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خليفة حفتر

يعد قائد ما يُسمى الجيش الوطني الليبي الجنرال خليفة حفتر أحد أبرز الشخصيات السياسية والعسكرية في المشهد الليبي بعد سقوط حكم القذافي. ويحظى الجنرال الذي يسعى للسيطرة عسكريا على العاصمة طرابلس بدعم مصر والإمارات ودول أخرى.

أسمه الكامل خليفة بلقاسم حفتر مواليد 1943 في اجدابيا. انشق عن نظام العقيد الليبي السابق معمر القذافي أواخر ثمانينيات القرن العشرين، أقام فترة في المنفى بالولايات المتحدة وعاد إلى ليبيا . في سنة 2015 عينه مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق قائدا عاما للجيش في ليبيا، ووافق على ترقيته إلى رتبة فريق.

(201029) -- BEIJING, Oct. 29, 2020 (Xinhua) -- Workers of the General Authority for Research and Identification of Missing Persons in Libya are seen on the site of mass graves in Tarhuna, Libya, on Oct. 28, 2020. (Photo by Hamza Turkia/Xinhua) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

ليبيا.. قبور جماعية في ترهونة تكشف تحديات السلام المتعثر! 13.10.2021

سيطرت ميليشيا "الكانيات" على ترهونة من 2012 حتى فرارها من المدينة القريبة من طرابلس العام الماضي؛ تاركة إرثا مروعا يرمز لعشر سنوات ضائعة من الفوضى والعنف في ليبيا. ماهي ميليشيا الكانيات؟ وما علاقتها بخليفة حفتر؟
FILE PHOTO: Libyans are seen through a Kingdom of Libya flag during a celebration rally in front of the residence of Muammar Gaddafi at the Bab al-Aziziyah complex in Tripoli September 13, 2011. REUTERS/Suhaib Salem/File Photo

ليبيا- انتخابات مؤجلة وأجواء من فقدان الثقة.. إلى أين تتجه البلاد؟ 06.10.2021

قوانين مثيرة للجدل بشأن الانتخابات، وتأجيل للانتخابات البرلمانية إلى مطلع العام المقبل، وثقة مفقودة بين الأطراف السياسية في البلاد، وضغوط أوروبية لإتمام الانتخابات بأي ثمن.. فإلى أين تتجه ليبيا؟
(FILES) In this file photo taken on May 7, 2018, Libyan Strongman Khalifa Haftar attends a military parade in the eastern city of Benghazi, during which he announced a military offensive to take from terrorists the city of Derna, the only part of eastern Libya outside his forces' control. - Libyan strongman Khalifa Haftar, whose forces have been battling to capture the seat of the UN-recognised government in Tripoli since April 2019, has said he is open to dialogue after repeatedly rejecting UN calls for talks. When all is said and done, we need dialogue and we need to sit down at the negotiating table, Hafar said in a statement issued late on September 25 on the eve of a special session on Libya on the sidelines of the UN General Assembly in New York. (Photo by Abdullah DOMA / AFP)

خليفة حفتر .. الأسير وأمير الحرب الطامح لرئاسة ليبيا 23.09.2021

أثار تعليق خليفة حفتر مهامه العسكرية تكهنات بشأن رغبته في الترشح للرئاسة، خصوصا بعد إقرار قانون انتخابي يفتح له الباب للترشح والوصول إلى سدة الحكم عن طريق صناديق الاقتراع. ما هي حظوظه في الفوز؟ وما سبب مخاوف خصومه منه؟
ARCHIV - 17.01.2020, Griechenland, Athen: Chalifa Haftar, General in Libyen, steht im griechischen Außenministerium vor seinem Treffen mit dem griechischen Außenminister Dendias. Die selbst ernannte Libysche Nationalarmee (LNA) von Haftar bezweifelt die Aufrichtigkeit des Waffenstillstands, den die international anerkannten Regierung Libyens ausgerufen hat. (zu dpa: «Haftars Armee zweifelt an neuem Waffenstillstand in Libyen») Foto: Thanassis Stavrakis/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

