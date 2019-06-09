خمسة أسباب تزيد وزنك رغم الحمية

هناك عدة أسباب تؤدي إلى زيادة الوزن، رغم الجهود التي يبذلها الشخص. وبحسب عدة دراسات علمية فإن هذه الأسباب أو أحدها تواجه كثير من الساعين لخفض أوزانهم.
أولا: تناول الأدوية
قد تؤدي الآثار الجانبية لبعض الأدوية إلى زيادة الوزن. وهذا الأمر ينطبق خصوصا على مضادات الاكتئاب، وأيضا العلاجات الهرمونية. "إذا استمر تناول مضادات الاكتئاب لعدة أشهر، فهناك احتمال مرتفع أن تؤدي لزيادة الوزن"، تقول الباحثة هولي لوفتون، من جامعة نيويورك، كما ينقل موقع "انسايدر". وينصح - في حال لاحظ المريض زيادة في الوزن- بالحديث إلى الطبيب من أجل العثور على بديل.
الدواء الآخر الذي قد يؤدي لزيادة الوزن هو حبوب منع الحمل. ولذلك يجب الانتباه إلى نسبة الهورمونات في تلك الحبوب.
ثانيا: العوامل الجينية لا علاج لها؟
يعتقد كثيرون أن السمنة هي شيء وراثي، وبالتالي لا يمكن فعل أي شيء للتخلص منها. وهذا اعتقاد خاطئ، بحسب البروفيسورة لوفتون، التي تؤكد أن التدخل المبكر يمكن أن يساعد في مثل هذه الحالات، لتجنب السمنة.
ثالثا: السن
يشتكي من زاد عمرهم على الخمسين من أسباب عدم نجاعة التمارين والحميات التي كانوا يمارسونها قبل سنوات. أما الآن رغم اتباعها فإن وزنهم يزيد. تفسير ذلك ينحصر بعملية الأيض (التمثيل الغذائي). فعملية الأيض تتباطأ كل عام بمقدار اثنين بالمئة، وبالتالي يغدو تخفيض الوزن أصعب. والتغلب على ذلك يكون بمزيد من التدريب وبزيادة الكتلة العضلية.
رابعا: الضغوط اليومية
"الجسم يهيء نفسه للصراع"، تقول الباحثة لوفتون، عندما يتعرض لعامل ضغط، ولا يركز على تخفيض الوزن. وهناك أطعمة معروفة بتأثيرها على نفسية الإنسان عند تعرضه للضغوطات، وهي الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، ومنها الشوكولا، فيلجأ إليها. وهذا يزيد الوزن بدوره.
خامسا: قلة النوم
عندما ننام ساعات أقل، نأكل أكثر. ليس هذا فحسب، وإنما تزداد هرمونات الضغط النفسي. وبالمتوسط ينصح بالنوم سبع ساعات على الأقل للبالغين، حتى يستعيد الجسم توازنه وسيطرته على إفراز الهرمونات بشكل طبيعي. وعند اضطراب هذه الأمور، يقوم الجسم بتخزين الدهون، لحماية نفسه لأنه في حالة طوارئ، بحسب دراسة أمريكية نشرت في موقع "انسايدر".
ف.ي
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عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد
يُمكن للحميات القاسية أن تساعدك على التخلص من الوزن الزائد بسرعة كبيرة، غير أن معظم هذه الحميات تتكون فقط من الماء ومن مغذيات للكتل العضلية. وسيقوم الجسم بإعادة تجديد الدهون التي تخلص منها بمجرد الإنتهاء من اتباع النظام الغذائي. وتعمل هذه الدهون كمخزون احتياطي للجسم يلجأ إليها في الحالات الطارئة.
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عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد
بالنسبة لأولئك الأشخاص الذين يُصرون على المحافظة على أوزان أجسامهم نلاحظ أن وجباتهم اليومية تتألف بشكل أساسي من الفواكه والخضار. ومعظم تلك الوجبات تحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات والماء وهي ذات محتويات منخفضة من السعرات الحرارية. يجب عليك أن تشرب الكثير من الماء بغرض تحفيزعملية الهضم.
