 خمسة أسباب لتناول الخيار بقشوره | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 23.08.2022

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صحة

خمسة أسباب لتناول الخيار بقشوره

فيما يعد الخيار من الأطعمة الصحية للغاية والتي ينصح بتناولها يوميا، تتفاوت طريقة أكله وتحضيره بين الناس ما قد يقلل الاستفادة من كل فوائده الجمة على الصحة. إليك خمسة أسباب لتناول الخيار بقشوره.

تحتوي قشور الخيار على فوائد جمة.

الخيار من الأطعمة المفيدة جدا لصحة الإنسان.

يُعد تناول الخيار من العادات اليومية لملايين الناس حول العالم. وينصح بتناول الخيار بشكل يومي لما له من فوائد توصف بالسحرية على صحة الإنسان، التي أصبحت مهددة بشكل أكبر في العقود الأخيرة بسبب عادات الأكل السيئة، وضغوطات الحياة المستمرة.

وتتفاوت طرق أكل الخيار بين الناس، إذ يفضل البعض أن يقطعه على شكل قطع صغيرة في سلطة متنوعة، فيما يصنع البعض الآخر من الخيار والماء مشروبا له فوائد صحية جمة. بيد أن طريقة تناول الخيار مهمة جدا من أجل الاستفادة من كل منافعه.

وفي هذا الشأن، تشير مجلة "فرويندين" الألمانية أن هناك خمسة أسباب تدفع الشخص لتناول الخيار بقشوره. أما عن أول هذه الأسباب فهي أنه جيد لنقص الطاقة، حيث إن الخيار غني بالفيتامينات التي تتواجد بشكل أساسي في قشوره. لذلك، يفضل تناول الخيار بقشوره بشكل يومي للحصول على دفعة من الطاقة.

مختارات

من المهم جدا شرب كمية كافية من الماء يوميا وخصوصا في الطقس الحار أو عند ممارسة الرياضة. إليك بعض الإضافات الخفيفة التي تضيف نكهة لذيذة للماء لجعل شربه تجربة ممتعة أكثر من مجرد حاجة صحية.

في الوقت الذي تزداد فيه مشكلة الوزن الزائد خلال الخريف والشتاء بسبب قلة الحركة والبقاء طويلاً في المنزل، يمكن اتباع خطوات بسيطة وفعالة للحفاظ على قوام رشيق والبقاء بصحة جيدة في نفس الوقت.

ثانيا، يعتبر تناول الخيار من الأطعمة الجيدة جدا لصحة القلب، إذ يقلل البوتاسيوم الموجود في قشوره بشكل خاص من ارتفاع ضغط الدم.

ثالثا، الخيار من الأطعمة الجيدة ضد السموم، حيث تساعد قشور الخيار على صحة الجهاز الهضمي. ويحتوي الخيار على البكتين وهي ألياف قابلة للذوبان تتواجد في قشور الخيار وتمكن من طرد السموم من الجسم.

يشار إلى أن دراسة سابقة صادرة عن كلية الطب بجامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية أوصت بإضافة الخيار إلى عدة أطباق لأنه يساعد في التخفيف من الإمساك لاحتوائه على ألياف مفيدة ونسبة كبيرة من الماء، حسب ما ذكره موقع "إيت ديس"، الذي يعنى بالأخبار الصحية.

رابعا، يساعد تناول الخيار في الحفاظ على مظهر شاب لفترة طويلة، حيث تعمل مضادات الأكسدة الطبيعية الموجودة في قشور الخيار على إبطاء عملية الشيخوخة لجسم الإنسان، حسب ما أورد موقع مجلة " فرويندين".

ويحتوي الخيار على الماء بنسبة تصل إلى نحو 95 في المائة، إذ أن تناول الخيار بشكل يومي يزود الجسم بما يحتاجه من سوائل، حسب موقع "إيت ديس".

خامسا، تشير مجلة "فرويندين" أن قشور الخيار مهمة لصحة العيون، إذ يحتوي على البيتا كاروتين المفيدة جدا لصحة العيون.