قانون رئاسيات ليبيا.. بند مفصل على مقاس خليفة حفتر؟ 15.09.2021

يعوّل الليبيون على الانتخابات الرئاسية لأجل الاستمرار في وقف القتال ونهاية الانقسام السياسي الحاد. غير أن القانون المنظم للانتخابات يثير انقسامات ويرى البعض أنه قد فصل على مقاس رجل شرق ليبيا القوي خليفة حفتر. كيف ذلك؟
In this Friday, Nov. 21, 2008 file photo, Seif al-Islam Gadhafi, the son of Libyan leader Moammar Gadhafi, poses during an interview in New York. Moammar Gadhafi's son Seif al-Islam, the only wanted member of the ousted ruling family to remain at large, was captured as he traveled with aides in a convoy in Libya's southern desert, Libyan officials said Saturday Nov 19, 2011. (Foto:Bebeto Matthews, File/AP/dapd)

هل تعود عائلة القذافي إلى واجهة المشهد السياسي الليبي؟ 12.09.2021

يوماً بعد آخر، تزداد شعبية أبناء الزعيم الراحل معمر القذافي، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات. شعبية يعتقد البعض أن أبناء الديكتاتور الراحل يمكنهم أن يستفيدوا منها في المشهد السياسي الليبي الآخذ يومياً في التشظي.
FILE PHOTO: Libyans are seen through a Kingdom of Libya flag during a celebration rally in front of the residence of Muammar Gaddafi at the Bab al-Aziziyah complex in Tripoli September 13, 2011. REUTERS/Suhaib Salem/File Photo

فشل الاتفاق بشأن الانتخابات يعيد الملف الليبي للمربع الأول 07.07.2021

فشل الليبيون في محادثات جنيف التي رعتها الأمم المتحدة، في الاتفاق على أجندة الانتخابات المزمع إجراؤها أواخر هذا العام. ما يعيد الملف الليبي للمربع الأول في مشهد تتضارب فيه مصالح القوى الفاعلة سواء في الداخل أوالخارج.
Berlin Hosts UN Libya Conference

توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف 22.06.2021

منذ اندلاع الاحتجاجات ضد نظام معمر القذافي في مطلع عام 2011 تعيش ليبيا في دوامة من العنف والاضطراب وعدم الاستقرار السياسي. فيما يلي أبرز محطات الصراع ومحاولات إرساء سلام يتفلت من بين أيدي الليبين مرة تلو الأخرى.
19.01.2020, Berlin: Demonstranten schwenken eine libysche Fahne am Rande der Libyen-Konferenz vor dem Reichstagsgebäude gegen den libyschen General Haftar. Der General kämpft in dem nordafrikanischen Bürgerkriegsland gegen die international anerkannte Regierung von Ministerpräsident al-Sarradsch, deren Truppen aber nur kleine Gebiete rund um die Hauptstadt Tripolis im Westen des Landes halten. Foto: Paul Zinken/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

تحليل: مؤتمر برلين..زمن الخيارات الصعبة في ليبيا 22.06.2021

أمام مؤتمر ليبيا الثاني في برلين مهمة أولى تتمثل في مساعدة الليبيين على تنظيم العملية الانتخابية قبل نهاية العام الجاري. لكن المؤتمر تواجهه قضية شائكة هي إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، والخيارات إزاءها صعبة للغاية.
ZIGUEY, CHAD - APRIL 19: Chadian Army members are seen during an operation against rebels in Ziguey, Kanem Region, Chad on April 19, 2021. The Chadian army announced late Sunday that it has killed more than 300 rebels in the northern part of the Central African country. The rebels were from The Front for Change and Concord in Chad (FACT), the military said in a press release. Abdoulaye Adoum Mahamat / Anadolu Agency