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عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد
ليست الدهون وحدها هذ المسؤولة وحدها عن زيادة الوزن، بل النشويات المُضَنَعة والمكررة مثل منتجات الدقيق أيضاً، والوجبات السريعة التي تحتوي على كميات عالية من السكرأيضاً. كما يجب تفادي الإفراط في تناول الكحوليات لأنها تحتوي على ضعف السعرات الحرارية الموجودة في البروتين أو السكر.
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عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد
يكمن سر حمية غذائية ناجحة في اتباع نظام غذائي صحي ومنتظم. لذا ينصح خبراء الصحة بتناول ثلاث وجبات عادية في اليوم، تكون فيها وجبة الإفطار هي الأكبر حجماً. كما ان تناول الطعام ببطء يجعلك تشعر بسرعة بالشبع. توقف عن تناول الطعام قبل أن تشعر بالشبع تماماً، ولا تنسى استخدم الصجون الصغيرة لأن ذلك سيجعلك تشعر أنك أكلت بما فيه الكفاية.
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عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد
ممارسة التمارين الرياضية العادية ضروري جداً في عملية التخلص من الوزن الزائد. التماريم الرياضية تساعد الجسم على حرق الدهون واستهلاك السعرات الحرارية. وينصح خبراء الصحة بالرياضات المائية التي تعمل على تخفيف الضغوط على المفاصل والعمود الفقري، كما يُمكن في مراحل متقدمة ممارسة رياضة الجري وركوب الدراجات الهوائية والسباحة ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل.
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عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد
عندما لا تنام بقدرٍ كاف ستشعر بجوع شديد حين تستيقظ في اليوم التالي. كما سيعطل الهرمون الذي يسبب الرغبة بالحركة، في حين سينخفض معدل الأيض أو عملية التمثيل الغذائي في جسمك لأنك تأكل بمقدار أكثر، وسينخفض لديك معدل هرمون اللبتين الذي يكبح الشهية استعداداً للبدء بعملية الهضم، كما سيزداد معدل هرمون الأوريكسين الذي يعمل على زيادة معدل الشهية.
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عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد
الاستحمام بالماء البارد يُحَفِز بدوره عملية حرق الدهون في الجسم. ويعمل الماء البارد على وجه الخصوص على تعزيز عملية التمثيل الغذائي في جسم الإنسان عن طريق تفعيل الدهون البنية في منطقة الوركين. يجب أن يبدأ الإستحمام بماء تبلغ حرارته 20 درجة مئوية وينتهي بماء لا تقل حرارته عن 15 درجة مئوية. الإستحمام بماء بارد مدة 15 دقيقة في اليوم سينشط عملية التمثيل الغذائي وسيحفز طاقة جسمك طوال اليوم .
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عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد
تُشكل الكتلة العضلية حوالي الـ 40 في المائة من وزن الجسم، ويحرق الجسم الدهون حتى في حال عدم القيام بأي نشاط ويستهلك السعرات الحرارية بمعدل ثلاثة أضعاف استهلاكه للأنسجة الدهنية. وتقوم العضلات بإستهلاك السعرات الحرارية ليلاً ونهاراً ، والعضلات المُدربة هي أكثر قدرة مقارنة بالعضلات غير المُدَرَبة على حرق وإستهلاك الدهون. وكلما إزدادت الكتلة العضلية كلما إزادت عملية إستهلاك الطاقة وحرق الدهون.
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عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد
التوتر والإجهاد هما من العوامل النفسية الهامة في عملية زيادة الوزن وبالتالي فإنه من المهم التخفيف من حدة التوتر والإجهاد لمعالجة ذلك كله، كما يلعب هرمون الكورتيزول دوراً كبيراً في حياتنا اليومية، ويُمكن أن يؤدي إلى الإحساس برغبة شديدة غير منضبطة للطعام. والعيش بعيداً عن التوتر والإجهاد هو الأسلوب الأفضل للتخلص من الدهون و زيادة الوزن.
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عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد
إذا كنت تشعر بالجوع إياك أن تذهب للتسوق لأنك في نهاية المطاف ستملأ السلة أو العربة بكل ما لن تحتاجه في نظامك الغذائي، لذا من الأفضل لك أن تتسوق وأنت تشعر بالشبع وبالتالي لن تكون فريسة لشتى أنواع الإغراءات التي لا تُعَد ولا تُحصى.
الكاتب: غالية داغستاني