 خلاف مع ابن خاله وسط مشاكل مالية.. ماذا بقي من قوة بشار الأسد؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 21.05.2020

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سياسة واقتصاد

خلاف مع ابن خاله وسط مشاكل مالية.. ماذا بقي من قوة بشار الأسد؟

الرئيس السوري بشار الأسد يواجه ضغوطا قوية. ورغم أن روسيا وإيران تواصلان تقديم الدعم له، إلا أنه لا يمكنهما الآن إيجاد حل لمشاكله المالية المزمنة. علاوة على ذلك يبتعد عنه الآن أيضا ابن خاله رامي مخلوف. فماذا لديه من قوة؟

لقاء بين الأسد والمرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي في طهران في فبراير/ شباط 2019

طهران تواصل الرهان على بشار الأسد في سوريا

سفير روسيا في طهران، ليفان جاجاريان، اعتبر أن الوقت حان لتوضيح بعض الأمور: في نهاية الأسبوع أجرى مع وكالة الأنباء الإيرانية مقابلة تحدث فيها عن موقف الحكومة الروسية من الرئيس السوري بشار الأسد. ونفى جاجاريان في المقابلة الشائعات التي تتحدث عن وجود تفاهم بين روسيا وإيران يقضي بالتخلي عن الأسد.

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وقال السفير الروسي بأن هناك شائعات تفيد أن روسيا غير راضية عن الرئيس الأسد. وهذه الشائعات لا تعكس موقف الحكومة الروسية. "أريد أن أؤكد بأننا نواصل دعم العملية السياسية في سوريا"، كما قال السفير الروسي الذي تابع: "سنقدم الدعم للحكومة الشرعية في سوريا. ومستقبل البلاد في يد الشعب السوري. فقط السوريون هم من يتحمل قرارات البلاد".

ويستند الخبر حول وجود تباعد بين روسيا وإيران من جهة وبشار الأسد من جهة أخرى إلى الوضع السائد في سوريا بعد تسع سنوات من الحرب وتواصل القتال ـ والأسد بموقفه الرافض لحل وسط يمنع التوصل لوقف لإطلاق النار. وروسيا وايران استثمرتا بقوة في الحرب، وهما تريدان منذ مدة طويلة إنهاءها. لكن منذ أن أُجبر البلدان على حشد الوسائل لمواجهة أزمة كورونا لحماية السكان المحليين، فإن النفقات تضغط أكثر على الميزانيات.

"ايران وروسيا تتشبثان بالأسد"

لكن روسيا وإيران تواصلان التشبث بالأسد، كما يقول جوليان بارنس-ديكاي، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفرقيا في "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية". "روسيا تأمل في أن يلعب الأسد دورا بناءا أكثر من الناحية السياسية. لكن موسكو تعلم أيضا أنه الشخصية الرئيسية المطلقة في سوريا، فهو يقف في صلب السلطة، ولذلك لا تتخلى عنه موسكو"، يقول بارنس-ديكاي. 

وحتى في طهران يتواصل الرهان على الأسد، كما قال بارنس-ديكاي. "الحكومة الإيرانية تهتم أقل بالقدرة المستقبلية للنظام. فهي تهتم أكثر بالأمن القومي، وتراه مضمونا أكثر مع الأسد ولذلك هي تراهن عليه".

وعلى هذا النحو تحدث في نهاية الأسبوع أيضا حسين أمير عبد اللهيان، رئيس مستشاري رئيس البرلمان الإيراني عن موقف طهران تجاه الأسد. وهو من جانبه أيضا نفى الشائعات التي تفيد بأن القيادات السياسية في موسكو وطهران اتفقت على تنحية الأسد. وهذا النوع من التقارير حول هذا التفاهم ليس إلا "كذبة كبيرة"، كما أعلن.

انتقادات الميلياردير

الملياردير رامي مخلوف، اين خال بشار الأسد

الملياردير رامي مخلوف، اين خال بشار الأسد

الأسد يسمع في عقر داره تصريحات وتعابير استياء، ففي نهاية أبريل/ نيسان تحدث ابن خاله رامي مخلوف، أحد الرجال الأثرياء في البلاد، عبر تويتر، منتقدا الأسلوب السياسي المتبع من قبل الرئيس. واستند إلى أحداث تعود لأسابيع ماضية.

الأسد يسمع عبارات الاستياء في بلاده. وفي الثلاثاء (19 مايو/ أيار 2020) أعلن رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد وأحد الأعمدة الاقتصادية للنظام منذ عقود، أنّ السلطات السورية التي تطالبه بدفع مستحقّات مترتّبة على إحدى شركاته، ألقت الحجز على أمواله وأموال زوجته وأولاده وأمرت بمنعه من التعاقد مع أي جهة حكومية لمدة خمس سنوات. ويأتي الإعلان كمنعطف في العلاقة بين النخبة الحاكمة في سوريا ورجال الأعمال في البلاد.

