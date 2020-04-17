 خلف واجهة كورونا ـ معركة ضارية في الخفاء لخلافة ميركل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.04.2020

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خلف واجهة كورونا ـ معركة ضارية في الخفاء لخلافة ميركل

يدير ماركوس زودر وأرمين لاشيت أكثر بؤرتين متضررتين بوباء كوفيد-19 في ألمانيا، لكن ينتهج كل منهما استراتيجية مختلفة لإدارة أزمة قد تغير الموازين في معركة خلافة المستشارة أنغيلا ميركل في عام 2021.

ميركل في حديث جانبي مع ماركوس زودر (يمين) وأرمين لاشيت (وسط)

ميركل في حديث جانبي مع ماركوس زودر (يمين) وأرمين لاشيت (وسط) يوم (12 مارس /آذار 2020)

ماركوس زودر وأرمين لاشيت رجلان يشتركان في عدة سمات، أولها التقارب في السن إذ يبلغ زودر 53 عاماً ولاشيت 59 عاماً، فضلاً عن أن كليهما محافظان، ويرأسان أكبر منطقتين في ألمانيا من حيث المساحة وعدد السكان وأكثرهما تضرراً بوباء كوفيدـ19، ويحكم زودر مقاطعة بافاريا ولاشيت مقاطعة ولاية شمال شمال الراين وويستفاليا. والأهم أنهما باتا في الوقت الراهن الأقربلخلافة ميركل

وسجلت أولى الإصابات في ألمانيا بفيروس كورونا المستجد في شباط / فبراير في هاتين الولايتين. وسجلت في بافاريا أكثر من 36 ألف إصابة ونحو 1100 وفاة، أما شمال الراين وويستفاليا، فقد سجلت 27 ألف إصابة وأكثر من 700 وفاة.

احتواء الفيروس بمنهجيتين مختلفتين

ورغم سوء الوضع في الولايتين، إلا أنه لا يزال أقل مأساوية مما هو الحال عليه عند الجيران الأوروبيين، مع تراجع معدل انتقال العدوى المتواصل في ألمانيا. ويجد القياديان المحافظان نفسيهما في خط المواجهة الأول، ويديران إلى جانب المستشارة أزمة الجائحة بسبب طبيعة النظام السياسي الفيديرالي في ألمانيا.

 ورغم نقاط التلاقي، اعتمد الرجلان على مدى الأسابيع الماضية مقاربات مختلفة في معالجة الأزمة. وأيّد زودر رئيس الحزب الاجتماعي المسيحي (البافاري)، الحزب الحليف لحزب المستشارة الاتحاد الديموقراطي المسيحي، خطاً متشدداً جداً بشأن تدابير عزل مشابهة لتلك التي اعتمدت في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

ويواصل زودر الدعوة إلى الإبقاء على القواعد الحازمة في مواجهة الفيروس رغم أن ألمانيا سيطرت حتى الآن على انتشار الوباء بشكل أفضل من جيرانها في هذه المرحلة. وكان أول من فرض إغلاق المدارس في مقاطعته، بدون مناقشة فعلية لهذا التدبير. ولن تفتح المدارس في بافاريا حتى 11 أيار/ مايو، أي بعد أسبوع من استئناف التدريس في بقية المدارس الألمانية.

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من سيقود ألمانيا بعد ميركل؟

شعبية استثنائية لـ"قيصر كورونا"

يتمتع زودر الذي بات يلقب بـ"قيصر كورونا" أو "إمبراطور كورونا" والمنتقد لسياسة ميركل حول الهجرة سابقاً، بنسبة تأييد خيالية في بافاريا بلغت (94% وفق آخر استطلاعات الرأي)، وهي نسبة نادراً ما تسجل في الأنظمة الديموقراطية.

على المستوى الاتحادي، تساوي شعبية زودر شعبية ميركل التي يُجمع الألمان أيضاً على حسن إدارتها للأزمة. و في آخر استطلاع للرأي أجراه مركز "فوكوس" حصل زودر على 163 في مؤشر من 300 نقطة، وهو أعلى معدل تناله شخصية سياسية ألمانية منذ بدء هذا المؤشر في كانون الثاني/ يناير 2019.

لكن، هل يكفي ذلك لتغذية طموحات زودر على المستوى الوطني؟ يدافع الرجل عن نفسه مؤكداً أنه لا يفكر "صباحاً وظهراً ومساء" إلا بالتصدي للوباء. لكن هذا السياسي النافذ والطموح يعرف أهمية استطلاعات الرأي.  يقول الأستاذ في جامعة برلين الحرة غيدو نويغيرباور إن "صورة القائد التي يسعى زودر إلى إظهارها يمكن أن تكون جذابة لجزء من القاعدة الانتخابية المحافظة في ألمانيا".

