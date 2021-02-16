خمسة أطعمة عليها الاختفاء من مطبخك!

ليس صعبا أن نهتم بصحتنا وجسمنا،فخطوات قليلة تكفي لتحقيق نتائج مهمة، لعلّ أولها يبدأ من عند البرّاد:

الكاتشب

وجد الكاتشاب طريقه إلى البرّاد خاصة لدى العائلات التيلديها أطفال. فهذه المادة أصبحت ضرورية عند تناول البطاطس المقلية. غير أن الكاتشاب يحتوي على كمية كبيرة من السكر قد تصل إلى خمسين بالمائة، مما يعادل قطعتين من السكر في كل ملعقة كبيرة منه.

وللتذكير فإن منظمة الصحة العالمية تحذر من تجاوز كمية خمسين غرام من السكر في اليوم، والمعدل المعقول لا يفوق عشرين غراماً يوميا. فبالتالي سوف نتعدى الكمية المعقولة عند تناول الكاتشاب الصناعي. عطفا على ذلك هناك مواد حافظة كثيرة في هذه المادة المصنوعة.

ثورية ومستدامة .. صيحات الغذاء في معرض "أنوغا" بكولونيا الألمانية البيستو كمكعبات ثلج باستا (معكرونة) طازجة ومجهزة بالمنزل، أمواج البحر الأدرياتيكي أمامك، وبيستو لذيذ ودافئ .. هكذا تبدو الصورة الكلاسيكية للباستا، غير أن معرض أنوغا (Anuga) يُظهر أن هناك طريقة أخرى. ومن بين أفضل الابتكارات وصيحات الطعام غير العادية لعام 2021 المعكرونة مع مكعبات ثلج البيستو (الصورة).

ثورية ومستدامة .. صيحات الغذاء في معرض "أنوغا" بكولونيا الألمانية بطاطا مقلية ملونة البطاطا المقلية الذهبية إلى جانب الكاتشب الأحمر أو المايونيزتعتبر كلاسيكية في كل مطعم للوجبات الخفيفة، وخاصة في منطقة الرور الألمانية. ولكن إن كانت هذه البطاطس تشعرك بالملل، ستعجبك البطاطا الحلوة باللون الأرجواني والبرتقالي كما في الصورة، علماً بأنها لم تتعرض لمواد ملونة.

ثورية ومستدامة .. صيحات الغذاء في معرض "أنوغا" بكولونيا الألمانية رقائق سمك السلمون المجفف يقدم "أنوغا" أفضل ابتكارات العام في عرض خاص، حيث سعت حوالي 418 شركة لديها أكثر من 1332 فكرة أن تكون جزءاً من المعرض، لكن تم اختيار 67 منتجاً مقتنعاً بالفكرة والابتكار والاستدامة والتنفيذ الإبداعي. بما في ذلك هذه الرقائق المصنوعة من سمك السلمون المجفف. إذ تشكل الأشياء الخارجة عن المألوف أحد الاتجاهات الرئيسية في المعرض.

ثورية ومستدامة .. صيحات الغذاء في معرض "أنوغا" بكولونيا الألمانية لا سمك ولا لحم بدائل اللحوم أو الأسماك، كما هو الحال هنا، هي اتجاه مستمر. هذه السلطة نباتية ولكن طعمها يذكرك بسلطة السمك الإيطالية، باستخدام بدائل اللحوم الجديدة نظراً إلى التوجه الذي يهدف لنظام غذائي خالٍ من اللحوم.

ثورية ومستدامة .. صيحات الغذاء في معرض "أنوغا" بكولونيا الألمانية مشروب كومبوتشا زجاجات صغيرة تحتوي على "كومبوتشا" وهو مشروب مخمر مصنوع عن طريق تخمير الشاي المحلي ويحتوي على ما يسمى فطر "كومبوتشا". وفقاً لمنظم المعرض، فإن المنتجات التي تحتوي على كومبوتشا عصرية جداً، حيث يوجد مجموعة متنوعة بنكهات مختلفة تحتوي على جرعات كومبوتشا، التي تساهم في نمو البكتيريا المعوية الصحية.

ثورية ومستدامة .. صيحات الغذاء في معرض "أنوغا" بكولونيا الألمانية قطع بروتين مصنوعة من لحم الحصان قد يجعل ذلك عشاق الخيول يشعرون بالغثيان، ومع ذلك، فإن شرائح البروتين المصنوعة من لحم الحصان تتبع اتجاهين غذائيين واضحين لهذا العام هما أن يكون الطعام من مواد طبيعية ويعزز الصحة. لكن ما إذا كان لذيذ الطعم أم لا؟ فهذه مسألة تختلف فيها الأذواق.