وفي هذا السياق صادرت الحكومة السورية، حسب مقال في مجلة "إيكونوميست" في ديسمبر/ كانون الأول الماضي جزء من ثروة مخلوف. وذُكر بأن رجل الأعمال خرق تعليمات جمركية. وفي أبريل/ نيسان من العام الجاري هاجمت ميليشيات شركة "سيريتل" التابعة لمخلوف، وهي أكبر شركة للهاتف النقال في البلاد.

وأثناء المداهمة تم اعتقال عدد من الموظفين القياديين. وفي النهاية طالبت الدولة بالحصول على رسوم ملكية بقيمة 170 مليون دولار على الأقل. والعملية تتم في إطار حملة لمكافحة الفساد، كما أعلن الأسد. واشتكى مخلوف، المعروف بأسلوبه غير الناعم، على تويتر فكتب إن "قوات الأمن تعتقل موظفينا بطريقة غير إنسانية". وفي النهاية وجه حديثه مباشرة لابن خاله، ساكن القصر الرئاسي قائلا: "سيدي الرئيس، قوات الأمن بدأت في مهاجمة حريات الناس، إنهم مناصروك الأوفياء. الوضع خطير والله أعلم إذا واصلنا العمل على هذا النحو فإن الوضع في البلاد سيكون صعبا للغاية".

أسماء الأسد في دور جديد؟

العمليات الموجهة ضد مخلوف قد تفتح مرحلة جديدة في سياسة الاقتصاد السورية تلعب فيها عقيلة الأسد أسماء دورا رياديا. فصحيفة الشرق الأوسط ذكرت الأحد الماضي أن وسائل الاعلام الحكومية بثت بيانا لعقيلة الرئيس تعلن فيه أنها تعتزم الاعتناء داخل الرئاسة بجرحى الحرب وإصلاح الاقتصاد.

سيدة سوريا الأولى أسماء الأسد

سيدة سوريا الأولى أسماء الأسد

وحقيقة أن يتحدث مخلوف علناً، فهذا يُنبئ بوجود بوادر خلافات داخل النخبة السورية في القصر الرئاسي، كما يقول بارنس-ديكاي الذي يضيف أن ذلك لن يؤثر على الأسد. "الرئيس يسيطر على السلطة في السياسة الداخلية. وحتى النخبة ليس بإمكانها فعل شيء ضد إرادته".

نقص مالي مزمن

لكن الحكومة السورية تقف أمام مشاكل مالية كبيرة. فبغض النظر عن روسيا وإيران وأيضا حزب الله الموالي لطهران، ليس لها حلفاء مرموقون. فالدول الغربية متحفظة تجاه كل سياسة تساهم في بقاء الأسد في السلطة. فالموقف السائد في العواصم الغربية هو أنه في ظل وجوده لن يتحقق سلام مستدام في البلاد. وإلى ذلك تأتي التأثيرات العالمية بسبب وباء كورونا، ومن ثم فإن سوريا ستبقى تعاني من نقص مالي مزمن.

كرستين كنيب/ م.أم

  • Das Leben in Aleppo nach der Eroberung der Stadt von Syrischen Truppen (picture-alliance/dpa/X. Hua)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    سيطر الجيش السوري على كامل المناطق المحيطة بمدينة حلب من الجهتين الغربية والشمالية، وتمكن بذلك من إبعاد هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) والفصائل المعارضة الأخرى عنها.

  • Syrien Konflikt l Zerstörte Gebäude in der Ortschaft Kafr Hamrah nahe Aleppo (picture alliance/dpa/BERNAMA/H. Mohamed)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    لم يبق سوى الركام في القرى المجاورة لحلب. الصورة لبلدة كفر حمرة في ريف حلب الشمالي الغربي.

  • Das Leben in Aleppo nach der Eroberung der Stadt von Syrischen Truppen (picture-alliance/dpa/J. Mohammad)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    رغم سيطرة القوات الحكومية على كامل مدينة حلب عام 2016 إثر معارك وحصار استمر أشهرا عدة للفصائل المعارضة في أحيائها الشرقية، بقيت المدينة هدفاً لقذائف هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل المعارضة الأخرى المنتشرة عند أطرافها والتي أودت بحياة مئات المدنيين.

