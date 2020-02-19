 خليفة محتمل لميركل يعارض استقبال لاجئين من اليونان والبوسنة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.01.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

خليفة محتمل لميركل يعارض استقبال لاجئين من اليونان والبوسنة

أكد المرشح المحتمل لخلافة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، فريدريش ميرتس، رفضه استقبال لاجئين من المخيمات في اليونان أو البوسنة، داعياً إلى سياسة ترحيل "أكثر حزماً"، ومؤكداً أن الطريق إلى ألمانيا لم يعد مفتوحاً.

المرشح لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريتش ميرتس يعارض استقبال لاجئين من اليونان والبوسنة

المرشح لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريتش ميرتس يعارض استقبال لاجئين من اليونان والبوسنة

عارض المرشح لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، فريدريش ميرتس، قبول لاجئين من مخيمات اللجوء في اليونان أو البوسنة. وقال ميرتس في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية :"الاتحاد الأوروبي بأكمله ملزم على وجه الخصوص بمساعدة اللاجئين في مواقعهم في البلقان أو في الجزر اليونانية، لكن لا يمكن حل هذه الكارثة الإنسانية بالقول: يأتي الجميع إلى ألمانيا. هذا الطريق لم يعد مفتوحاً".

مختارات

أعلن الجيش اللبناني أنه اعتقل ثمانية أشخاص بعدما دفع خلاف مجموعة من اللبنانيين لإحراق مخيم غير رسمي للاجئين السوريين في شمال البلاد.

مع بداية 2020 تولت كرواتيا رئاسة الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه. يحاول العضو الأحدث في التكتل الأوروبي إثبات نفسه على الساحة الدولية، بيد أن اتهامات بممارسات منافية لحقوق الإنسان ضد المهاجرين تلاحق هذا البلد.

وأكد ميرتس ضرورة أن تبرم أوروبا اتفاقيات مع بلدان المنشأ أو بلدان العبور من أجل منع الهجرة غير الشرعية والمهددة للحياة عبر البحر المتوسط من بلدان المنشأ، وقال: "الرسالة الواضحة للاجئين وتنظيمات المهربين يجب أن تكون: إن هذا الأمر يهدد الحياة ولن ينجح".

اقرأ أيضاً.. لبنان: اعتقال ثمانية أشخاص بعد إحراق مخيم للاجئين السوريين

ودعا ميرتس إلى عمليات ترحيل أكثر حزماً من السنوات السابقة، موضحاً في المقابل أن ألمانيا لن تتمكن من ترحيل لاجئين مرفوضين بالقدر الذي قد يكون ضرورياً لحين إشعار آخر.

وذكر ميرتس أنه في حالة سوريا على سبيل المثال هناك عقبات قانونية وإنسانية وكذلك واقعية، بسبب عدم وجود خطوط طيران وطرق برية مفتوحة، وقال: "بالتالي فإن الترحيل إلى سوريا لن يكون ممكناً إلا في حالات فردية".

يُذكر أن الحظر العام على الترحيل إلى سوريا انتهى بنهاية العام الماضي بعد أن اتفق وزراء داخلية الولايات على ذلك. وكان وزراء الحزب الاشتراكي الديمقراطي يسعون إلى تمديده دون قيود، بينما سعى وزراء التحالف المسيحي إلى عدم استبعاد الترحيل للمجرمين الخطرين. واتفق الوزراء على دراسة كل حالة على حدة.

اقرأ أيضاً: كرواتيا.. حارس بوابة الاتحاد الأوروبي لمنع وصول المهاجرين

ومن المقرر أن يختار حزب ميركل المحافظ زعيمه خلال مؤتمر افتراضي منتصف الشهر الجاري، بعدما تم إرجاء الموعد مرتين. وكان من المقرر تنظيم المؤتمر الحزبي في نيسان/أبريل من عام 2020، قبل أن يؤجل مرتين بسبب فيروس كورونا.

وسيكون على أعضاء "الاتحاد المسيحي الديموقراطي" الاختيار بين المعتدل أرمين لاشيت الذي يترأس ولاية شمال الراين-ويستفاليا، والليبرالي فريدريك ميرتس الذي يعد خصماً تاريخياً لميركل، ونوربرت روتغين الخبير في السياسة الخارجية.
ومن المرجح أن يكون الفائز بينهم مرشح اليمين في الانتخابات التشريعية المقبلة في أيلول/سبتمبر 2021 حين تتنحى ميركل بعد 16 عاماً أمضتها في المستشارية.

