 خمسة أسباب تزيد وزنك رغم الحمية | عالم المنوعات | DW | 11.12.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

خمسة أسباب تزيد وزنك رغم الحمية

الحمية أو تغيير النظام الغذائي والحركة، يلجأ إليها كل من يريد تخفيض وزنه، ولكن قد لا تتحقق بغيته، بل ويزداد وزنه. وهذا قد يعود للأسباب الخمسة التالية، التي يغفل عنها كثيرون.

Symbolbild Mann mit Maßband am Bauch (Fotolia/Markus W. Lambrecht)

هناك عدة أسباب تؤدي إلى زيادة الوزن، رغم الجهود التي يبذلها الشخص. وبحسب عدة دراسات علمية فإن هذه الأسباب أو أحدها تواجه كثير من الساعين لخفض أوزانهم.

أولا: تناول الأدوية

قد تؤدي الآثار الجانبية لبعض الأدوية إلى زيادة الوزن. وهذا الأمر ينطبق خصوصا على مضادات الاكتئاب، وأيضا العلاجات الهرمونية. "إذا استمر تناول مضادات الاكتئاب لعدة أشهر، فهناك احتمال مرتفع أن تؤدي لزيادة الوزن"، تقول الباحثة هولي لوفتون، من جامعة نيويورك، كما ينقل موقع "انسايدر". وينصح - في حال لاحظ المريض زيادة في الوزن-  بالحديث إلى الطبيب من أجل العثور على بديل.

الدواء الآخر الذي قد يؤدي لزيادة الوزن هو حبوب منع الحمل. ولذلك يجب الانتباه إلى نسبة الهورمونات في تلك الحبوب.

مختارات

تساعد الحمية الغذائية منخفضة الكربوهيدرات على فقدان الوزن بسرعة، لكنها في الوقت ذاته قد تتسبب في الإصابة بأمراض القلب وذلك وفقا لتوصيات جديدة أصدرتها الجمعية الوطنية للدهون في الولايات المتحدة. (03.10.2019)

الفواكه والخضروات مكونات أساسية لنظام غذائي متوازن وصحي، وبالرغم من ذلك، يكره البعض تناول بعض الخضراوات. دراسة أمريكية كشفت أن جيناتك قد تكون المسؤولة عن حبك لطعم الخضروات أو عدم استساغتها. كيف ذلك؟ (07.12.2019)

ثانيا: العوامل الجينية لا علاج لها؟

يعتقد كثيرون أن السمنة هي شيء وراثي، وبالتالي لا يمكن فعل أي شيء للتخلص منها. وهذا اعتقاد خاطئ، بحسب البروفيسورة لوفتون، التي تؤكد أن التدخل المبكر يمكن أن يساعد في مثل هذه الحالات، لتجنب السمنة.

ثالثا: السن

يشتكي من زاد عمرهم على الخمسين من أسباب عدم نجاعة التمارين والحميات التي كانوا يمارسونها قبل سنوات. أما الآن رغم اتباعها فإن وزنهم يزيد. تفسير ذلك ينحصر بعملية الأيض (التمثيل الغذائي). فعملية الأيض تتباطأ كل عام بمقدار اثنين بالمئة، وبالتالي يغدو تخفيض الوزن أصعب. والتغلب على ذلك يكون بمزيد من التدريب وبزيادة الكتلة العضلية.

رابعا: الضغوط اليومية

"الجسم يهيء نفسه للصراع"، تقول الباحثة لوفتون، عندما يتعرض لعامل ضغط، ولا يركز على تخفيض الوزن. وهناك أطعمة معروفة بتأثيرها على نفسية الإنسان عند تعرضه للضغوطات، وهي الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، ومنها الشوكولا، فيلجأ إليها. وهذا يزيد الوزن بدوره.

