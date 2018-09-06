 خلفيات نازية تلاحق ″ديمقراطيو السويد″ اليميني الشعبوي | سياسة واقتصاد | DW | 08.09.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

خلفيات نازية تلاحق "ديمقراطيو السويد" اليميني الشعبوي

يتوقع محللون أن تفرز انتخابات الأحد 9 سبتمبر/ أيلول الحالي أن يصعد اليمين المتطرف السويدي ليصبح ثاني أكبر قوة في البلاد. لكن الخلفية النازية لعدد من أعضاء الحزب ومؤسسيه تمثل وصمة قد تحد كثيراً من تقدمه السياسي.

Schweden Rechtspopulisten (DW/R. Orange)

احتجاجات لأعضاء من اليمين الشعبوي في السويد

يمسك جيمي أكيسون (39 عاما) زعيم حزب ديمقراطيو السويد (SD)، اليميني الشعبوي، المايكروفون في مدينة مالمو، بعدها بلحظات تتصاعد الهتافات المؤيدة. على الجانب الآخر ترتفع لافتات كتب عليها "لا نريد عنصريين في شوارعنا!" و "اسكت، أنت عنصري دموي" ، و" اس دي: نازيو 1988.. نازيو 2018 ".

لم يعد معارضو الفاشية هم فقط من يصف الحزب بـ "النازي"، فرئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين وصفه بأنه "حزب نازي جديد له جذور نازية وعنصرية". ويعترف أنصار الحزب بأن هناك وصمة عار تلاحق حزبهم وتتسبب في أزمة.

ن. أ. نيلسون - 16 عاماً - أتى مع زملائه طلاب المدرسة الثانوية لدعم الحزب، ويقول:" قد تواجه رد فعل شديد العنف لأن بعض الناس لا يحبون السياسة، لكنني أعتقد أن الأمر جيد بالنسبة للسويد: لا يمكننا القبول بقدوم المزيد من المهاجرين " بحسب ما قال لــ DW.

"ديمقراطيو السويد" و"القومية الثقافية"

من الناحية الأيديولوجية، يُعد حزب ديمقراطيو السويد، أقل الأحزاب تطرفًا، ويعترف بـ "القومية الثقافية" المفتوحة للجميع، بغض النظر عن مكان الميلاد أو لون البشرة، لكنه في الوقت نفسه يدعو إلى تشديد القيود على إجراءات الهجرة. يقول الحزب إنه يريد لبلاده أن تقبل فقط بلاجئين من الدنمارك والنرويج وفنلندا، كما يفضل إرساء نظام تصاريح عمل أكثر صرامة. وتكمن أزمة الحزب الحقيقية في أن له ارتباطات بحركة النازيين الجدد في السويد.

حتى ماتياس كارلسون ، القائد البرلماني للحزب والمنظر الايديولوجي له، يعترف بأن عدداً غير قليل من الأعضاء المؤسسين له قدموا من مجموعة عنصرية تسمى "حافظوا على السويد سويدية" والتي صدر قرار بحلها في عام 1986، فيما تم تشكيل حزب ديمقراطيو السويد (SD) في عام 1988. ويشدد كارلسون على أن حزب SD ليس استمرارًا لتلك المنظمة".

الجدير بالذكر أن أول أمين صندوق للحزب، وهو غوستاف إيكستروم، كان عضواً سابقًا في كتائب القتل الهتلرية المعروفة باسم "سلاح إس إس" Waffen SS، فيما كان القيادي الأول في الحزب انديرس كلارستروم ناشطاً بحزب الشمال الاسكندنافي النازي.

والسؤال الدائر حالياً هو: هل لازالت تلك الارتباطات التاريخية تلطخ صورة الحزب، على الرغم من جهود أكيسون لإصلاحه منذ توليه زعامة الحزب في عام 2005؟

كارلسون قال لـ "DW": "نحن ثابتون على مبادئنا ولا نساوم بشأن هذه الأمور، فإذا كان هناك أي علامة على كراهية الأجانب والعنصرية ، فإننا نقوم على الفور بطرد هؤلاء الأشخاص".