لاشيت رجل الخروج من الحجر

أما لاشيت، القادم من اليمين المعتدل والمرشح لرئاسة الاتحاد المسيحي الديموقراطي، فاختار سبيلاً آخر لعلاج أزمة الوباء. ويؤيد هذا السياسي رفع القيود التي مٌدد فرضها حتى الرابع من أيار/ مايو، إذ يكرر مراراً أن "إغلاق كل شيء ليس هو العلاج الشافي".

ولا يتوانى لاشيت عن إلقاء الضوء على الآثار الضارة للقيود الاجتماعية من "العنف المنزلي" و"البطالة الجماعية" وصولاً إلى "حالات الاكتئاب والانتحار". ويسعى إلى إنعاش الاقتصاد الألماني الذي دخل في ركود في آذار/ مارس عبر تكثيف إجراء الفحوص وتوزيع الأقنعة وتعقب المصابين.

وتوصل نتيجةً لذلك إلى أن وكلاء بيع السيارات يمكن لهم دون تأخير استقبال الزبائن من جديد من أجل إطلاق هذا القطاع التصديري الأساسي في النموذج الاقتصادي الألماني. وبات لاشيت "وجه الخروج من الأزمة" في البلاد، كما اعتبر أحد المقربين منه لصحيفة "زوددويتشه تسايتونغ".

 بيد أن خصمه الأبرز زودر يتخطاه في استطلاعات الرأي. وانتشرت صورة للاشيت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي تظهره مرتدياً قناعاً واقياً لكن بشكل خاطئ. لكن هذا السياسي المتحالف مع وزير الصحة الطموح ينس شبان في السباق لرئاسة الاتحاد المسيحي الديموقراطي، يجسد "استمرارية" حقبة ميركل وفق نويغيباور.

ويتقدم زودر ولاشيت كلاهما في هذه الأثناء على المرشحين اليمينين الآخرين للمستشارية، نوربرت روتغن والخصم القديم لميركل فريدريش ميرتس اللذين لا يشغلان مناصب قيادية وبالتالي غير حاضرين في الإعلام كثيراً.

    

ح.ز/ ع. ش (أ.ف.ب)     

 

  • Deutschland CDU Parteitag Annegret Kramp-Karrenbauer (picture-alliance/AP Photo/M. Schreiber)

    واحد من هؤلاء يمكن أن يخلف ميركل إذا فقدت منصبها!

    المفضلة لدى ميركل: أنغريت كرامب كارينباور

    لو رتبت أنغيلا ميركل شؤون إرثها، لوقع الاختيار على أنغريت كرامب كارينباور، التي تتمتع كأمين عام للحزب المسيحي الديمقراطي بتعاطف كبير، وسبق أن كسبت انتخابات كرئيسة وزراء في ولاية السار. وهي تساند، على غرار ميركل، حلا أوروبيا في موضوع الهجرة. وترى كمؤيدة للاتحاد الأوروبي أن "أوروبا المشتركة في خطر"، بسبب التحركات الأحادية الجانب.

  • Bundestag Haushaltsdebatte 2019 Schäuble (Reuters/H. Hanschke)

    واحد من هؤلاء يمكن أن يخلف ميركل إذا فقدت منصبها!

    المرشح الانتقالي: فولفغانغ شويبله

    باعتباره أقدم نائب في تاريخ البرلمان الألماني، يتمتع رئيس البرلمان الألماني بسلطة تتجاوز حدود الأحزاب كلها. ورغم أنه يعارض سياسة ميركل في الهجرة، فإن فولفغانغ شويبله ساند المستشارة في خلافها حول اللجوء مع الحزب الاجتماعي المسيحي. وشارك الرجل البالغ من العمر 76 عاما في التفاوض على اتفاقيات الاتحاد الأوروبي، وتم اعتباره بسبب موقفه الصارم تجاه اليونان "كضابط حازم في أوروبا"

  • Berlin - Bundestag: Ursula von der Leyen, Bundesverteidigungsministerin (CDU) (picture-alliance/dpa/J. Carstensen)

    واحد من هؤلاء يمكن أن يخلف ميركل إذا فقدت منصبها!

    "المرأة غير المحبوبة".. أورزولا فون دير لاين

    السيدة البالغة من العمر 59 عاما اعتُبرت لوقت طويل المرشحة الأكثر تأهلا لخلافة ميركل. ومشكلة وزيرة الدفاع تكمن في أنها غير محبوبة داخل حزبها وتحظى بدعم ضعيف. فون دير لاين تريد جيشا أوروبيا له "ثقل أكبر في كفة الميزان"، ودافعت بقوة عن حصول اللاجئين على تكوين داخل الجيش الألماني.