  • Syrien Kämpfe um die Autobahn M5 (Getty Images/AFP/A. Watad)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    لم تمر ساعات على إعلان استعادة الجيش السوري كافة المناطق بمدينة حلب حتى توجه سكانها الأصليين إلى مدينتهم التي غادروها قبل سنوات بسبب المعارك المحتدمة حينذاك وسيطرة الفصائل المعارضة على المدينة.

  • Syrien l Elternlose, vertriebene Kinder (Getty Images/AFP/A. Watad)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    تحذيرات من الأمم المتحدة بأن حجم الأزمة الإنسانية أصبح يفوق طاقة وكالات الإغاثة مع فرار ما يقرب من مليون مدني، أغلبهم نساء وأطفال، هربا من المعارك في شمال غرب سوريا، متجهين صوب الحدود التركية في ظل أحوال جوية شتوية بالغة القسوة.

  • Syrische Regierungstruppen nehmen wichtige Autobahn vollständig ein (picture-alliance/dpa/Sputnik/D. Vinogradov)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    خلال أسابيع، سيطرت قوات النظام على مناطق واسعة، وتمكنت من تحقيق هدف طال انتظاره بسيطرتها على كامل الطريق الدولي "إم 5" الذي يصل مدينة حلب بدمشق، ويعبر مدناً رئيسية عدة من حماة وحمص وصولاً إلى الحدود الجنوبية مع الأردن.

  • Syrien | syrische Kinder auf einem Truck (Getty Images/AFP/A. Watad)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    حصيلة القتلى في محافظة إدلب منذ أول يناير/كانون الثاني الماضي بلغت 299 قتيلا، حوالي 93 في المائة من القتلى لقوا حتفهم على أيدي قوات الحكومة السورية وحلفائها، وذلك إستنمادا إلى تقارير الأمم المتحدة.

  • Das Leben in Aleppo nach der Eroberung der Stadt von Syrischen Truppen (picture-alliance/dpa)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    بقايا الحرب الدامية في سوريا. ألغام جمعتها القوات الحكومية من الطريق الدولي "إم 5".

  • Syrien Notunterkunft in Idlib (picture-alliance/AA/M. Said)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فقد فرّ حوالي 43 ألف شخص خلال الأيام الأربعة الأخيرة فقط من غرب حلب. وتزداد معاناة النازحين مع انخفاض حاد في درجات الحرارة. ولجأ الجزء الأكبر منهم إلى مناطق مكتظة أساساً بالمخيمات قرب الحدود التركية في شمال إدلب، لم يجد كثر خيما تؤويهم أو حتى منازل للإيجار، واضطروا إلى البقاء في العراء.

  • Das Leben in Aleppo nach der Eroberung der Stadt von Syrischen Truppen (picture-alliance/dpa/D. Vinogradov)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    منزل فخم يشرف على الطريق الدولي "إم 5" تحول في يوم ما إلى حلاقة. والآن أصبح نقطة تفتيش تحرسها آلية عسكرية تابعة للجيش التركي ورفع فوق المبنى العلم التركي أيضاً. وجهت أنقرة إنذارات عدة لدمشق، وهددت بضرب قواتها "في كل مكان" في حال كررت اعتداءاتها على القوات التركية.

  • Das Leben in Aleppo nach der Eroberung der Stadt von Syrischen Truppen (picture-alliance/dpa)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    "معركة تحرير ريف حلب وإدلب مستمرة بغض النظر عن بعض الفقاعات الصوتية الفارغة الآتية من الشمال"، هكذا يرى الرئيس السوري بشار الأسد ردا على التحذيرات التركية لقوات النظام بوقف تقدمها. في الصورة مؤيدون للأسد في احتفال لعودة القوات الحكومية.

  • Das Leben in Aleppo nach der Eroberung der Stadt von Syrischen Truppen (picture-alliance/dpa)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    القتال لم يتوقف..قوات النظام "تتقدم باتجاه جبل الشيخ بركات" الذي يطل على ما تبقى من مناطق تحت سيطرة "هيئة تحرير الشام" والفصائل في غرب حلب، بحسب مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن.

  • Das Leben in Aleppo nach der Eroberung der Stadt von Syrischen Truppen (picture-alliance/dpa/M. Said)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    "المخيمات تضيق بالنازحين. الأمهات يشعلن البلاستيك لتدفئة أطفالهن ويموت رضع وأطفال من شدة البرد"، مشاهد عن أوضاع اللاجئين والنازحين كما يصفها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكو، الذي قال إن العنف في شمال غرب سوريا لا يفرق "بين منشآت صحية أو سكنية أو مدارس وجوامع وأسواق"، معتبرا أن الحل الوحيد هو وقف اطلاق النار. إعداد: زمن البدري/(أ ف ب، رويترز)

    الكاتب: زمن البدري


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