادات للأكسدة وتساهم في محاربة الخلايا السرطانية. وحسب جامعة هارفارد الأمريكية في دراسة من عام 1999 فالطماطم تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنحو 30 بالمائة شرط تناول أطباق غنيّة بالطماطم يوميّا.

  • default

    تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    المواد الغنية بالألياف

    ينصح بتناول المواد الغنيّة بالألياف خاصة لتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي، مقابل الابتعاد عن السكريات. وحسب دراسة أمريكية حديثة، فإنّ تناول 10 غرامات من الشوفان أو غيره يوميا، يكفي لكبح خطر الإصابة بسرطان الثدي أو البلعوم بواقع سبعة بالمائة.

  • default

    تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الفراولة وأخواتها

    هذه الفواكه تكبح نموّ الأورام، وذلك بفضل الكميات الهائلة من الغليكوسيد والمواد المضادة للأكسدة التي تحتوي عليها. وأظهرت العديد من الدراسات أن 15 حبّة منها يوميا، قادرة على المساعدة في محاربة سرطان الثدي والمريء.

  • default

    تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الخضار خضراء اللّون

    بما في ذلك السلاطة والكرنب الأخضر والبروكولي وغيرها. خاصة البروكولي يقول الأطباء إنه يقضي على المواد المسببة للسرطان والتي تحتوي عليها اللحوم الحمراء.

  • Grapefruitsaft

    تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الحوامض

    الحوامض بدورها تساعد على وقف نمو الأورام. ويُنصح بتناول عصير الحوامض يوميا، على أن تكون عصائر طبيعية وغير جاهزة. كما أن قشرة الحوامض مفيدة جدا لتقليل السموم في الجسم، لكن يجب الانتباه أن تكون هذه القشرة طبيعية وخالية من المواد السّامة والمبيدات التي قد تستخدم في زراعة الفاكهة.

  • default

    تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الدواجن عوض الأبقار

    بات معروفا أن اللحوم الحمراء من محفّزات نمو الأورام السرطانية في الجسم. ولهذا ينصح بتناول الدجاج عوضا عن الأبقار أو الأغنام، لكونها لا يحتوي على ذات القدر من البروتينات السامة.

  • default

    تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الجوز

    الجوز غني بشكل خاص من فيتامين E يسمى غاما توكوفيرول المعروف عنه أنه يوقف مسار الإشارات لأنزيم البروتين المسمى Akt. هذا الأنزيم مسؤول عن تنظيم التمثيل الغذائي وبقاء الخلية، كما أنه يقوم بمهاجمة وتدمير الخلايا السرطانية، ويمنع على سبيل المثال وقف مستقبلات هرمون الأستروجين وبالتالي يمنع سرطان الثدي.

  • default

    تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الأسماك

    تعتبر الأسماك صحية لاحتوائها على أحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين د. السلمون والرنجة توصف بقنابل فيتامين. وفحصت دراسة أمريكية حوالي 48 ألف رجل على مدى 12 عشر عامًا. أولئك الذين تناولوا الأسماك - ويفضل السلمون - أكثر من ثلاث مرات أسبوعيا، كانوا أقل عرضة بنسبة 40 في المائة للإصابة بسرطان البروستاتا المتقدم. ولدى النساء، يقال إن تناول الأسماك يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي إلى النصف تقريبًا.

  • default

    تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    عدم الإكثار من الملح

    تناول كميات كبيرة من الملح من شأنه زيادة نسبة الصوديوم في الجسم وهو عامل خطر للإصابة بسرطان المعدة. وفقًا لدراسة أمريكية، مات 1.6 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بسبب تناول الكثير من الملح. لذلك ينصح باستهلاك غرامين كأقصى ككميّة من الصوديوم يوميًا. عكس ذلك سوف يزيد من خطر الأورام في منطقة الجهاز الهضمي. و.ب/ أ.ح


ف.ي/ ع.ا.ج

مختارات

نتائج مبشرة.. لقاح جديد يخفض مخاطر الإصابة بسرطان عنق الرحم  

دراسات: السرطان ينتشر في البلدان العربية بوتيرة تنذر بالخطر

حذرت أبحاث حديثة من تزايد معدلات الإصابة بالسرطان إلى الضعف في منطقة شرق البحر المتوسط بحلول عام 2030، فيما يعد سرطان الثدي الأكثر شيوعا في الوقت الحالي في جميع أنحاء العالم، فما هي العوامل المسببة لذلك؟  

اختراق علمي.. علماء ألمان يفكون الشفرة الغامضة لسرطان الرئة

يعد سرطان الرئة السبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان حول العالم، وفق دراسات سابقة. آلية تطور هذا المرض الخبيث بداخل جسم الإنسان ظلت غامضة، بيد أن علماء ألمان توصلوا الآن إلى معرفة عمل هذه الآلية ما يمهد لعلاج المرض.  