 تقول جوليا كرونليد، السيدة الأعلى مرتبة في قيادة الحزب، إن وصمة العار تراجعت كثيراً عما كانت عليه قبل عقد من الزمان حين كانت مجرد مؤيدة للحزب في ذلك الوقت.

تقول جوليا كرونليد إن الناخبين صاروا يقدرون ما يدعو إليه الديمقراطيون في السويد

"تقول جوليا كرونليد إن الناخبين صاروا يقدرون ما يدعو إليه "ديمقراطيو السويد

وتضيف في حديثها لـ DW قائلة: "عندما قررنا أنا وزوجي الانضمام إلى حزب SD ، أصيب من حولنا بالصدمة، لكنهم الآن يقدرون ما قمت به، بل إن بعضهم يريد الانضمام للحزب."

لكن سيسيليا بلاد، وهي سياسية مثقفة من الطبقة الوسطى، تشكو من أن الناشطين المحليين في الحزب ما زالوا يواجهون مشكلات مع أرباب عملهم. وقالت لـ DW: "آمل أن يتغير ذلك، لأنه إذا كان خمس المواطنين السويديين يساندنا، وربما حتى ربعهم، فإن الأمر لا يمكن أن يستمر على هذا الحال، ففي وقت ما يجب أن يتوقف ذلك الرفض."

الجذور النازية تطارد "ديمقراطيو السويد"

ولعل السبب في ذلك، يرجع في جانب منه إلى أن العديد من الأعضاء عنصريون بشكل واضح. في الأسبوع الماضي، كشفت صحيفة "اكسبرسن" أن أحد السياسيين المحليين في حزب SD كان كتب عن ما اسماه بــ"الطاعون اليهودي" على مجموعة فيسبوك مغلقة، ودخل في جدال مع آخرين بأن "هتلر لم يكن مخطئاً بشأن اليهود".

 

مختارات

تأجيج المخاوف من المهاجرين ساهم في دفع الناخبين في العديد من الدول الأوروبية، خصوصاً في شرق أوروبا، للتصويت لصالح أحزاب يمينية متطرفة أو لصالح حركات شعبوية، والآن جاء دور السويد، حيث يتجه اليمينيون لفوز جديد. (26.08.2018)

يعود سبب توجه بعض اللاجئين إلى دولة أوروبية معيّنة دون غيرها إلى عدد من العوامل، منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. (25.08.2018)

يقول ديفيد باس، وهو روائي تابع هذا النقاش، إنه من الطبيعي أن ينشر نشطاء حزب SD مثل تلك التعليقات العنصرية في المنتديات المغلقة وعلى موقع التواصل الاجتماعي الروسي "فكونتاكتي" VK.

ويضيف في تصريحاته لـ DW قائلاً: "لديهم وجهان: فهم على صفحاتهم الشخصية بفيسبوك لا يكتبون هذه الأشياء، لكنهم على VK ، يكتبون شيئاً مختلفاً تماماً ".

 كما كشفت صحيفة "اكسبرسن" بالاشتراك مع مجلة "اكسبو" المناهضة للتطرف، أن ما لا يقل عن ثمانية مرشحين حاليين في انتخابات حزب SD هم أعضاء سابقون في مجموعات النازيين الجدد، وأن أحدهم قد سدد بالفعل قيمة اشتراك عن عضوية واحدة في حركة المقاومة الشمالية في عام 2016.

 أندرياس أولوفسون، والذي يقوم بحملة لمساندة "ديمقراطيو السويد" في كليبان، والتي تبعد عن مدينة مالمو بنحو ساعة، كان قائداً للفرع المحلي للجبهة الوطنية الاشتراكية النازية الجديدة (NSF) في أواخر التسعينيات.

يقول أولوفسون لـ DW " :لقد كان وقتًا حزينًا للغاية بالنسبة لي. كنت شاباً وغبياً. أنا الآن شخص مختلف تماماً."

لا تسامح مع العنصرية؟

يزعم حزب SD أنه يدقق في جميع المرشحين، لكن ماضي أولوفسون هو أمر معروف في البلدة، فيما يتم التغاضي عن مثل هذه الأمور إلى حد كبير.