م.ع.ح/خ.س (د ب أ)

  • Griechenland, Lesbos: Brand im Flüchtlingslager Moria (Getty Images/AFP/M. Lagoutaris)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    ليلة الحرائق

    في ليلة الأربعاء (9 سبتمبر 2020) اشتعلت حرائق في مخيم اللاجئين موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية وفي عدة مواقع. ولذلك هناك فرضية أن الحرائق اُضرمت عن قصد. بعض سكان المخيم تحدثوا عن إحراق متعمد من طرف سكان محليين. وهناك تقارير تفيد بأن لاجئين هم الذين أضرموا النيران.

  • Griechenland Großbrand im Flüchtlingslager Moria (Imago Images/Xinhua/P. Balaskas)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    على قارعة الطريق

    تمكن سكان مخيم اللاجئين المكتظ من النجاة بحيث لم يُسجل موتى ولا مصابون. وحسب وسائل إعلام يونانية، فإن الكثير من الأشخاص لجأوا إلى مرتفعات وغابات بالقرب من المخيم. وتفيد تقارير مساعدين بأن آلاف الأشخاص تائهون في الشوارع ولا يوجد طعام ولا ماء وتعم الفوضى.

  • Griechenland Großbrand im Flüchtlingslager Moria (Reuters/E. Marcou)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    فقدان مقومات الحياة

    أُقيم المخيم لاحتضان 2800 شخص. وإلى حين نشوب الحرائق كان يعيش هناك نحو 12.600 لاجئ. وحتى قبل الحريق كانت ظروف الحياة كارثية. وعندما ننظر إلى هذه الصورة بعد الحريق، يظهر بسرعة جليا أنه في المستقبل القريب لا يمكن توفير حياة كريمة في المخيم.

  • Infografik Karte Griechenland mit Lesbos und Flüchtlingscamp Moria

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    قريبا من تركيا

    مخيم اللاجئين موريا يقع في شرق الجزيرة اليونانية ليسبوس. ولا يبعد عن الشواطئ التركية سوى نحو 15 كلم. وليسبوس هي ثالث أكبر جزيرة في اليونان وبها حوالي 90.000 نسمة. وحوالي 38.000 شخص يعيشون في عاصمة الجزيرة ميتيليني البعيدة فقط بضعة كيلومترات من موريا.

  • Screenshot Google Maps Flüchtlingslager Moria, Lesbos, Griechenland (2020 CNES/Airbus, European Space Imaging, Maxar Technologies)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    إخفاء معالم صورة المخيم على غوغل

    من يرغب في مشاهدة مخيم اللاجئين موريا على خريطة غوغل من الجو فلا يسعفه الحظ. فصورة المخيم برمته تم إخفاء معالمها ولا يمكن التعرف عليه من خلالها. وردا على سؤال من دويتشه فيله DW قال موقع غوغل بأنه ليس هو من يقوم بحجب الصور، بل جهات ثالثة تنجز صور الأقمار الصناعية. ولا يُعرف لماذا تم إخفاء معالم صورة المخيم.

  • Die Lage der Flüchtlinge auf Lesbos (DW/D. Tosidis)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    المخيم بصورة جوية

    هذه الصورة من الجو تكشف بأن المخيم توسع بشكل ملحوظ، ففي الوقت الذي يظهر فيه على صورة الأقمار الصناعية لخريطة غوغل أن المنزل بالسطح الأحمر لم يكن جزءا من المخيم، يبدو في الصورة الجوية أن المخيم يتوسع بشكل تدريجي ليشمل البناء المذكور.

  • Google Maps/Street View Screenshot Vorgeschichte des Flüchtlingslagers Moria/Aufnahme 2011 (2020 Google)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    نظرة إلى الماضي

    تم التقاط صور لمنطقة المخيم في ديسمبر/ كانون الأول 2011. حينها لم يكن هناك مخيم موريا أو أي مخيم آخر. وعوضا عن ذلك كان هناك منشأة عسكرية. واعتبارا من أكتوبر 2015 تم في الموقع تسجيل طالبي لجوء قبل نقلهم إلى البر اليوناني.

  • Bildergalerie Moria Flüchtlingslager auf Lesbos (DW/D. Cupolo)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    البقاء في المخيم يطول منذ الاتفاق مع تركيا

    في الوقت الذي ينبغي فيه بقاء المهاجرين في المخيم لوقت قصير ـ هذه الصورة تعود لأكتوبر 2015 ـ يستمر بقائهم في المخيم مع الاتفاقية الأوروبية التركية منذ مارس/ آذار 2016. ومنذ ذلك الوقت ينتظر طالبو اللجوء هنا توزيعهم على دول أخرى في الاتحاد الأوروبي أو ترحيلهم.

  • Bildergalerie Moria Flüchtlingslager auf Lesbos (DW/D. Cupolo)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    الانتظار والانتظار ثم الانتظار...

