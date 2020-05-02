خلايا الجهاز المناعي تسرٍّع الإصابة بالشيخوخة!

الخلايا التائية (المعروفة بـ T cells)، هي خلايا تلعب دوراً أساسياً في ضمان مناعة الجسم لمقاومة مسببات الأمراض التي قد تصيبه. لكن دراسة حديثة كشفت على أن هذه الخلايا، وهي تقوم بدورها الأصلي، قد تسرّع إصابتنا بالشيخوخة.

وتوصلت الدراسة المذكورة التي تمّ إجراءها على عينة من فئران التجارب، إلى أن عملية منع الالتهاب أو تعزيز إمدادات الجسم بمركبات الأيض، والتي تقوم بها هذه الخلايا، ترتبط بدرجة حدّة بعض أعراض الشيخوخة، وفقاً لموقع ScienceMag للعلوم.

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ووصف أخصائي المناعة بجامعة RMIT الأسترالية، كايلي كواين، ما توصلت له الدراسة بأنه ”مذهل“ حيث تربط النتائج بشكل مباشر بين الإصابة بالالتهاب وعملية تخزين وحرق الطاقة في الجسم وبين الإصابة بأعراض الشيخوخة.

ويشرح موقع ScienceMag للعلوم أنه مع التقدم في العمر، تبدأ الخلايا التائية، بالتخلى عنّا تدريجيا حيث تقِّل قدرتها على محاربة مسببات الأمراض، وهكذا يصبح كبار السن أكثر عرضة للإصابة بالعدوى وأقلّ استجابة للعلاج.

ولأن الخلايا التائية لا ترتبط فقط بأعراض الشيخوخة، بل في قدرتها على الإسراع بها، ولذلك قرر العلماء اختبار ما إن كان بمقدورهم تأخير عقارب الساعة.

وبحقن فئران التجارب بعلاج يقلل من إفراز الخلايا التائية لواحدة من المركبات المحفزة للالتهابات، شهد أداء الفئران تحسنا ملحوظا وزادت قوة ضربات القلب لديهم. كما أن حقن الفئران بعلاج يزيد من قدرتهم على استخراج الطاقة من الطعام، وهي القدرة التي تقلّ مع التقدم في العمر، أصبح لدى الفئران كم أكبر من الطاقة.

فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة! الكيوي معظم الثديات تنتج فيتامين سي في أجسامها ما عدا البشر. والطعام هو أحد الطرق التي يحصل بها جسم الإنسان على كمية من هذا النوع من العناصر الغذائية الدقيقة القابلة للذوبان في الماء. ويوجد فيتامين سي بكثرة في فاكهة الكيوي والبرتقال الكريفون أو ما يسمى بالليمون الهندي وأيضا في بعض الخضروات مثل البروكلي والفلفل.

فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة! كل جسم يحتاجه أهمية تزويد الجسم بالكمية الكافية من فيتامين سي لا تقتصر على كبار السن والمرضى والنباتيين، وإنما أهميته وأهمية وظائفه البيوكيميائية هي نفسها في أي جسم كان. فيتامين سي هوأحد المغذيات الدقيقة التي لا تمد الجسم بالطاقة فقط، ووإنما ضرورية لوظائفه الأساسية ومنها عمل الخلايا وكذلك الجهاز المناعي.

فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة! مضاد للأكسدة يعمل فيتامين سي كمضاد للأكسدة على التقليل من الأضرار التي تسببها جذور الأوكسجين الحرة للجزيئات الأساسية في الجسم، والتي تنتج خلال عمليات تحويل الطعام إلى طاقة والتي تعرف بالتمثيل الغذائي. وتؤدي الملوثات مثل التبغ إلى الإجهاد التأكسدي الذي يحدث بسبب اختلال في قدرة الجسم على التخلص من الجذور الحرة وزيادة تكوينها. مما يزيد من حاجة الجسم إلى فيتامين سي.

فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة! النشاط الإنزيمي يستخدم جسم الإنسان فيتامين سي الموجود في الفراولة مثلا في حمايته من الجذور الحرة وهو عامل مساعد مهم أيضاً في مجموعة متنوعة من الأنشطة الإنزيمية، مثل تخليق بروتين الكولاجين الذي هو جزء من الأوتار والعظام والغضاريف والجلد. لذلك يمكن أن يشير ضعف التئام الجروح إلى نقص في فيتامين سي.

فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة! مكافحة العدوى يحتاج الجسم إلى فيتامين سي لمكافحة العدوى. وكمضاد للأكسدة فإن فيتامين سي ليس مسؤولا فقط عن حماية الخلايا، ولكن أيضاً عن الهجمات في حالة الإصابة. كما يحفز هجرة الخلايا المناعية المعروفة بالعدلات إلى موقع الإصابة ويحفز كذلك البلعمة وهي عملية التخلص من النفايات الخلوية وقتل مسببات الأمراض.

فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة! الوقاية من أمراض خطيرة النقص الحاد لفيتامين سي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض الأسقربوط، الذي يعرف بالبثع أوعوز الفيتامين سي أيضا. ومن أعراض هذا المرض الخطير ضعف إلتئام الجروح والكدمات وتساقط الشعر والأسنان وآلام المفاصل. وإن عشرة مليغرامات من فيتامين سي يوميا كافية للحماية منه. حصول الجسم على جرعة كافية من فيتامين سي يرتبط أيضاً بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية.

فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة! الجرعة المناسبة وفقا لدائرة حماية المستهلك فإن جرعة فيتامين سي اليومية الموصى بها للرجال هي 110 مليغرامات وللنساء 95 مليغراما. لكن باحثين من جامعة ولاية أوريغون الأمريكية يوصون بـ 400 مليغرام لجميع البالغين. وإن تناول جرعة زائدة من الفيتامين غير ضارة إذ يتخلص الجسم منها مع البول. إن فوائد فيتامين سي هي نفسها سواء أكان على شكل مكمل غذائي أو عبر الغذاء العادي أي الخضار والفاكهة. إعداد:يوليا فيرجين/ إيمان ملوك



وبالرغم من تحمس هؤلاء الباحثين لتجربة الأمر على البشر، إلا أن هناك أيضا باحثون يشككون في ذلك، إذ يرى الباحث بكلية الطب بجامعة نورث ويسترن الأمريكية، نافديب شاندل، أن الخلايا التائية المعدلة جينيا لدى الفئران تختلف عن مثيلاتها لدى كبار السن. ولكنه يشير كذلك إلى أن اعتلالاً بالخلايا التائية ربما يساهم في سرعة ظهور أعراض الشيخوخة لدى البعض مقارنة بآخرين.

وتتفق مع شاندال الباحثة بمعهد بوك لأبحاث الشيخوخة، جوديث كامبيسي، قائلة إن ”الدراسة تضيف لفهمنا بشأن كيفية تغيير عمل النظام المناعي مع التقدم في العمر، ولكن إلى أي مدى تحاكي نتائج الدراسة ما يحدث بالجسم لدى التقدم بشكل طبيعي في العمر؟ لا أدري!“.

د.ب/و.ب