يقول جوناثان ليمان، وهو باحث ميداني ساهم في التحقيقات، إن النتائج التي توصل إليها هي دليل على أن سياسة عدم التسامح المطلق مع العنصرية "ليست متجذرة في الحزب".

 وقال لـ DW: "إنهم يقضون المزيد من الوقت في إخبار أشخاص مثلك بأن لديهم هذه السياسة بدلاً من أن يتواصلوا مع أعضاء في الحزب ويتأكدوا من أنهم قد تعلموا تلك المبادئ واستوعبوها".

بالعودة إلى مالمو، نشاهد ريكي لوينبورغ، وهو أحد أنصار حزب SD، وقد بدا منفعلاً وهو يردد هتافات حماسية خلال خطاب أكيسون.

Schweden Rechtspopulisten (DW/R. Orange)

يصر ريكي لوينبورغ على أن أعضاء "ديمقراطيو السويد" ليسوا نازيين

يقول لوينبورغ لـ DW: "نازيون؟".. يتساءل متعجباً وهو يهتف ويلوح بيده سائراً مع آخرين نحو المتظاهرين، ويتابع: "إن الديمقراطيون الاشتراكيون هم النازيون!"

يحذره شرطي من التوجه إلى المتظاهرين على الجانب الآخر فيتراجع. يقول لوينبورغ: "ضرائبي تذهب إلى تلك الحثالة هناك"، ويشير ملوحاً لمراسل DW وهو يعود قائلاً: "لهذا السبب أنا غاضب".

في الخلفية، يتحدث أكيسون عن المهاجرين الراغبين في "بناء مجمعات ضخمة من المساجد ذات المآذن الكبيرة في كل مكان" ، وعندما يعرف لوينبورغ أن مراسل DW بريطاني يبدأ في الحديث عن فيلم شاهده كان قد أنتجه اليمين المتطرف في بريطانيا ضد الإسلام، ويقول: "إنه أمر سيء حقاً ما نسمعه عن المسلمين هناك. كل المسلمين في بريطانيا يمسكون بزمام الأمور الآن".

يشير إلى نفسه قائلاً: "نحن لسنا نازيين" ويتابع بحزم: "هم يعتقدون أننا نازيون، لكننا لسنا كذلك على الإطلاق. أنا لست عنصريا، آمل أن تكتب ذلك. أنا متزوج من فلبينية. أنا أحب الأجانب."

ع.ح.

  • Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (Reuters/M. Rietschel)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    بالآلاف خرج مؤيدو اليمين المتطرف والشعبوي ليلة الاثنين/ الثلاثاء (28/27 أغسطس/آب 2018) إلى شوارع كيمنتس (شرق)، للمشاركة في التظاهرة التي دعت إليها مجموعة "من أجل كيمنتس" اليمينية الشعبوية عقب وفاة رجل ألماني متأثرا بجراحه.

  • Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    كما نظم اليسار مظاهرة مضادة دعت إليها مجموعة "كيمنتس خالية من النازيين" اليسارية المتطرفة. الشرطة تدخلت لعزل المجموعتين عبر استخدام خراطيم المياه وذلك لمنع مؤيدي الطرفين من الاشتباك.

  • Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (picture-alliance/dpa/S. Willnow)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ومع ذلك ذكرت تقارير إعلامية متطابقة أن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا في الاشتباكات بين المجموعتين، كما سجلت إصابات أخرى بعبوات حارقة ومقذوفات.

  • Chemnitz Demo gegen Migranten (Getty Images/S. Gallup)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    وامتنعت الشرطة عن الكشف عن عدد الإصابات أو تأكيد الأرقام المعلنة. وعلى ما يبدو فقد فاجأ الحضور المكثف لمؤيدي اليمين المتطرف الجميع، بمن فيهم المسؤولين عن جهاز الأمن الذين أقروا بأن عناصرهم كانت أقل مما يستلزمه الوضع.

  • Chemnitz Abbruch von Stadtfest (picture-alliance/dpa/A. Seidel)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ووفق وسائل إعلامية محلية فإن جماعات من اليمين المتطرف والنازيين الجدد شاركوا في التظاهرات إظافة من ألتراس كيمنيتس، بينما قال منظموا المظاهرة إن المشاركين هم من المواطنيين "القليقين" على مصير البلاد.

