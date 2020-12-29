خمسة أشياء ينصح بها قبل النوم لإنقاص وزنك!

رحلة خسارة الوزن قد تكون مرهقة، والوصول للوزن المثالي الذي نرغب به يضعنا أمام طرق وحيل عدة، قد تبقيك مستيقظاً طوال الليل تفكر فيها، وتتقلب في فراشك من الأرق، ولكن هذا قد لا يعود عليك بالخير إن كنت ترغب بفقدان وزنك.

وجد باحثون في جامعة شيكاغو أن قلة النوم يمكن لها أن تمنع فقدان الدهون في الجسم بنسبة تصل إلى ٥٥ في المائة، فكيف لك أن تطرد الهواجس من رأسك وتنام بشكل مريح حتى شروق الشمس؟

تناول كوب من الميرمية

يذكر موقع "ميدكال نيوز توداي" الطبي أن فنجاناً من شاي الميرمية يمكنه صنع المعجزات عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، فمكوناته تقلل من هرمونات التوتر التي تمنع الجسم من حرق الدهون، ويضمن لك كوب قبل النوم من أن تعمل هذه المواد في جسمك طوال الليل، وتساعدك على خسارة بعض السينتمترات من خصرك.

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أكل الجبن

يظن الكثير أن تخطي العشاء هو أفضل طريقة للحصول على ليلة نوم هانئة، ومع ذلك، فإن الذهاب إلى الفراش مع "قرقعة" معدتك الجائعة، ليس بالحل الصحيح! بدلاً من ذلك، يجب تناول الطعام المناسب. وبضع ملاعق من الجبنة، قد تحقق لك مبتغاك، لأنه غني بالحمض الأميني التريبتوفان، الذي يساعد على النوم، كما يذكر موقع "نيوترشين لايف" للتغذية.

تمارين رياضية خفيفة

يذكر موقع "سليب فاونديشن"، والمختص بإيجاد سبل لنوم أفضل، أنه لا يتوجب ممارسة تمارين شاقة قبل النوم، فبدلاً من ذلك، يمكنك القيام ببضع التمارين الصغيرة باستخدام وزن جسمك، والتي تساعد على فقدان الوزن وزيادة التمثيل الغذائي وحرق الدهون طوال الليل، ومن الأمثلة عليها: القرفصاء، وتمارين الضغط.

كتابة قائمة المهام لليوم التالي

وضعت رأسك على وسادة السرير، وترغب بالنوم بشدة، ولكن يبدأ عقلك المتعب بذكر جميع الأشياء التي يجب أن تقوم بها في الغد، فتمضي ساعات تتقلب بفراشك من القلق، ويسلبك هذا جزءاً كبيراً من الليل. لمنع حدوث ذلك، اكتب لنفسك قائمة مهام قبل النوم، فقد وجد باحثون في جامعة بايلور، أن بهذه الطريقة يمكنك تلخيص كل شيء مهم والذهاب إلى الفراش مسترخياً دون القلق بشأن نسيان شيء ما.

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قم بإطفاء التدفئة

"الدفا عفا" كما يقال، ولكن أظهرت الدراسات أن الأشخاص ينامون بشكل أفضل في غرف درجة حرارتها ما بين 16 و18 درجة مئوية، حسب ما ذكره موقع "بيشنت" الطبي، ولهذا حتى عندما يكون الجو بارداً في الخارج وتشعر بالحاجة إلى تدفئة منزلك، فالأفضل خفض درجة حرارة غرفتك قبل النوم بنصف ساعة، وتهويتها.

م.س/خ.س