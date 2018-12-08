خليفة ميركل في الحزب لا تستبعد غلق الحدود بوجه المهاجرين في الحالات الطارئة

أشارت زعيمة الاتحاد الديمقراطي المسيحي، حزب ميركل، إلى أن فرضية غلق الحدود الألمانية بوجه المهاجرين غير النظاميين غير مستبعدة، في حال حدثت أزمة لاجئين ومهاجرين كالتي حدثت في عام 2015. وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يعني غلق الحدود الألمانية إذا ما حدث وضع استثنائي خصوصا عند حديثها عن إجراءات ذكية لمراقبة الحدود، قالت كرامب ـ كارنباور في حديث مع القناة التلفزيونية الأولى "أ.ر.د" في برنامج "تاغستيمن" "قلنا إنه ممكن كإجراء أخير يمكن التفكير به".
وتابعت زعيمة المحافظين كرامب ـ كارنباور " لكن لدينا وضع آخر منذ الصيف الماضي. فالمستشارة أجرت مفاوضات أوروبية حول الموضوع وبات ممكنا التشاور وفق اتفاقيات مع دول الجوار".
وكانت كرامب ـ كارنباور تتحدث بعد انتهاء ورشة حوار للحزب الديمقراطي المسيحي لمناقشة سياسة ميركل بخصوص الهجرة واللاجئين في السنوات السابقة دون فسح المجال للطعن بتلك السياسة. وشارك في الحوار الذي استمر يومين متتالين قرابة 100 شخصية سياسية وناشط في مجال الهجرة واللجوء. وفي ختام الورشة تم بلورة مطالب سياسية تمحورت حول تشديد سياسة الهجرة، من بينها تأسيس منظومة للإنذار المبكر عند ظهور بؤرة حركة جديدة للمهاجرين وذلك بهدف منع ظهور أزمة لاجئين مثل التي حدثت في عام 2015.
ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.أ)
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2015..عام اللجوء واللاجئين
نجح هؤلاء الشبان السوريون بتخطي مرحلة خطيرة من رحلة اللجوء، بوصولهم الأراضي اليونانية وبالتالي إلى أوروبا. لكنهم لم يصلوا إلى هدفهم بعد وهو ألمانيا أو السويد، وهما هدف معظم اللاجئين في 2015.
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2015..عام اللجوء واللاجئين
الطريق التي سلكوها محفوفة بالمخاطر. إذ كثيرا ما تغرق القوارب غير المهيأة لأعالي البحار، لكن هذا الأب السوري وأطفاله كانوا محظوظين، وأنقذهم صيادون يونانيون قبالة جزيرة ليزبوس.
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2015..عام اللجوء واللاجئين
الطفل أيلان كردي وعمره ثلاث سنوات لم يكن من المحظوظين، ففي بداية سبتمبر غرق هو وأخوه وأمهما في بحر إيجه قرب شاطئ جزيرة كوس اليونانية. وقد انتشرت صورة هذا الطفل السوري بسرعة هائلة وهزت ضمير العالم.
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2015..عام اللجوء واللاجئين
جزيرة كوس اليونانية القريبة من الساحل التركي هي هدف الكثير من اللاجئين. وهنا حيث يكون السواح عادة، نجحت هذه المجموعة من الباكستانيين بالوصول إلى شاطئ النجاة اليوناني.
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2015..عام اللجوء واللاجئين
الوصول إلى جزيرة كوس لا يعني السماح للاجئين بالانتقال إلى اليابسة إلا بعد إتمام إجراءات التسجيل. وحدثت توترات في الصيف الماضي حين حبست السلطات اليونانية لاجئين في ملعب كرة قدم تحت الشمس الحارة وبدون مياه.
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2015..عام اللجوء واللاجئين
ونظراً للحالة التي لا توصف للاجئين، حدثت أعمال شغب، ولتهدئة الوضع استأجرت السلطات اليونانية سفينة فيها 2500 سرير، واستخدمتها كمركز لإيواء اللاجئين وتسجيلهم.
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2015..عام اللجوء واللاجئين
الحدود اليونانية المقدونية: حرس الحدود لا يسمحون للاجئين بالعبور. أطفال يبكون بعد فصلهم عن ذويهم. وقد توجت هذه الصورة من منظمة اليونيسيف كصورة للعام وهي بعدسة جيورجي ليكوفسكي.
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2015..عام اللجوء واللاجئين
في نهاية الصيف الماضي كانت بودابست رمزاً لفشل الحكومة وكراهية الأجانب. آلاف اللاجئين تجمعوا حول محطة القطارات في العاصمة المجرية والسلطات منعتهم من مواصلة السفر إلى غرب أوروبا، فقرر كثيرون منهم المشي إلى ألمانيا.
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2015..عام اللجوء واللاجئين
ليلة الخامس من سبتمبر كانت نقطة تحول في قضية اللاجئين: المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والمستشار النمساوي فيرنر فيمان تجاوز البيروقراطية والسماح للاجئين بمتابعة السفر من شرق أوروبا. وفعلاً وصلت قطارات عديدة إلى فينا وميونيخ محملة باللاجئين.
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2015..عام اللجوء واللاجئين
آلاف اللاجئين وصلوا ألمانيا خلال ساعات قليلة، بلغ عددهم نهاية الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 20 ألف لاجئ. وقد تجمع عدد لا يحصى من الأشخاص في محطة القطارات الرئيسية في ميونيخ لاستقبال اللاجئين ومساعدتهم.
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2015..عام اللجوء واللاجئين
وبينما احتفى اللاجئون وطالبوا اللجوء السياسي بالمستشارة ميركل، أثارت قراراتها استياء في ألمانيا. وكان رد ميركل : "إذا توجب علينا الآن الاعتذار لأننا لطيفين وساعدنا أناساً في حالة طوارئ، فهذه البلاد ليست بلادي". لتصبح عبارة "نحن نستطيع فعل ذلك" شعار ميركل.
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2015..عام اللجوء واللاجئين
في نهاية سبتمبر نشرت الشرطة الألمانية الاتحادية صورة حركت المشاعر. فتاة لاجئة رسمت الصورة وأهدتها إلى رجل شرطة من مدينة باساو في جنوب ألمانيا. ويظهر في الرسمة المعاناة التي عاشها الكثير من اللاجئين ومدى سعادتهم بأنهم الآن في أمان.
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2015..عام اللجوء واللاجئين
مع نهاية شهر أكتوبر كان أكثر من 750 ألف لاجئ قد وصلوا إلى ألمانيا. لكن موجات الهجرة لم تتوقف مما فاق قدرات دول ما يسمى بـ"طريق البلقان"، فقررت إغلاق حدودها والسماح فقط لمواطني سوريا وأفغانستان والعراق بالدخول. واحتجاجاً على هذه السياسة قام مواطنو دول أخرى بتخييط شفاههم.
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2015..عام اللجوء واللاجئين
"ساعدينا يا ألمانيا"، كتب لاجئون عالقون في مقدونيا على ملصقاتهم خوفا من الشتاء الأوروبي القارس. وحتى السويد المعروفة بمواقفها إزاء الصديقة للاجئين، قررت التدقيق مؤقتاً في الهويات على حدودها. وتتوقع أوروبا وصول ثلاثة ملايين لاجئ جديد إليها في عام 2016.
الكاتب: غريتا هيرمان/ عبد الرحمن عثمان