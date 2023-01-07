خليجي 25: البحرين تقلب الطاولة على قطر وفوز كويتي قاتل على الإمارات

بات منتخب البحرين حامل اللقب قاب مباراة من خطف العبور إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج في كرة القدم ( خليجي 25 ) في البصرة بالعراق ، بعد فوزه على قطر 2-1 اليوم الثلاثاء (العاشر من يناير/كانون الثاني 2023) في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية التي شهدت أيضاً فوز الكويت على الإمارات بهدف نظيف.

وعلى استاد الميناء الدولي في مدينة البصرة، كان المنتخب القطري السبّاق إلى التسجيل عن طريق أحمد علاء (34)، قبل أن تدرك البحرين التعادل عن طريق كميل الأسود (72)، وتحسم المباراة بهدف عبدالله يوسف (89 من ركلة جزاء).

وبهذا الفوز، رفع المنتخب البحريني رصيده إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة، فيما تجمّد رصيد "العنابي" عند النقطة الثالثة في المركز الثاني متقدماً على الكويت صاحبة الرصيد نفسه بفارق المواجهات المباشرة.

وظهر المنتخب القطري بصورة جيدة في الشوط الأول الذي أحكم فيه إغلاق مناطقه الخلفية واعتمد على الهجمات المرتدة، ليتقدم عبر أحمد علاء الذي طار خلف ركنية محمد وعد وحولها برأسه في الشباك (34).

وأظهر المنتخب البحريني شراسة كبيرة في الشوط الثاني من خلال هجوم مكثف أثمر عن هدف التعديل عندما وصلت الكرة إلى كميل الأسود داخل المنطقة سددها قوية أخذت قدم لاعب العنابي وعد وسكنت شباك الحارس مشعل برشم (72).

وواصل أشبال المدرب البرتغالي هيليو سوزا الضغط حتى اقتنصوا هدف الفوز الثمين عندما كسبوا ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) التي كشفت عن لمس وعد الكرة بيده داخل المنطقة بعد تسديدة الأسود، لينفذ يوسف الركلة بنجاح مانحاً منتخب بلاده النقاط الثلاث.

فوز كويتي قاتل على الإمارات

الأزرق الكويتي يخطف فوزا مثيرا من منتخب الإمارات بملعب الميناء الأولمبي بالبصر (10/1/2023)

وفي مباراة أخرى قاد البديل أحمد الظفيري الكويت لفوز متأخر وثمين على الإمارات 1- صفر على استاد الميناء الدولي. وكانت المباراة تتجه إلى التعادل السلبي، قبل أن يسدد الظفيري كرة من ركلة حرة وضعها المدافع وليد عباس بالخطأ في مرماه عندما كان يحاول إبعادها (90+3).

ورفعت الكويت رصيدها إلى 3 نقاط وأبقت على آمالها في المنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة الثانية المؤهلة إلى نصف النهائي، بينما أصبحت الإمارات على مشارف الإقصاء بعد خسارتها الثانية توالياً.

وكانت الإمارات خسرت أمام البحرين 1-2 ، والكويت أمام قطر صفر-2 في الجولة الأولى. وبات مصير الإمارات رهن الجولة الأخيرة، غير أن آمالها ضئيلة جداً، إذ عليها الفوز على قطر.

ص.ش/ع.ج.م (ا ف ب، د ب أ)