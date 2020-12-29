خمسة أشياء ينصح بها قبل النوم لإنقاص وزنك!

رحلة خسارة الوزن قد تكون مرهقة، والوصول للوزن المثالي الذي نرغب به يضعنا أمام طرق وحيل عدة، قد تبقيك مستيقظاً طوال الليل تفكر فيها، وتتقلب في فراشك من الأرق، ولكن هذا قد لا يعود عليك بالخير إن كنت ترغب بفقدان وزنك.
وجد باحثون في جامعة شيكاغو أن قلة النوم يمكن لها أن تمنع فقدان الدهون في الجسم بنسبة تصل إلى ٥٥ في المائة، فكيف لك أن تطرد الهواجس من رأسك وتنام بشكل مريح حتى شروق الشمس؟
تناول كوب من الميرمية
يذكر موقع "ميدكال نيوز توداي" الطبي أن فنجاناً من شاي الميرمية يمكنه صنع المعجزات عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، فمكوناته تقلل من هرمونات التوتر التي تمنع الجسم من حرق الدهون، ويضمن لك كوب قبل النوم من أن تعمل هذه المواد في جسمك طوال الليل، وتساعدك على خسارة بعض السينتمترات من خصرك.
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أكل الجبن
يظن الكثير أن تخطي العشاء هو أفضل طريقة للحصول على ليلة نوم هانئة، ومع ذلك، فإن الذهاب إلى الفراش مع "قرقعة" معدتك الجائعة، ليس بالحل الصحيح! بدلاً من ذلك، يجب تناول الطعام المناسب. وبضع ملاعق من الجبنة، قد تحقق لك مبتغاك، لأنه غني بالحمض الأميني التريبتوفان، الذي يساعد على النوم، كما يذكر موقع "نيوترشين لايف" للتغذية.
تمارين رياضية خفيفة
يذكر موقع "سليب فاونديشن"، والمختص بإيجاد سبل لنوم أفضل، أنه لا يتوجب ممارسة تمارين شاقة قبل النوم، فبدلاً من ذلك، يمكنك القيام ببضع التمارين الصغيرة باستخدام وزن جسمك، والتي تساعد على فقدان الوزن وزيادة التمثيل الغذائي وحرق الدهون طوال الليل، ومن الأمثلة عليها: القرفصاء، وتمارين الضغط.
كتابة قائمة المهام لليوم التالي
وضعت رأسك على وسادة السرير، وترغب بالنوم بشدة، ولكن يبدأ عقلك المتعب بذكر جميع الأشياء التي يجب أن تقوم بها في الغد، فتمضي ساعات تتقلب بفراشك من القلق، ويسلبك هذا جزءاً كبيراً من الليل. لمنع حدوث ذلك، اكتب لنفسك قائمة مهام قبل النوم، فقد وجد باحثون في جامعة بايلور، أن بهذه الطريقة يمكنك تلخيص كل شيء مهم والذهاب إلى الفراش مسترخياً دون القلق بشأن نسيان شيء ما.
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قم بإطفاء التدفئة
"الدفا عفا" كما يقال، ولكن أظهرت الدراسات أن الأشخاص ينامون بشكل أفضل في غرف درجة حرارتها ما بين 16 و18 درجة مئوية، حسب ما ذكره موقع "بيشنت" الطبي، ولهذا حتى عندما يكون الجو بارداً في الخارج وتشعر بالحاجة إلى تدفئة منزلك، فالأفضل خفض درجة حرارة غرفتك قبل النوم بنصف ساعة، وتهويتها.
م.س/خ.س
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احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية
الموز
بلا شك يعد الموز من الفواكه ذات القيمة الغذائية العالية، إذ يحتوي على الأملاح المعدنية والفيتامينات، غير أنه يحتوي على نسبة عالية من السكر، خاصة إذا كان الموز شديد النضج. كل مئة غرام من الموز تحتوي على حوالي 95 سعرة حرارية.
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احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية
الأفوكادو
تعد فاكهة الأفوكادو قنبلة سعرات حرارية فمئة غرام من هذه الفاكهة تحتوي على 217 سعرة حرارية، أي ما يعادل نصف لوح من الشكلاطة. وهي فاكهة عالية الدهون أيضا، إذ تحتوي مئة غرام من الأفوكادو على 25 غرام من الدهون.
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احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية
البازلاء أو الجلبانة
تعد البازلاء أو الجلبانة من الخضروات الغنية بالبروتين وتحتوي كذلك على الكاربوهيدرات والدهون. وتكمن أهميتها أيضا في احتوائها على نسبة مهمة من الألياف الغذائية، لكنها تعد كذلك من الخضروات ذات السعرات الحرارية العالية، إذ أن مئة غرام منها تحتوي على 82 سعرة حرارية.
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احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية
الذرة
كثيرا ما يتم إضافة حبات الذرة في السلطات لطعمها المميز واحتوائها على الفيتامينات والألملاح المعدنية كالكالسيوم وكالكاليوم، لكن الذرة عالية السكر وغنية بالسعرات الحرارية، فمئة غرام من الذرة تحتوي على 90 سعرة حرارية.
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احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية
البطاطا الحلوة
كما هو واضح من اسمها، فإن البطاطا الحلوة تحتوي على نسبة عالية من السكر ومقارنة مع البطاطس العادية، فإنها تحتوي على سعرات حرارية عالية، إذ أن مئة غرام من البطاطا الحلوة تحتوي على 111 سعرة حرارية.
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احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية
الليتشي
يقبل البعض على تناول فاكهة الليتشي لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين C بالإضافة إلى فيتامينات وأملاح معدنية أخرى، لكن داخل القشرة الخشنة توجد فاكهة بيضاء عالية السكر، كما تحتوي على سعرات حرارية ضعف الموجودة في الفراولة، فمئة غرام من الليتشي تحتوي على 76 سعرة حرارية.
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احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية
التمر
يعد التمر من الأغذية الغنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية، ولكنه في نفس الوقت يحتوي على نسبة عالية من السكر بحيث يمكن إمداد عضلات جسم الإنسان بالطاقة بسرعة فائقة. زيادة على ذلك تحتوي مئة غرام من التمر على 114 سعرة حرارية.
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احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية
الثوم
قد لا يعرف البعض أن الثوم من أكثر الخضروات عالية السعرات الحرارية، فمئة غرام من الثوم تحتوي على حوالي 150 سعرة حرارية، غير أنه من النادر جدا أن يستهلك الثوم بكميات كبيرة مثل باقي الخضروات.
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احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية
الزيتون
يصعب استهلاك الزيتون مباشرة بعد جنيه نظرا لمرارته، إذ يحتاج إلى نقعه في الماء المملح أو في الزيت، وهذا ما يرفع من سعراته الحراية. فمئة غرام من الزيتون الأخضر تحتوي على 131 سعرة حرارية، أما الأسود فقد تصل سعراته إلى 351 سعرة حرارية.