  • Deutschland PK Julia Klöckner in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    واحد من هؤلاء يمكن أن يخلف ميركل إذا فقدت منصبها!

    الحل الوسط: يوليا كلوكنر

    وزيرة الزراعة وحماية المستهلك تحسن إلى حد الآن التموقع بين معسكري أنصار ميركل ومعارضيها. وهذه استراتيجية قد تدفع المرأة البالغة من العمر 45 عاما إلى مقر المستشارية. إلا أن هذا المشروع لم ينجح أثناء الانتخابات لشغل رئاسة وزراء ولاية راينلاند بفالتس، فقد تأرجحت كلوكنر بين الإشادة والانتقاد لمسألة اللجوء وخسرت.

  • Deutschland Jens Spahn (picture alliance/dpa/C. Koall)

    واحد من هؤلاء يمكن أن يخلف ميركل إذا فقدت منصبها!

    المحافظ: ينس شبان

    وزير الصحة تحفَظ مؤخرا في توجيه الانتقاد للمستشارة. وبالرغم من ذلك فهو يُعتبر معارضا لميركل ويقف من أجل التجديد المحافظ للحزب. ويعتزم الرجل البالغ من العمر 38 عاما تقنين أعداد اللاجئين ويطالب بحظر النقاب. ويرفض شبان الجنسية المزدوجة، فضلا عن وجود دولة مركزية أوروبية ووزير مالية أوروبي.

  • Daniel Günther (picture-alliance/dpa/C. Rehder)

    واحد من هؤلاء يمكن أن يخلف ميركل إذا فقدت منصبها!

    أمل المستقبل: دانييل غونتر

    رئيس وزراء ولاية شليزفيغ هولشتاين يتزعم في أقصى شمال البلاد تحالفا لم يحصل في برلين، ويُعتبر بالرغم من ذلك تكتلا مستقبليا: تحالف حزبي بين المسيحيين والليبراليين والخضر. والرجل البالغ من العمر 45 عاما كان الداعم الأبرز للمستشارة في الخلاف بين الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاجتماعي المسيحي، ويريد فتح أبواب سوق العمل الألمانية أمام طالبي اللجوء المرفوضين على أساس قانون هجرة جديد.

  • Tag der Deutschen Industrie - Peter Altmaier (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    واحد من هؤلاء يمكن أن يخلف ميركل إذا فقدت منصبها!

    المتحكم في الخيوط: بيتر ألتماير

    يُعتبر وزير الاقتصاد والطاقة اليد اليمنى لميركل ورجل جميع المهام. وأفضل مثال على ذلك: في ذروة أزمة اللجوء أقالت ميركل وزير الداخلية دي ميزيير وعينت ألتماير منسقا لسياسة اللجوء. وفي النزاع التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية يريد الرجل البالغ من العمر 60 عاما أوروبا أقوى وترامب ضعيفا ويقول إن "مجتمع القيم أقوى من السياسيين الأفراد".

  • Deutschland Armin Lschet beim CDU-Landesparteitag Nordrhein-Westfalen (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

    واحد من هؤلاء يمكن أن يخلف ميركل إذا فقدت منصبها!

    المُقلَّل من قدره: أرمين لاشيت

    كرئيس وزراء لأكبر ولاية من حيث عدد السكان (شمال الراين ويستفاليا) يكون المرء مرشحا بصفة تلقائية للمستشارية، رغم أن اسم الرجل البالغ من العمر 57 عاما نادرا ما يرد عند التكهنات حول من يخلف ميركل. لكن هذا لا يعني شيئا، فلاشيت فاز قبل سنة بصفة مفاجئة مع الحزب المسيحي الديمقراطي بالانتخابات البرلمانية المحلية. وفي سياسة اللجوء هو يدافع دوما عن نهج المستشارة. اعداد: أوليفر بيبر/م.أ.م


مختارات

ثلاثة رجال يتنافسون على خلافة ميركل

فيما أعلنت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي، أنغريت كرامب -كارنباور، كما أنغيلا ميركل قبلها، عدم النية للترشح لمنصب المستشارية، يطرح التساؤل: من بوسعه شغل هذا المنصب؟ لحد الآن هناك ثلاثة أسماء متستعد لخوض المعركة. (16.02.2020)  

ميركل: أزمة كورونا أكبر اختبار للاتحاد الأوروبي منذ تأسيسه

خلافات حادة حول الوضع الاقتصادي والمالي بين دول الاتحاد الأوربي، مع الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها وباء كورونا المستجد. المستشارة الألمانية تتعهد بالمساهمة لدفع التكتل قدما وتدعو للاكتفاء ذاتيا من المعدات الطبية. (06.04.2020)  

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