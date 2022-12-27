 خمسة أسباب تعزز مخاطر الإصابة بحصوات الكلى | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 19.03.2023

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صحة

خمسة أسباب تعزز مخاطر الإصابة بحصوات الكلى

يمكن تجنب العديد من حالات الإصابة بحصوات الكلى، لأن الإصابة تكون أحيانا بسبب اتباع نظام غذائي غير صحي. كما أن هناك عوامل أخرى تزيد من خطر تشكل الحصوات في الكليتين. نتعرف على السبيل لتخفيض هذه المخاطر.

نموذج للكليتين

يمكن تجنب العديد من حالات الإصابة بحصى الكلى، من خلال تجنب بعض الأشياء اليومية التي نمارسها

في بعض الأحيان تكون الحصوات صغيرة مثل رأس الدبوس، ولكن يمكن أن يصل حجمها إلى عدة سنتيمترات في أحيان أخرى، لتحتل كامل التجويف البولي. ويعاني قرابة خمسة بالمئة من الألمان من حصوات الكلى.

مختارات

والمشكلة الأكبر هي أن المصاب بها قد يبقى لفترة طويلة غير ملاحظ وجودها، وقد تسبب  احتباس البول ومغصا كلويا مؤلما،  وفي أسوأ الأحوال قد تسبب تسمم الدم.

كيف تتشكل حصوات الكلى؟

حصوات الكلى (أيضا: حصى الكلى) هي عبارة عن رواسب تتشكل من مكونات البول. هذه الرواسب تتكون من بلورات صغيرة تفرزها الكلى يوميا، وعادة ما تذوب في البول، وفقًا لمستشفى جامعة زيورخ السويسرية. فإذا كان هناك كثير من البلورات في كمية قليلة جدًا من البول تتشكل حصوات الكلى. وهي تتكون غالبا من الكالسيوم والأكسالات. وقد تتكون أيضا من الفوسفات أو السيستين أو حمض البوليك أو عناصر بلورية أخرى أقل شيوعا. ويميز الأطباء بين  حصى الكلى وحصى المثانة وحصى الحالب، وذلك بحسب مكان ظهورها.

وتسبب حصى الكلى مغصا مؤلما لدى المصابين، وغالبا ما تعلق الحصى عند الحالب ويحاول الجسم تحريكها بقوة العضلات. وتتجلى الحالة من خلال آلام التشنج على الخاصرة في منطقة الكلى والظهر أو أسفل البطن، وكذلك الغثيان والقيء والحُمّى وظهور الدم في البول، كما ينقل موقع "فرانكفورتر روندشاو".

كيف تعمل الكلى؟

ويمكن أن تساهم العوامل الخمسة التالية في تكون حصى الكلى:

1. اتباع نظام غذائي خاطئ وغير صحي.

2. شرب القليل من الماء.

3. زيادة الوزن.

4. تناول المشروبات الحلوة.

5. تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالكالسيوم.

يُضاف لذلك الاستعداد الوراثي. فعند اجتماعه مع العوامل الخمسة المذكورة أعلاه، التي تمثل نمط حياة غير صحي، يزيد احتمال الإصابة بشكل كبير. وبالتالي فيمكن تجنب الإصابة بمرض حصى الكلى في معظم الحالات.

  • ثماني نصائح من أجل كليتين سليمتين

    الحركة والرياضة مهمتان للحفاظ على ضغط دم منخفض والحيلولة دون الإصابة بمرض السكري، لأن ضغط الدم المرتفع والسكري يعدان من أكثر المسببات للفشل الكلوي.

  • ثماني نصائح من أجل كليتين سليمتين

    تتكون الكليتان من عدة أوعية دموية صغيرة تعمل كمصفاة تحتفظ بالمواد الضرورية للجسم وتتخلص من السموم. لذلك، فإن الحفاظ على نسبة سكر مستقرة ضروري، لأنه يضر بالأوعية الدموية.

  • ثماني نصائح من أجل كليتين سليمتين

    يعد ارتفاع ضغط الدم ثاني أهم مسبب للفشل الكلوي، ذلك أن تعرض الأوعية الدموية لضغط مطوّل يصيبها بالضرر. لذلك لا بد من الحفاظ على ضغط دم مستقر، وإن كان عن طريق الأدوية.

  • ثماني نصائح من أجل كليتين سليمتين

    التغذية الصحية والمتوازنة، من خلال تناول الكثير من الخضروات والحبوب والألياف، من شأنها أن تحول دون الإصابة بالسمنة وبالتالي إلحاق أضرار بالكليتين.

  • ثماني نصائح من أجل كليتين سليمتين

    كي تتمكن الكليتان من تنقية الجسم من السموم، من الضروري أن يشرب الفرد كمية كافية من السوائل، وتتراوح الكمية المثالية بين لتر ونصف ولترين، ولكنها قد تزيد عند ممارسة الرياضة.

  • ثماني نصائح من أجل كليتين سليمتين

    يعد التدخين أكبر مضرّ بالأوعية الدموية، وبالتالي بالكليتين، ذلك أنه يؤدي إلى تراجع وظائف الأوعية الدموية الدقيقة فيهما، سواءً كانت تنقية الدم أو التخلص من السموم.

  • ثماني نصائح من أجل كليتين سليمتين

    تناول مسكنات الآلام لفترة طويلة من شأنه أن يضرّ بالكليتين، خاصة إذا كانتا متضررتان من قبل، ما قد يؤدي إلى الفشل الكلوي. هناك بدائل أكثر رفقاً بالكليتين في الأسواق.

  • ثماني نصائح من أجل كليتين سليمتين

    إذا ما كنت تعاني من تذبذب في ضغط الدم أو السكري وكنت فوق سن الستين، أو كان أحد أقاربك من الدرجة الأولى مصاباً بفشل كلوي، يجب عليك إجراء فحص سنوي للكليتين عند الطبيب.

    الكاتب: DW/ ش.ع


ف.ي

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