  • Chemnitz - Proteste nach Todesfall (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    وصباح اليوم الثلاثاء (28 آب/ أغسطس)، وجه اتحاد المدينة انتقادا لاذعا للشرطة واصفا إدارتها للأزمة بـ "رسالة سيئة من دولة القانون القوية".

  • Chemnitz Blumen und Kerzen nach Gewalttat (Imago/epd/W. Schmidt)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    وتظاهرة أمس الاثنين هي الثانية بعد خروج 800 متظاهر إلى الشوارع قبل يومين، وذلك بعد انتشار خبر وفاة رجل قالت عنه الشرطة "إنه ألماني في 35 من العمر" إثر تلقيه عدة طعنات، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين. وأصدرت محكمة ابتدائية بالمدينة بعد ذلك مذكرتي اعتقال بحق شابين مشتبه بهما أحدهما سوري والآخر عراقي.

  • Chemnitz Demonstration (picture-alliance/dpa/J. Meyer)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ورفع المتظاهرون من اليمين المتطرف شعارات عنصرية تدعو إلى "حماية" ألمانيا وأوروبا من المهاجرين. بينما تحدثت قوات الأمن عن "أكثر من مائة شخص أخفوا وجوههم" وبعضهم أدوا تحية هتلر. في المقابل وصفت مراسلة المحطة الإذاعية "WDR" الشعارات المرفوعة بأنها كانت "تنم عن مستويات غير مسبوقة من العنف".

  • Deutschland Bundekanzlerin Angela Merkel in Meseberg (Reuters/F. Bensch)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ومجددا وكما بات الأمر معروفا في مظاهرات اليمين المتطرف، رفعت شعارات تطالب برحيل المستشارة "المسؤولة" حسب المتظاهرين عن "تدفق اللاجئين". ورسميا، كان المتحدث الرسمي باسم المستشارة قد شدد على أن ألمانيا "لن تتسامح مع أي أفعال انتقامية في الشوارع". وذلك عقب انتشار صور تظهر نازيين جدد يلاحقون أشخاصا من أصول أجنبية في شوارع كيمنتس.

    الكاتب: وفاق بنكيران


 

مختارات

كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

بلغ الوضع في كيمنتس الواقعة في ولاية ساكسونيا بشرق ألمانيا، والتي يبدو أن النازيين الجدد واليمين المتطرف يتمتعون بحضور قوي فيها، درجات غير مسبوقة من التوتر بعد مظاهرات نظمت على خلفية وفاة رجل ألماني متأثرا بجراحه. (28.08.2018)  

مواضيع ذات صلة

Schweden Politiker Jimmie Akesson

حزب "ديمقراطيو السويد" الشعبوي .. قاب قوسين أو أدنى من السلطة 06.09.2018

يتجه حزب "ديموقراطيو السويد" المناهض للمهاجرين للحصول على مكاسب أكبر في الانتخابات التشريعية المقبلة، ما سيجعله ثاني أكبر حزب في البلاد، حسب آخر استطلاعات الرأي. فما تداعيات فوز الحزب الشعبوي على اللاجئين؟

Schweden Neonazi-Demonstration in Stockholm

بعد أوروبا الشرقية.. اليمين المتطرف يتمدد للدول الإسكندنافية؟ 26.08.2018

تأجيج المخاوف من المهاجرين ساهم في دفع الناخبين في العديد من الدول الأوروبية، خصوصاً في شرق أوروبا، للتصويت لصالح أحزاب يمينية متطرفة أو لصالح حركات شعبوية، والآن جاء دور السويد، حيث يتجه اليمينيون لفوز جديد.

Deutschland, Chemnitz: Symbolbild AFD und der Verfassungsschutz

استطلاع: حزب البديل الشعبوي أكبر حزب معارض في ألمانيا حالياً 03.09.2018

استغل أنصار اليمين المتطرف مقتل مواطن ألماني بشرق البلاد فقاموا بمظاهرات ومسيرات مناهضة للهجرة. ويشير استطلاع للرأي زيادة تأييد الشارع الألماني لحزب البديل اليميني الشعبوي، الذي أعلنت ولايتان أنهما تراقبان شبابه.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  