ثورية ومستدامة .. صيحات الغذاء في معرض "أنوغا" بكولونيا الألمانية "سبيرولينا السائلة" بدلاً من النبيذ الأحمر تتشابه "سبيرولينا السائلة" مع النبيذ الأحمر في المظهر. سبيرولينا، التي يتم الحصول عليها من الطحالب الدقيقة، كانت تعرف بأنها مكمل غذائي جاف يؤخذ في صورة أقراص. ويقال إن المستخلص يقي من الأمراض ويساعد في إنقاص الوزن.

ثورية ومستدامة .. صيحات الغذاء في معرض "أنوغا" بكولونيا الألمانية زيتون مستدام زيتون في صورة وجبة خفيفة - هذا ما كان العالم ينتظره. "Coolives" هو "زيتون بارد" من مصنع في قرطبة بإسبانيا. وفقًا للموقع الإلكتروني للمصنع، فإنه يستجيب لطلبات العملاء لتقديم الزيتون بنكهات مختلفة ليتم تناوله أثناء التنقل، وذلك في عبوات مستدامة. يذكر أن الاستدامة حالياً وفي المستقبل أحد أهم الاتجاهات في صناعة المواد الغذائية. فريديل تاوبا/ ريم ضوا



والحل؟! الحل يكمن في التخلي عن تناوله وإذا كان لا بد من ذلك، ينصح إعداد الكاتشب في المنزل شريطة التخلي عن السكر أو الاكتفاء بقطعة واحدة أو قطعتين في الليتر الواحد.

الأرز الأبيض

يمكن وبسهولة استبدال الأرز الأبيض باللبني. فالأرز الأبيض هو مشبع لكنه غير مغذي ولا يحتوي على ما يكفي من الألياف والفيتامينات. السبب في ذلك يكمن في طريقة تحضيره التي يُعتمد فيها على إزالة قشرته ومعها تفقد حبّة الأرز النشا المقاوم المغذي للبكتيريا المفيدة في الأمعاء والمسؤول عن إنتاج الأحماض الذهنية التي تحسّن من صحة القولون.

كما أن قشرة الأرز تحتوي على إنزيمات تقاوم الإصابة بالسكري من الفئة الثانية، كما أنها تسرّع عملية الاستقلاب وتنشط الدورة الدموية.

كل هذه العوامل ترجح كفة الأرز البني على حساب الأبيض، فيكفي فقط تغيير لونه حتى وإن كان الأرز الأبيض أطيب من البني.

السلطات الجاهزة

لم يعد في حياتنا العصرية متسع زمني كافي لتحضير الطعام، ولهذا باتت الأكلات الجاهزة ملاذا للكثيرين. ومنّا من يعتقد أنه وإذا اشترى سلطة جاهزة فقد سلم من أضرار السندويتشات السريعة. لكن الحقيقة تقول شيئا آخر. فحتى كيس السلطة المعدة للتحضير تكون مليئة بفطريات لا يمكن مشاهدتها بالعين المجردة، لكنها تؤثر فورا على المعدة.

أما السلطات الجاهزة فخطرها أكبر لكونها تكون عادة غنية بالسكر الصناعي الضار للجسم، إضافة إلى كميات مبالغ فيها من الدهون والمواد الحافظة. فمن يريد تناول السلطة عليه شراءها وتنقيتها تمّ تحضيرها كما عهدنا ذلك من قبل أمهاتنا. فهي الطريقة الأنسب والأسلم لتناول السلطة.

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العصائر

لا يخلو البرّاد من العصائر. ومن يريد الحفاظ على رشاقة جسمه وخفض وزنه لا بد له من التوقف فوراً على تناول العصائر الجاهزة. كذلك مرضى السكري عليهم تركها. فوفقاً للخبراء يحتوي كل كوب عصير على سبع قطع من السكر. ناهيك عن الصبغات الغذائية التي لا تقل خطرا وتحتوي كثير منها على مواد مسرطنة.

أفضل المشروبات هو الماء، ويمكن إضافة ورقة النعناع أو الليمون إلى كوب الماء، فذلك منعش وصحي في آن. كذلك عصير الليمون يمكن تناوله أحيانا، وإن كانت حبّة الليمون ملئية بالألياف وصحيّا أكثر فائدة للجسم.

عصير الليمون الجاهز

على ذكر عصير الليمون، لا ينصح أبدا بشراء عصير الليمون وإنما شراء الليمون الطبيعي وعصره في المنزل. هذا لا يوفر المصاريف فحسب بل يقي الجسم من البكتيريا التي تحتوي عليه علب التخزين سواء كانت من البلاستيك أو غيرها. كما أنه يمكن ترشيد حاجتنا إلى عصير الليمون واستعمال الكمية التي نحتاجها فقط، وما تبقى من قطعة الليمون نحتفظ بها في البرّاد لمدة أسبوعين على أقصى تقدير.

و.ب/ أ.ح