تحليل: كرة نار بين ليبيا و"مثلث الموت" بتشاد .. من يكتوي بها أولا؟ 27.04.2021

يبدو أن هجوم قوات المتمردين التشاديين التي انطلقت من قاعدة عسكرية في وسط ليبيا، على العاصمة نجامينا أحدث مفاجأة من العيار الثقيل في عواصم أوروبية ومغاربية. فهل تتحول كرة النار من ليبيا إلى تشاد ومن سيكتوي بها أولا؟
09/03/2021 SIRTE, LIBYA - MARCH 9: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - Libyan Government of National Accord / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Libyan Prime Minister-designate Abdul Hamid Dbeibeh speaks as LibyaÄôs House of Representatives (parliament) resumed its session in the coastal city of Sirte, Libya to debate giving confidence to the new government of Dbeibeh, on March 9, 2021. Government of National Accord/Handout / Anadolu Agency

تحليل: ليبيا جديدة قادمة والطريق ليس من حرير! 07.04.2021

مؤشرات واعدة تبدو في الديناميات المحلية والخارجية التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، وتبعث على تفاؤل بأن طائر الفينيق الليبي ينبعث من رماد الحرب الأهلية. لكن الطريق ليس مفروشا بالحرير.

A picture taken on January 26, 2017 shows Mahmoud Mustafa Busayf al-Werfalli speaking in the eastern Libyan city of Benghazi. The International Criminal Court has issued an arrest warrant Werfalli, a military commander in Benghazi for the deaths of 33 people, whom he is accused of personally murdering or giving the orders for their murders. / AFP PHOTO / Abdullah DOMA (Photo credit should read ABDULLAH DOMA/AFP via Getty Images)

ليبيا - دوافع وتبعات اغتيال الورفلي على مسار الحل السياسي 25.03.2021

اغتيل محمود الورفلي أحد أهم أذرع المشير خليفة حفتر، وهو الرجل الملاحق دولياً بتهمة ارتكاب جرائم حرب. لكن تفاصيل الاغتيال لاتزال غامضة.. من المستفيد من ذلك؟ وكيف سيؤثر اغتياله على مسار العملية السياسية؟
This handout picture made available by the United Nations (UN) shows delegates standing during the national anthem at the opening of the Libyan Political Dialogue Forum on February 1, 2021 at an undisclosed location near Geneva to choose a new temporary executive to lead the war-scarred country through a transition until scheduled December elections. - The 75 Libyan delegates at UN-backed talks have until February 5, 2021 to select a prime minister and a three-member presidency council from a list of 45 candidates. (Photo by Handout / UNITED NATIONS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO/ UNITED NATIONS - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

ليبيا- بعد عقد من الثورة.. هل ينهي اتفاق جنيف "العشرية السوداء"؟ 17.02.2021

كان مشهد انتخاب سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا هو آخر مشاهد الأزمة الليبيبة التي شهدت توافقات ومؤتمرات دولية لم تشهدها أي أزمة في المنطقة. فهل تلوح في الأفق ملامح مستقبل أفضل؟ أم تتغلب مصالح الحلفاء على مصالح الشعب الليبي؟
Links: May 29, 2018 - Paris, Ile-de-France, France - Military commander who dominates eastern Libya, Khalifa Haftar arrives to attend an international conference on Libya at the Elysee Palace on May 29, 2018, in Paris, France. The International conference on Libya, hosted by the President of the French Republic, Mr. Emmanuel Macron at the ElysoÂ©e Palace, gathered around Libyan Leaders, more than 20 countries and 4 international organisations to establish a common roadmap, on Tuesday, 29 May 2018. Paris France PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 20180529_zaa_n230_613 Copyright: xJulienxMattiax Rechts: Libya's UN-recognised Prime Minister Fayez al-Sarraj (C) tours the Mitiga International Airport as it undergoes maintenance, ahead of it's reopening, in the Libyan capital on December 11, 2019. (Photo by - / AFP)

