يعد قائد ما يُسمى الجيش الوطني الليبي الجنرال خليفة حفتر أحد أبرز الشخصيات السياسية والعسكرية في المشهد الليبي بعد سقوط حكم القذافي. ويحظى الجنرال الذي يسعى للسيطرة عسكريا على العاصمة طرابلس بدعم مصر والإمارات ودول أخرى.

أسمه الكامل خليفة بلقاسم حفتر مواليد 1943 في اجدابيا. انشق عن نظام العقيد الليبي السابق معمر القذافي أواخر ثمانينيات القرن العشرين، أقام فترة في المنفى بالولايات المتحدة وعاد إلى ليبيا . في سنة 2015 عينه مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق قائدا عاما للجيش في ليبيا، ووافق على ترقيته إلى رتبة فريق.