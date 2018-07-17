خمسة آلاف يورو مقابل الجلوس على طاولة العشاء مع أوباما!

يزور الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما مدينة كولونيا غرب ألمانيا اليوم الخميس (الرابع من نيسان/ أبريل). وهي الزيارة الأولى له للمدينة الكبيرة الواقعة على نهر الراين، والتي تقع في قلبها واحدة من أهم وأقدم الكاتدرائيات في أوروبا.
زيارة أوباما ليست رسمية، لكنه سيلقي كلمة مساء اليوم في قاعة كولونيا "كولنه أرينا" بين الساعتين السابعة والتاسعة مساء، ضمن فعاليات "قمة القيادة العالمية " (World-Leadership-Summit)، ويجيب على أسئلة الحضور حول قضايا عالمية.
سعر تذكرة حضور لقاء أوباما يبلغ ما بين 90 إلى 450 يورو، ومن يحب تناول طعام العشاء على طاولة واحدة مع اوباما والتقاط صورة معه بواسطة مصور خاص والجلوس قريباً من الرئيس الأميركي السابق فعليه أن يدفع نحو 5 آلاف يورو!. ونقل موقع "ديرفستن" الألماني أن نحو 15 ألف تذكرة قد بيعت فعلاً.
والقيادة العالمية هي فعالية بشأن ما الذي تعنية القيادة الجيدة في عالم اليوم. وسوف يشارك فيها أوباما للتحدث إلى جانب أفضل المؤلفين
الأمريكيين مبيعا جون سترليكي والمستثمر الألماني فرانك تيلين والمدربة في مجال الإدارة زابينه أسجودوم.
ومن الطبيعي أنه جرى عرض مبلغا جيدا لأوباما 57/ عاما/ مقابل الزيارة. ولكن بحسب المنظم أليكسندر مولر، هذا ليس السبب الوحيد أنه اختار
الحضور. ويقول مولر: "أعتقد أننا استطعنا اقناعه بمفهوم قمة القيادة العالمية". وسوف يتم إجراء حوار مع أوباما في كولونيا لنحو ساعة. ومن المتوقع أن يقضي المساء في المدينة أيضا.
ومن المقرر أن يرحل أوباما إلى مدينة برلين، في صحبة الشرطة وحماية الرئاسة الأميركية أو ما يعرف بـ "Secret Service". يذكر أن أوباما زار ألمانيا 6 مرات خلال توليه منصب الرئاسة، حظيت مدينة برلين بالذات بالحصة الأكبر من زياراته إلى البلاد.
ع.خ/ ع.ج.م
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اليوم العالمي للسراويل الرياضية: مشاهير يخطفون الأنظار
ملكة البوب
تشتهر مادونا أو "ملكة البوب" بحرصها على متابعة أحدث صيحات الموضة خاصة الغريبة وغير الاعتيادية، سواء في حياتها الخاصة أو على خشبة المسرح. ولم يكن غريبا أن تظهر بتلك السراويل الرياضية في بعض حفلاتها.
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الأب الروحي للسراويل الفضفاضة
كانت مجموعة الهيب هوب الأمريكية الشهيرة Run DMC في الثمانينات أكثر من تألق في ارتداء الملابس الرياضية. الفرقة التي ذاع صيتها في الثمانينات، اعتادت ارتداء السراويل الفضفاضة. وفي وقت لاحق، قررت المجموعة الاتفاق مع شركة الملابس الرياضية الشهيرة، أديداس، لإنتاج سراويل رياضية فضفاضة خاصة بهم.
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مغني الراب كاين
قد يتخذ مغني الراب الأمريكي الشهير كاين، فريق Run DMC نموذجاً يحتذى به في أعماله الفنية. لكن الفريق لم يترك بصمته الفنية فقط وإنما أثر على أسلوبه في الموضة أيضاً. ظهر كاين في العديد من الحفلات مرتديا السروال الرياضي ذو الثلاثة خطوط على الجانبين. و منذ عام 2015، بدأ بتصميم مجموعته الخاصة من الأحذية الرياضية والسترات وسراويل الجري لأحد مصانع الملابس الرياضية في ألمانيا.
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اليوم العالمي للسراويل الرياضية: مشاهير يخطفون الأنظار
أزياؤهم تفسر اسمهم!
الفرقة الأمريكية The Backstreet Boys كانت تعد من أشهر الفرق الغنائية في فترة التسعينات. دعموا اختيار اسمهم "فريق الشوارع الخلفية"، باختيارهم هذا النوع الفضفاض والمريح من السراويل. أعضاء هذه المجموعة الغنائية كانوا مثالا لأحدث صيحات الموضة في الأزياء.
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فريق الحرير الفضفاض
فرقة NSYNC هى الأخرى، إحدى الفرق الغنائية التي كان لها أثر كبير على الموسيقى والأزياء. هذه المجموعة الشهيرة والتي يمثلها جاستين تيمبرليك، كانت تهوى رياضة الركض. وكانت ترتدى الملابس الرياضية المصنوعة من الحرير الفضفاض، في الحفلات أيصاً. اشتهرت هذه المجموعة من الشباب المراهقين في التسعينات وأوائل عام 2000.
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اليوم العالمي للسراويل الرياضية: مشاهير يخطفون الأنظار
ايمنيم يغني بملابس الرياضة
يفضل أيضا مغني الراب "سليم شادي" الشهير بإيمنيم، أيضا السراويل الرياضية الفضفاضة. ففي أواخر التسعينات، كان مغنو الراب غالبا ما يرتدون السلاسل الذهبية والسروال الرمادي على خشبة المسرح. ومثل العديد من نجوم موسيقى الهيب هوب الآخرىن، كان إيمنيم لديه أيضاً شركة خاصة لانتاج الملابس خاصة سترات الـ hoodies وسراويل الركض.
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أوباما الرياضي
حتى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان يرتدي ملابس رياضية كثيرا خلال فترة ولايته. لم يشعر أوباما بالحرج من إظهار نفسه مرتديا السراويل الرياضية الفضفاضة علانية - ربما كان تعبيراً عن البساطة التي اشتهر بها خلال فترة رئاسته.
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بطل عروض الأزياء
منذ عام 2008 ، أصبحت السراويل الفضفاضة sweatpants حاضرة بقوة في عروض الأزياء بعواصم الموضة، في جميع أنحاء العالم. ففي أسبوع الموضة في نيويورك، قدم المصمم الكسندر وانغ، وغيره، تصاميم متنوعة من السراويل الرياضية الفضفاضة رمادية اللون.
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ليغرفيلد يناقض نفسه!
"أي شخص يرتدي هذا النوع من السراويل الرياضية فقد فقد السيطرة على حياته".. جملة قالها مصمم الأزياء والمخرج الألماني كارل ليغرفيلد قديما، لن يجرؤ أن يعيدها الآن.. ليغرفيلد قدم بنفسه مؤخرا، مجموعة من السراويل الرياضية في عرض أزياء لمجموعة خريف/ شتاء 2014/2015 لينا فريدريش/ س.إ
الكاتب: سارة إبراهيم