في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية 17.02.2021

عشر سنوات مرت على اندلاع الثورة الليبية ضد نظام الرئيس الراحل معمر القذافي. وخلال هذه السنوات لعبت بعض الشخصيات دوراً أساسياً في مراحل مختلفة للأزمة التي تشهدها البلاد منذ ذلك الحين. فمن أبرز هذه الشخصيات؟
Bildnummer: 54383637 Datum: 30.08.2010 Copyright: imago/Anan Sesa Muammar El Gheddafi anlässlich einer Feier zum Tag der libysch-italienischen Freundschaft in Rom PUBLICATIONxNOTxINxITA People Politik Porträt kbdig xkg 2010 quer Bildnummer 54383637 Date 30 08 2010 Copyright Imago Anan Sesa Muammar El GHEDDAFI during a Celebrations to Day the Libyan Italian Friendship in Rome PublicationxNotxInxITA Celebrities politics Portrait Kbdig xkg 2010 horizontal

بعد 10 سنوات على الثورة الليبية.. ماذا حلَّ بعائلة القذافي؟ 10.02.2021

بعد أربعة عقود من الحكم الاستبدادي في ليبيا، انتهى الأمر بمعمر القذافي وأفراد عائلته بين القتل والسجن والمنفى نتيجة انتفاضة شعبية عارمة. فما المصير الذي لقيه كل منهم؟ وهل هناك فرصة لعودة من تبقى منهم إلى حكم ليبيا؟
January 19, 2020** (L to R) Flags of Libya, the EU, UN and Germany are lined up during the Peace summit on Libya at the Chancellery in Berlin on January 19, 2020. - World leaders gather in Berlin on January 19, 2020 to make a fresh push for peace in Libya, in a desperate bid to stop the conflict-wracked nation from turning into a second Syria. Chancellor Angela Merkel will be joined by the presidents of Russia, Turkey and France and other world leaders for talks held under the auspices of the United Nations. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

خبراء ألمان يرحبون بحذر بالاتفاق على سلطة انتقالية في ليبيا 10.02.2021

انتخب عبد الحميد دبيبة رئيسا للحكومة المؤقتة التي ستقود المرحلة الانتقالية في ليبيا، من قبل المشاركين في منتدى جنيف برعاية أممية. ألمانيا كما باقي الدول الأوروبية تابعت عن كتب هذا التحول الهام في الضفة الجنوبية للمتوسط.
HANDOUT - 05.05.2020, Libyen, Tripolis: Ein Kämpfer der von den Vereinten Nationen unterstützten libyschen Regierung des Nationalen Abkommens(GNA) steht in der Nähe des Luftwaffenstützpunktes Watya, etwa 140 km südwestlich der libyschen Hauptstadt Tripolis, auf dem Dach eines Militärfahrzeugs und blickt durch ein Fernglas. In Libyen kämpfen unzählige Milizen um Macht und Einfluss. Mit seiner sogenannten «Libyschen Nationalarmee» hatte der Militär Haftar im vergangenen Jahr vom Osten Libyens aus eine Offensive auf Tripolis im Westen des Landes begonnen. Dessen Einheiten haben inzwischen einen Großteil des ölreichen Landes unter Kontrolle gebracht. Die von den UN unterstützte Regierung in Tripolis kontrolliert nur kleine Teile des Landes rund um die Hauptstadt. Foto: Hamza Turkia/XinHua/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

المصالحة الخليجية .. "كلمة السر" في حل الأزمة الليبية؟ 22.01.2021

شهد الملف الليبي مؤخراً تحولات متسارعة من خلال سلسلة من الاتفاقات تم التوصل إليها. فهل أسكتت المصالحة الخليجية مدافع الحرب في ليبيا؟ وماذا يحمل سيد البيت الأبيض الجديد معه لهذا الملف؟
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