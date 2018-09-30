خلل محرج يكشف أرقام هواتف عدد من الوزراء البريطانيين

أدّى خلل في أمن أحد التطبيقات الهاتفية العائدة لحزب المحافظين البريطاني إلى الكشف لفترة قصيرة عن البيانات الشخصية لوزراء ونواب محافظين بينهم رقم الهاتف المحمول لوزير الخارجية السابق بوريس جونسون. وأكد متحدث باسم حزب المحافظين السبت (29 أيلول/ أغسطس 2018) أن المشكلة تم "حلها" وأن التطبيق يعمل الآن "بكل أمان". وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أنّ العديد من الوزراء وبينهم شخصيات من الصف الأول، تلقوا مكالمات من أشخاص عشية افتتاح المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الأحد في برمنغهام (وسط إنجلترا).
وكانت دون فوستر وهي صحافية تعمل في صحيفة "ذي غارديان" من أوائل الذين كشفوا الخلل. وقد كتبت على تويتر أنه يكفي للحصول على البيانات الشخصية لأي عضو في الحزب، الاتصال عبر البريد الإلكتروني الذي استخدمه عند التسجل للمشاركة في المؤتمر. ولا حاجة لأي كلمة مرور.
وأوضحت فوستر أن التطبيق "سمح لي بالدخول بصفتي بوريس جونسون وأعطاني كل التفاصيل التي استخدمت لتسجيله". واستبدلت الصحافية بصورة وزير البيئة مايكل غوف، صورة قطب الإعلام روبرت موردوك الذي كان يعمل في مؤسساته من قبل. يُذكر أن التطبيق من تصميم شركة "كراود كومز" الأسترالية.
وأعلنت السلطات البريطانية المكلفة بحماية البيانات الشخصية أنها فتحت تحقيقاً في الحادثة. وكان المؤتمر السابق للمحافظين في 2017 قد شهد خلال خطاب ماي في نهايته سلسلة من العثرات، من نوبات سعال إلى ظهور ممثل كوميدي قدم لها استمارة للتسريح وحتى سقوط أحرف من شعار الحزب خلفها.
ع.غ/ ط.أ ( آ ف ب)
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دع الموبايل وابدأ الحياة!
أشد الضرر يقع على المراهقين
أهم فئة تتعرض لإدمان الهاتف المحمول بشكل مرضي هي فئة المراهقين، وخاصة تلامذة المدارس تحت سن الثامنة عشرة، حيث تشغلهم عن دراستهم وتحصيلهم ومذاكرتهم، وأغلب المدارس في ألمانيا تمنع تشغيل الهاتف المحمول في حرم المدرسة. يشيع عبر العالم تطبيق "ميوزيكالي" الذي يعتبر وسطا اجتماعيا للمراهقين كما تُظهر الصورة.
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دع الموبايل وابدأ الحياة!
من أسباب الطلاق!
تتعرض كثير من الزيجات الحديثة الى هزات خطيرة بسبب إدمان أحد أو كلا الزوجين على استخدام الهاتف المحمول وتطبيقاته الذكية. وسائل التواصل الاجتماعي باتت من أسباب الطلاق المباشرة في كثير من مناطق العالم. الزوج مشغول بعمله ، والزوجة مشغولة بصديقاتها وأصدقائها، فتكون الحياة الزوجية الجديدة بلا أمل. الصورة لعريسين شابين في الرياض بالسعودية وهما منشغلان بهواتفهما المحمولة.
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دع الموبايل وابدأ الحياة!
سبب لتخريب العطلات
كثير من الناس ينشغلون أثناء عطلهم باستخدام الهواتف المحمولة، وينغمسون في عوالم التواصل الاجتماعي، ومتابعة الأخبار أو متابعة أسعار البورصة، أو متابعة اخبار الأقارب والأصدقاء. بل إنّ بعضهم يتلقى إشعارات من زملائه في العمل طيلة وقت العطلة، ما يجعل عطلهم دون مذاق، ويبقى توتر العمل اليومي مرافقا لهم حتى في أجمل مناطق العالم.
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دع الموبايل وابدأ الحياة!
الطفولة في خطر!