خامسا: قلة النوم

عندما ننام ساعات أقل، نأكل أكثر. ليس هذا فحسب، وإنما تزداد هرمونات الضغط النفسي. وبالمتوسط ينصح بالنوم سبع ساعات على الأقل للبالغين، حتى يستعيد الجسم توازنه وسيطرته على إفراز الهرمونات بشكل طبيعي. وعند اضطراب هذه الأمور، يقوم الجسم بتخزين الدهون، لحماية نفسه لأنه في حالة طوارئ، بحسب دراسة أمريكية نشرت في موقع "انسايدر".

ف.ي

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Diät

    عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد

    يُمكن للحميات القاسية أن تساعدك على التخلص من الوزن الزائد بسرعة كبيرة، غير أن معظم هذه الحميات تتكون فقط من الماء ومن مغذيات للكتل العضلية. وسيقوم الجسم بإعادة تجديد الدهون التي تخلص منها بمجرد الإنتهاء من اتباع النظام الغذائي. وتعمل هذه الدهون كمخزون احتياطي للجسم يلجأ إليها في الحالات الطارئة.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Schlankmacher

    عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد

    بالنسبة لأولئك الأشخاص الذين يُصرون على المحافظة على أوزان أجسامهم نلاحظ أن وجباتهم اليومية تتألف بشكل أساسي من الفواكه والخضار. ومعظم تلك الوجبات تحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات والماء وهي ذات محتويات منخفضة من السعرات الحرارية. يجب عليك أن تشرب الكثير من الماء بغرض تحفيزعملية الهضم.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Dickmacher

    عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد

    ليست الدهون وحدها هذ المسؤولة وحدها عن زيادة الوزن، بل النشويات المُضَنَعة والمكررة مثل منتجات الدقيق أيضاً، والوجبات السريعة التي تحتوي على كميات عالية من السكرأيضاً. كما يجب تفادي الإفراط في تناول الكحوليات لأنها تحتوي على ضعف السعرات الحرارية الموجودة في البروتين أو السكر.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Essgewohnheiten

    عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد

    يكمن سر حمية غذائية ناجحة في اتباع نظام غذائي صحي ومنتظم. لذا ينصح خبراء الصحة بتناول ثلاث وجبات عادية في اليوم، تكون فيها وجبة الإفطار هي الأكبر حجماً. كما ان تناول الطعام ببطء يجعلك تشعر بسرعة بالشبع. توقف عن تناول الطعام قبل أن تشعر بالشبع تماماً، ولا تنسى استخدم الصجون الصغيرة لأن ذلك سيجعلك تشعر أنك أكلت بما فيه الكفاية.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Sport

    عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد

    ممارسة التمارين الرياضية العادية ضروري جداً في عملية التخلص من الوزن الزائد. التماريم الرياضية تساعد الجسم على حرق الدهون واستهلاك السعرات الحرارية. وينصح خبراء الصحة بالرياضات المائية التي تعمل على تخفيف الضغوط على المفاصل والعمود الفقري، كما يُمكن في مراحل متقدمة ممارسة رياضة الجري وركوب الدراجات الهوائية والسباحة ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Schlafen

    عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد

    عندما لا تنام بقدرٍ كاف ستشعر بجوع شديد حين تستيقظ في اليوم التالي. كما سيعطل الهرمون الذي يسبب الرغبة بالحركة، في حين سينخفض معدل الأيض أو عملية التمثيل الغذائي في جسمك لأنك تأكل بمقدار أكثر، وسينخفض لديك معدل هرمون اللبتين الذي يكبح الشهية استعداداً للبدء بعملية الهضم، كما سيزداد معدل هرمون الأوريكسين الذي يعمل على زيادة معدل الشهية.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Baden

    عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد

    الاستحمام بالماء البارد يُحَفِز بدوره عملية حرق الدهون في الجسم. ويعمل الماء البارد على وجه الخصوص على تعزيز عملية التمثيل الغذائي في جسم الإنسان عن طريق تفعيل الدهون البنية في منطقة الوركين. يجب أن يبدأ الإستحمام بماء تبلغ حرارته 20 درجة مئوية وينتهي بماء لا تقل حرارته عن 15 درجة مئوية. الإستحمام بماء بارد مدة 15 دقيقة في اليوم سينشط عملية التمثيل الغذائي وسيحفز طاقة جسمك طوال اليوم .

