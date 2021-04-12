"خليفة" ميركل المحتمل.. استطلاعات الرأي ترجح كفة زودر على لاشيت

يتنافس كل من أرمين لاشيت، رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي كانت تتزعمه من قبل ميركل، وماركوس زودر الذي يترأس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، وهما الحزبان اللذان يكونان التحالف المسيحي، على الترشح لمنصب المستشار عن هذا التحالف في الانتخابات المقررة في 26 أيلول/سبتمبر المقبل.

وفي استطلاع أجراه معهد "سيفي" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة "أوغسبورغر ألغماينه"، قال 58 بالمئة إنهم يعتقدون أن زودر محق في إعلان رغبته في أن يصبح مرشح التحالف المسيحي لمنصب المستشار. وفي المقابل، رأى 30 بالمئة آخرون أن زودر كان مخطئا في هذه الخطوة. ولم تحدد 12 بالمئة موقفها من الأمر.

وبحسب الاستطلاع، كانت نسبة التأييد مرتفعة بين أنصار التحالف المسيحي، حيث بلغت 86 بالمئة، مقابل 50 بالمئة بين أنصار حزب الخضر، و47 بالمئة بين أنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي (الشريك في الائتلاف الحاكم)، الذين أيدوا زودر في هذه المساعي، بينما جاءت نسبة التأييد بين أنصار الحزب الديمقراطي الحر 45 %.

كما خلص استطلاع آخر إلى أن لاشيت لديه حظوظ ضئيلة للفوز كمرشح للتحالف المسيحي في الانتخابات، وأجرى الاستطلاع معهد فورسا، وجاء في نتائجه أن فقط 4 بالمئة يرون أن لاشيت قيادي قوي وديناميكي، بينما قال 57 بالمئة إن زودر قيادي قوي و36 بالمئة وصفوه بأنه ديناميكي. وفي مؤشر الثقة، حصل لاشيت على 12 بالمئة، بينما حصل زودر على 27 بالمئة.

ونشرت نتائج الاستطلاع الثاني اليوم الأربعاء (14 أبريل/نيسان 2021) مجموعة صحف Redaktionsnetzwerks Deutschland الألمانية.

إ.ع/خ.س (أ ف ب، د ب أ)