فوائد جمة للخيار

وفي نفس السياق، هناك فوائد جمة لتناول الخيار، فهو يحتوي على عناصر غذائية مهمة جدا لجسم الإنسان، ويحتوي على مضادات الأكسدة، ويساعد في  إنقاص الوزن وخفض نسبة السكر في الدم وغيرها من الفوائد المهمة، وفق ما أشار إليه موقع "هيلت لاين" المهتم بالأخبار الصحية.

ر.م

  • أفضل الطرق لحفظ الخضار والفواكه دون أن تتلف

    أبعد الطماطم عن بقية الخضروات

    يجب تخزين الطماطم (البندورة) بشكل منفصل بعيدا عن الفواكه أو بعض الخضروات القابلة للتلف سريعا. وذلك لأن الطماطم تطلق غاز الإتلين، وهو غاز يسرع نضوج بعض الخضروات ما يؤدي إلى فسادها سريعا.

  • أفضل الطرق لحفظ الخضار والفواكه دون أن تتلف

    التفاح يُفسد الفواكه والخضروات

    التفاح من الفواكه التي تطلق غازالإتلين أيضا، لذا ينصح خبراء حفظ الأطعمة بحفظها بعيدا عن الخضروات والفواكه الأخرى وفي مكان رطب. ولمن لديه كيوي غير ناضج ويريد تسريع نضوجه، عليه بوضعه بجانب تفاحة ناضجة.

  • أفضل الطرق لحفظ الخضار والفواكه دون أن تتلف

    اعزل البصل عن البيض

    وينصح بعدم تخزين البصل بجانب البيض، إذ يمكن لرائحة البصل أن تدخل من المسام الموجودة على قشرة البيض، ومن الأفضل عدم تخزين البصل في الثلاجة، فالرطوبة تؤدي إلى تعفنه. وينصح بوضع البصل في مكان جاف وجيد التهوية.

  • أفضل الطرق لحفظ الخضار والفواكه دون أن تتلف

    لاتضع اللحم النيء بجانب الخضروات

    من المعروف أن اللحوم النيئة تحمل الكثير من البكتيريا، لذا ينصح خبراء الصحة بالابتعاد عن تخزين الخضروات مكشوفة بجانب اللحم النيء، تفاديا لانتقال البكتيريا إلى الخضروات.

  • أفضل الطرق لحفظ الخضار والفواكه دون أن تتلف

    لا تضع الفواكه الاستوائية في الثلاجة

    الفواكه الاستوائية، مثل الموز والمانغا والكيوي، ينصح بعدم تخزينها في الثلاجة. فهي فواكه تنمو في المناطق الحارة وتخزينها في الثلاجة يعرضها لصدمة باردة ما يؤدي إلى تلف أنسجتها.

  • أفضل الطرق لحفظ الخضار والفواكه دون أن تتلف

    لا تخزن الفراولة أكثر من يومين

    الفراولة (الفريز) من الفواكه التي تتلف سريعا لسهولة وصول جراثيم التعفن إلى داخلها. أفضل حل هو تناولها سريعا، أو حفظها مغطاة في الثلاجة وبعيدا عن الفواكه والخضروات التي تنتج غاز الإتلين مثل الطماطم والتفاح، بشرط أن لا تزيد مدة حفظها في الثلاجة عن يومين اثنين.

  • Symbolbild - rote Pepperoni

    أفضل الطرق لحفظ الخضار والفواكه دون أن تتلف

    الفليفلة قابلة للتخزين لفترة طويلة

    وهناك بعض الخضروات، مثل الفليفلة، يمكن حفظها طازجة ولفترات طويلة، وهي لا تتأثر بغاز الإتلين الذي تنتجه بعض الخضروات. ما يعني أنه من الممكن حفظ الفليفلة بجانب البندورة بدون قلق.

    الكاتب: د.ص/ف.ي


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