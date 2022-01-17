 خلال 24 ساعة فقط.. مشجعون يطلبون شراء 1.2 مليون تذكرة لكأس العالم 2022 | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 21.01.2022

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رياضة

خلال 24 ساعة فقط.. مشجعون يطلبون شراء 1.2 مليون تذكرة لكأس العالم 2022

شهد انطلاق مبيعات التذاكر لحضور كأس العالم 2022 المزمع إقامته في قطر إقبالاً كبيراً للغاية. يقول الاتحاد الدولي لكرة القدم إنه قد يتم تخصيص التذاكر لمقدمي الطلبات من خلال عملية سحب عشوائية إذا زاد الإقبال عن الحد.

شعار البطولة على واجهة أحد المباني في سوق واقف القطري الشهير

شهدت منصة بيع تذاكر حضور كأس العالم في قطر إقبالاً كبيرا خلال أول 24 ساعة من فترة المبيعات الأولية.

شهد انطلاق مبيعات تذاكر كأس العالم قطر 2022 إقبالاً كبيراً من مختلف أنحاء العالم، فقد طلب مشجعو كرة القدم حول العالم أكثر من 1.2 مليون تذكرة في أول 24 ساعة من فترة المبيعات الأولية.

مختارات

تؤكد قطر أن العالم سيكون على موعد مع نسخة استثنائية من المونديال من حيث التنظيم والجاهزية وفقاً لقواعد فيفا، غير أن الإعلام الألماني عكس طوال الفترة الماضية جدلاً متجدداً بشأن حقوق الإنسان وظروف بناء منشآت المونديال.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوم الخميس (21 يناير/كانون الثاني 2022)، أن إقبال المشجعين جاء من دولة قطر يليها الأرجنتين والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة وانجلترا والهند والمملكة العربية السعودية والبرازيل وفرنسا.

وأضاف "تم طلب ما يزيد على 140 ألف تذكرة للمباراة النهائية التي من المقرر أن تقام في 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل  في استاد لوسيل كما تم طلب ما يزيد على 80 ألف تذكرة لمباراة الافتتاح".

وأوضح "في ضوء الإقبال الملحوظ من كافة أنحاء العالم، يود فيفا أن يذكر جميع المشجعين أن موقعه الألكتروني الرسمي هو الموقع الشرعي الوحيد الذي يمكن التقدم عليه بطلبات الحصول على تذاكر كأس العالم قطر2022 ".

وتابع "يستطيع المشجعون خلال المرحلة الأولى من المبيعات، التي تنتهي في 8 شباط/فبراير 2022 تسليم طلبات التذاكر في أي وقت، وفي هذه المرحلة ستحظى جميع الطلبات بفرص متساوية في شراء التذاكر، سواء تم تسليم طلبات التذاكر في اليوم الأول أو في اليوم الأخير أو في أي وقت بينهما".

وأشار فيفا إلى أن "عملية تخصيص التذاكر تبدأ بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات"، وإذا تجاوز عدد التذاكر الذي تم التقدم بطلبات للحصول عليها عدد التذاكر المتوفرة للمشجعين من داخل قطر أو خارجها، "سيتم تخصيص التذاكر لمقدمي الطلبات من خلال عملية سحب عشوائية".

تجدر الإشارة إلى أن قطر ستنظم مونديال عام 2022 في الفترة بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 18 من كانون الأول/ديسمبر المقبلين.

ع.ح./ م.س (د ب أ)

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