    بعد الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لم يعد بوسع المهاجرين الانتقال إلى الأراضي البرية اليونانية، لأن تركيا لن تعيد استقبالهم في حال وصولهم إليها. وبما أن بلدان الاتحاد الأوروبي غير متحدة فيما يخص إيواء المهاجرين، فإنهم يبقون طويلا في المخيم. ويوجد الكثير من الجنسيات في ظروف سيئة وفي مجال ضيق، وعليه لا عجب أن تحصل توترات.

  • Griechenland Brand im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos (picture-alliance/AP Photo/M. Schwarz)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    عندما تتفجر التوترات

    تفجرت التوترات منذ سبتمبر/ أيلول 2016 في مواجهات عنيفة أدت أيضا إلى إضرام نيران. وحينها كان يوجد "فقط" نحو 3000 مهاجر في المخيم. يومها تم تدمير أجزاء كبيرة في المخيم. وبعد أشهر قليلة من ذلك الحريق أضرم مئات المهاجرين النار في حاويات مؤسسة اللجوء الأوروبية احتجاجا على الفترة الزمنية الطويلة لمعالجة الطلبات في المخيم.

  • Griechenland Lesbos Moria Camp Flüchtlinge Brand Feuer (picture-alliance/AP Photo)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    نيران وموتى

    في سبتمبر/ أيلول 2019 حصل حريق إضافي كبير. حينها اشتعل بستان زيتون وفي الأثناء توسع المخيم على أرضه. وبعد 20 دقيقة من حادث البستان اشتعل حريق إضافي داخل المخيم أدى إلى وفاة شخصين: امرأة ورضيعها. وفي ذلك الوقت كان يقيم في المخيم أكثر من 12.000 شخص.

  • Griechenland | Ministerpräsident Laschet besucht das Flüchtlingslager Moria (picture-alliance/dpa/D. Hülsmeier)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    قطع زيارة مسؤول ألماني

    في أغسطس من العام الجاري زار أرمين لاشيت، رئيس وزراء شمال الراين وستفاليا، أكبر ولاية من حيث عدد السكان في المانيا موريا. وكان ينوي في الحقيقة معاينة ما يُسمى الجانب العشوائي خارج المخيم. ولأسباب أمنية تم شطب هذه الزيارة من البرنامج. قبل ذلك تشنجت الأجواء وحصلت هتافات تدعو إلى "تحرير موريا".

  • Griechenland Großbrand im Flüchtlingslager Moria (Reuters/A. Konstantinidis)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    والآن ماذا سيحدث؟

    مخيم مكتظ وظروف عيش مخيفة وتوترات عرقية، ثم ظهرت حالات كورونا الأولى. إنه وضع كارثي. كان هذا حتى قبل الحريق. فهل يعني الحريق الأخير زوال المخيم أم تشكل الكارثة نقطة تحول نحو توفير متطلبات حياة كريمة؟ إلى حد الآن لا أحد يمكنه الإجابة على هذا السؤال.


مواضيع ذات صلة

Deutschland Sitzung des CDU-Landesvorstands in NRW | Jens Spahn, Armin Laschet udn Friedrich Merz

السباق على رئاسة حزب ميركل يحتدم.. متنافس رابع يدخل على الخط 19.02.2020

اشتدت المنافسة على زعامة الحزب المسيحي الديمقراطي، حزب المستشارة ميركل، وكذلك مرشحه المحتمل لمنصب المستشارية. فقد دخل متنافس رابع على الخط بعد أن كان الحديث يدور حول ثلاثة مرشحين محتملين. فمن هم هؤلاء الرجال الأربعة؟

Deutschland Jahrestag 25 Jahre Solinger Brandanschlag | Angela Merkel und Armin Laschet

خليفة محتمل لميركل يطالب بحماية حدود أوروبا والضغط على أردوغان 05.03.2020

وصف أحد أبرز المرشحين لترأس الحزب المسيحي الديمقراطي وبالتالي المنافسة على منصب المستشارية، أرمين لاشيت، "حماية حدود الاتحاد الأوروبي بأنه موقف صائب"، مشدداً على ضرورة تبني موقف حاسم من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

Deutschland Prozess im Mordfall Lübcke

ألمانيا.. المتهم بقتل سياسي مرحب باللاجئين يعترف بجريمته 05.08.2020

بعد أكثر من سنة على مقتل السياسي الألماني المحلي فالتر لوبكه، اعترف المتهم الرئيسي بتنفيذ الجريمة، وعبر عن ندمه واعتذاره لعائلة الضحية، مشيراً إلى أن ما فعله كان "خاطئاً ووحشياً وجباناً".

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  