خليفة بن زايد آل نهيان هو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبو ظبي. تولى الشيخ خليفة قبل ذلك عدة مناصب أبرزها نائب رئيس مجلس الوزراء الاتحادي الذي تم تشكيله بعد قيام دولة الإمارات عام 1971.

ولد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عام 1948 في مدينة العين. وفي هذه المدينة التي تعد ثاني أكبر المدن في إمارة أبو ظبي نشأ وتلقى تعليمه الأساسي. عمل الشيخ خليفة لفترة طويلة مع القبائل التي تشكل جسم المجتمع الإماراتي، الأمر الذي أتاح له فرصة واسعة للاحتكاك بهموم المواطنين والقيام بمبادرات لتحسين مستوى حياتهم.