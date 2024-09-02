خلفا لغوندوغان - ناغلسمان يختار كيميش قائدا لمنتخب ألمانيا

أعلن يوليان ناغلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، أن النجم يوزوا كيميش سيكون قائد الفريق خلفا لإلكاي غوندوغان الذي أعلن اعتزاله الدولي.

ويعد كيميش، مدافع بايرن ميونيخ ولاعب الوسط ، الأكثر مشاركة في الفريق بعد غوندوغان، فيما لم يعد كل من مانويل نوير وتوماس مولر وتوني كروس متواجدين في الفريق.

وخاض كيميش ( 29 عاما) 91 مباراة دولية مع المنتخب الألماني منذ بدايته في عام 2016، كما أنه كان القائد الثاني للفريق في أمم أوروبا 2024 في بلاده.

مواجهة المجر وهولندا

وقال ناغلسمان (37 عاما) إن أنطونيو روديغر مدافع ريال مدريد وكاي هافيرتس مهاجم أرسنال سيكونان من ضمن قادة الفريق. وأضاف: "لقد وجدنا مزيجا رائعا بين هذا الثلاثي، إنهم مسؤولون عن الطريقة التي نقدم بها أنفسنا".

وتحدث المدرب في الوقت الذي بدأ فيه المنتخب الألماني استعدادته لدوري الأمم الأوروبية، حيث يلعب يوم السبت المقبل أمام المجر، وبعد ذلك بثلاثة أيام سيواجه منتخب هولندا. ستكون تلك المباريات الأولى للمنتخب الألماني بعد الخسارة أمام إسبانيا في دور الثمانية بكأس أمم أوروبا، كما ستكون بداية الاستعدادات لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

أوروبا 2024: ألمانيا تسعي لبداية قوية To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"طريقة اللعب ستظل كما هي"

وتجمع الفريق اليوم الاثنين (الثاني من سبتمبر/ أيلول 2024)، ويرغب ناغلسمان في إبقاء حالة الزخم والحماس التي ملأت الفريق في أمم أوروبا، ونقلها لمنافسات دوري الأمم الأوروبية وكذلك تصفيات العام المقبل من كأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وأوضح ناغلسمان أن خطة اللعب لن تتغير، لكن على خلاف ما حدث في أمم أوروبا الأخيرة، لن يتواجد العديد من النجوم الكبار وأصحاب الخبرة في كل مركز على حدة. وقال ناغلسمان: "الأدوار أكثر تنوعا الآن، سنختار دائما أفضل 11 لاعبا لكل مباراة ويتواجد أفضل خمسة لاعبين كبدلاء في كل مباراة، لكن الطريقة تظل كما هي".

وأضاف أن كيميش سيواصل اللعب كظهير أيمن ولن يعود لخط الوسط مثلما أعتاد اللعب مع بايرن، مشيرا إلى أنه قدم أداء مثاليا في ذلك المركز في أمم أوروبا. وأوضح المدير الفني للمنتخب الألماني أن المزيد من الوجوه الجديدة ستنضم للمنتخب في تشرين الأول / أكتوبر المقبل.

ص.ش/خ.ش (د ب أ)