خليجي 25: فوز ثمين للعراق على السعودية وعمان على اليمن

فاز المنتخب العراقي على نظيره السعودي 2 / صفر، اليوم الاثنين (التاسع من يناير/ كانون الثاني 2023)، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج لكرة القدم المقامة حاليا في البصرة بالعراق (خليجي 25).

وتقدم المنتخب العراقي عن طريق إبراهيم بايش في الدقيقة 30، قبل أن يضيف آسو رستم الهدف الثاني في الدقيقة 88.

ورفع المنتخب العراقي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب عمان صاحب المركز الثاني.

على الجانب الأخر تجمد رصيد المنتخب السعودي عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، فيما يتذيل منتخب اليمن ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.

ويلتقي منتخب العراق مع نظيره اليمني يوم الخميس المقبل، ويلعب المنتخب السعودي مع نظيره العماني في اليوم ذاته ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى. ويحتاج المنتخب السعودي للفوز للتأهل للدور الثاني.

ومع بداية المباراة واجه لاعبو الفريقين صعوبة كبيرة في التحكم والوصول إلى الكرة بشكل سليم بسبب تأثير الأمطار على أرضية الملعب، فسادت حالة من العشوائية على أسلوب لعب الفريقين كما زادت التدخلات القوية بين اللاعبين.

فوز ثمين للمنتخب العماني

وفي المباراة الأخرى التي أقيمت اليوم الاثنين تغلب المنتخب العماني على نظيره اليمني 3 / 2، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بكأس الخليج لكرة القدم (خليجي 25).

وتقدم المنتخب العماني عن طريق صالح اليحيائي في الدقيقة الثانية، قبل أن يدرك عبد الواسع المطري التعادل للمنتخب اليمني من ضربة جزاء في الدقيقة 12.

وفي الدقيقة 30 سجل المنتخب اليمني هدفه الثاني عن طريق عمر الداحي، لكن أرشد العلوي أدرك التعادل مجددا للمنتخب العماني في الدقيقة 37. وفي الدقيقة 47 سجل عصام الصبحي الهدف الثالث للمنتخب العماني.

المنتخب اليمني لم يسجل حتى الآن أي فوز في خليجي 25 بالبصرة

وشهدت المباراة إهدار الفريقين ضربتي جزاء، حيث أضاع أرشد العلوي فرصة تسجيل هدف من نقطة الجزاء في الدقيقة الأخيرة بالشوط الأول، قبل أن يهدر محمد الداحي لاعب المنتخب اليمني ضربة جزاء أخرى في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ع.ج.م/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)