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Muskeln

    عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد

    تُشكل الكتلة العضلية حوالي الـ 40 في المائة من وزن الجسم، ويحرق الجسم الدهون حتى في حال عدم القيام بأي نشاط ويستهلك السعرات الحرارية بمعدل ثلاثة أضعاف استهلاكه للأنسجة الدهنية. وتقوم العضلات بإستهلاك السعرات الحرارية ليلاً ونهاراً ، والعضلات المُدربة هي أكثر قدرة مقارنة بالعضلات غير المُدَرَبة على حرق وإستهلاك الدهون. وكلما إزدادت الكتلة العضلية كلما إزادت عملية إستهلاك الطاقة وحرق الدهون.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Stress

    عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد

    التوتر والإجهاد هما من العوامل النفسية الهامة في عملية زيادة الوزن وبالتالي فإنه من المهم التخفيف من حدة التوتر والإجهاد لمعالجة ذلك كله، كما يلعب هرمون الكورتيزول دوراً كبيراً في حياتنا اليومية، ويُمكن أن يؤدي إلى الإحساس برغبة شديدة غير منضبطة للطعام. والعيش بعيداً عن التوتر والإجهاد هو الأسلوب الأفضل للتخلص من الدهون و زيادة الوزن.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Einkaufen

    عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد

    إذا كنت تشعر بالجوع إياك أن تذهب للتسوق لأنك في نهاية المطاف ستملأ السلة أو العربة بكل ما لن تحتاجه في نظامك الغذائي، لذا من الأفضل لك أن تتسوق وأنت تشعر بالشبع وبالتالي لن تكون فريسة لشتى أنواع الإغراءات التي لا تُعَد ولا تُحصى.

    الكاتب: غالية داغستاني


مختارات

عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد

يعاني بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية قرابة المليارين و300 مليون من ساكنة العالم من مشكلة الوزن الزائد بسبب اتباع حميات غذائية غير صحية. إليكم أهم عشر نصائح لمنع تراكم الدهون ولخفض الوزن. (14.07.2017)  

مواضيع ذات صلة

Matcha-Tee

فقدت نصف وزنها وعادت رشيقة .. السر في شراب معين 09.06.2019

بعد أن زاد وزنها إلى أكثر من مئة كيلو وأصيبت بالاكتئاب، لجأت شابة بريطانية إلى حيلة بسيطة لا تقتصر على ممارسة الرياضة واختيار الطعام المناسب فقط، بل على شراب معين أفقدها نصف وزنها، وجعلها رشيقة. فما سر هذا الشراب؟

Symbolbild Bauchumfang Übergewicht

علماء ألمان يقتربون من حل معضلة "الدهون الحارقة للسعرات" 10.05.2018

تعرف الدهون بأنها تخزن الطاقة وتؤدي لزيادة الوزن. لكن هناك كمية قليلة من الدهون في الجسم تقوم بحرق الطاقة وبالتالي تخفيض الوزن. المشكلة تكمن في تنشيط هذا النوع من الدهون. باحثون في جامعة ميونخ يقتربون من حل المعضلة.

Symbolbild Essen am Abend

هذه الطريقة في تناول الطعام تقي من السمنة 16.02.2018

بينما يعتمد البعض على طرق تُوصف في الغالب بـ"القاسية" من أجل تخفيض الوزن والحصول على قوام رشيق، خلصت دراسة حديثة إلى أن الأكل بطريقة معينة، قد يحمي الجسم من الإصابة بالسمنة. فما هي هذه الطريقة؟ وكيف فسرت الدراسة ذلك؟

إعلان
Themenbild Facebook

 