أطفال اليوم باتوا لا يعلبون، وحين يلتقون يكون هاجسهم تصفح هواتفهم، ويحدث هذا في كل مناطق العالم دون استثناء، بعضهم يمارسون ألعابا إلكترونية، وبعضهم يشاهدون فيديوهات على يوتيوب، أما البنات فيتواصلن عبر شبكات ميوزيكالي الدولية الخاصة بالمراهقات غالباً. الصورة لطفلين من إثيوبيا منشغلان بهاتف محمول غير ملتفتين إلى بعضهما ولا يلعبان.
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دع الموبايل وابدأ الحياة!
اسبوع بلا هواتف
كثير من المدارس الألمانية تسعى إلى تحرير الطلبة من "عبودية" إدمان الهاتف المحمول، فتنضم مبادرة تقلل من استخدامه. في الصورة، طلبة الصف العاشر في مدرسة إعدادية بمدينة براون شفيغ بولاية سكسونيا السفلى، امتثلوا لتجربة "أسبوع دون هاتف محمول" وسلموا هواتفهم إلى مدرسيهم ومدراستهم.
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دع الموبايل وابدأ الحياة!
كل سنة بهاتف جديد !
سرعة التطور العلمي، لا تواكب سرعة نمو الدخل، وأغلب الناس ما يكاد أن يتقن استخدام الهاتف الجديد، حتى يتغير موديله، وتظهر نسخة جديدة بخدمات أفضل وسرعة أكبر، ما يعني أنّ عليه شراء جهازٍ جديدٍ ورمي جهازه القديم لأنّ أحداً لا يرضى أن يشتريه. إنه تبذير بلا حدود، والمشهد الظاهر في الصورة موجود في بيوت أغلب الناس، كوم من هواتف قديمة.
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دع الموبايل وابدأ الحياة!
الموبايل في الشارع سبب للحوادث
استخدام الموبايل في الشارع أثناء المسير وأثناء قيادة السيارة والدراجة، سبب أكيد للحوادث. لذا تمنع قوانين المرور في كل العالم استخدامه أثناء السياقة بشكل مباشر. الأهم من ذلك أنّ الانسان يصبح متوفرا على الخط متى شاء أيّ شخص أن يطلبه وبذلك يفقد إلى أبدٍ خصوصية يومه. الصورة لفتاة كوبية بشارع في العاصمة هافانا وهي تستخدم هاتفها المحمول.
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دع الموبايل وابدأ الحياة!
هموم مضاعفة على الساسة
السياسيون عبر العالم هم أكثر الناس انشغالا بسبب الهاتف المحمول، وكثير منهم يستعمل هواتف للعمل والمكتب والاتصال العام والبرلمان إضافة الى الهاتف الشخصي، ما يجعل أوقاتهم كلها مشغولة باستمرار، ويتساءل المرأ كيف يتخذون قراراتهم وسط كل هذا الانشغال المزمن؟ في الصورة المستشارة الألمانية انغيلا ميركل تتكلم بهاتفها المحمول بمقر البرلمان الألماني (بوندستاغ) في برلين.
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دع الموبايل وابدأ الحياة!
الأسرة يهددها الموبايل !
وحدة الأسرة واجتماعها في دفء البيت بات مهددا باستمرار بانشغال أفرادها بهوافتهم المحمولة. ويعاني الآباء والأمهات من انشغال أولادهم بهواتفه إلى درجة تجعلهم ينعزلون عن محيط الأسرة واجتماعها، ويتفاقم هذا الأمر في الغرب بانشغال الجميع خارج المنزل طيلة اليوم، ويصبح اللقاء اليتيم الذي يجري يوميا لنصف ساعة أو ساعة، سببا للعتب والنكد، أو يتحول إلى مجرد أمنية.
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دع الموبايل وابدأ الحياة!
مرض رقبة الموبايل
تشير دراسات إلى أننا نحدّق نحو أربع ساعات يومياً باتجاه الأسفل أي باتجاه شاشة الهاتف. وهذا يضر بالعمود الفقري. فوزن الرأس يصل لخمسة كيلوغرامات. وعندما يميل إلى الأمام بقوة، يزداد وزنه أكثر، ليصل حتى سبعة وعشرين كيلوغراما، أي بوزن ثلاثة صناديق مشروبات تقريباً. تخيل أن فوق رقبتك يومياً 3 صناديق مشروبات غازية ! ملهم الملائكة
الكاتب: ملهم الملائكة