 خلاف صيني أميركي يعرقل مشروع قرار أممي حول كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.04.2020

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أخبار

خلاف صيني أميركي يعرقل مشروع قرار أممي حول كورونا

الخلاف الصيني الأمريكي حول كورونا يشل عمل مجلس الأمن ويتسبب في عرقلة التصويت على مشروع قرار فرنسي تونسي بهذا الخصوص. وينص المشروع على وقف إطلاق نار عالمي لتسهيل مكافحة جائحة كورونا. فعلى ماذا يتركز الخلاف تحديدا؟

صورة من الأرشيف للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

الخلاف الصيني الأمريكي يتركز حول الفقرة الخاصة بمنظمة الصحة العالمية في مشروع القرار.

عرقلت الولايات المتحدة والصين اليوم الخميس (30 أبريل/ نيسان 2020) مشروع قرار فرنسي - تونسي في مجلس الأمن، يدعو إلى "تعزيز التنسيق" في مواجهة كورونا. ولخص دبلوماسي، رفض الكشف عن هويته، الوضع بالقول "هذا تجميد قوي، لا أحد يتحرك"، بينما قال آخر "إننا نراوح مكاننا".

والنص الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه، ثمرة أسابيع من المفاوضات، وينص علىدعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريشفي 23 آذار/مارس إلى وقف إطلاق نار عالمي تسهيلاً لمكافحة الفيروس. ويطالب  بـ"وقفة إنسانية لتسعين يوماً" لإتاحة نقل مساعدات إلى السكان الأكثر تضرراً في الدول التي تواجه نزاعات.

وعن خلفيات عرقلة بكين وواشنطن للتصويت، أوضح دبلوماسيين أنالصين تريد "ذكر منظمة الصحة العالمية" في المشروع، في حين "ترفض" الولايات المتحدة ذلك. وعند سؤال الخارجية الأميركية، قالت إنها لم تعتد "التعليق على مفاوضات جارية". ولم يكن ممكناً الحصول على أي ردّ من الجانب الصيني.

وتجد فرنسا وتونس، معدتا النص، نفسيهما مضطرتين لانتظار التوصل إلى تسوية بين البلدين دائمي العضوية نظراً لامتلاكهما حقّ النقض (الفيتو). لكن يبدو أنه لم يتم تحقيق "أي تقدم" بشأن مسألة منظمة الصحة العالمية منذ مطلع الأسبوع.

مختارات

وكان متوقعاً أن يجري التصويت على مشروع القرار هذا الأسبوع وهو ما يطالب به بشدة منذ أكثر من شهر الأمين العام، غير أن العرقلة الأميركية-الصينية تجعل تحقيق ذلك أمراً مستبعداً أكثر فأكثر على المدى القصير.

وقال غوتيرش خلال مؤتمر صحافي اليوم "أنا منشغل خاصة بنقص التضامن الكافي مع الدول النامية، بالمعدات للاستجابة لجائحة كوفيد-19 التي يوجد خطر أن تنتشر كالنار في الهشيم، وفي مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المأساوية".

ويمكن تخطي هذا العائق في حال نجحت الصين والولايات المتحدة بالتوصل إلى تسوية، كما رأى دبلوماسي غربي، مشيراً إلى أن مسألة منظمة الصحة العالمية ليست إلا موضوعاً مرفقاً في قرار يتمحور حول دعم وقف إطلاق النار لنحو 20 نزاعاً في العالم.

ويضم القرار فقرة فارغة مخصصة لمنظمة الصحة العالمية كان يفترض أن يجري "تحديد محتواها بختام المفاوضات"، لكن يمكن لفرنسا وتونس أن تلغياها تماماً، لولا خشية أن تصوت الصين ضدّ القرار وأن تدعمها روسيا بفيتو ثانٍ.

وباستثناء مؤتمر عبر الفيديو في التاسع من أبريل/نيسان، بطلب من ألمانيا وأستونيا، لم يناقش مجلس الأمن مسألة الأزمة الصحية التي تعد الأخطر على العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

أ.ح/ع.ش (أ ف ب)

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    في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان

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    بالنسبة للمعايير الأوروبية يعد تجمع هذه العائلة للإفطار في مدينة ملوانا بسريلانكا خرقاً واضحاً لإجراء التباعد الاجتماعي. لكن الصورة تظهر الرغبة في ممارسة الطقوس المعتادة حتى في ظل جائحة عالمية، حيث جرت العادة في أغلب البلاد الإسلامية على إفطار العائلات سوياً حول المائدة.

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    في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان

    صلوات جماعية مطابقة للمعايير

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    في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان

    الأذان بالكمامة في إندونيسيا

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    الصلاة في الهواء الطلق

    وفي مدينة ديربورن بولاية ميشيغان الأمريكية احتفل العاملون بأحد مراكز الرعاية الاجتماعية، والذي يضم مسجداً بإسم مسجد السلام، بقدوم شهر رمضان عن طريق تثبيت حروف كبيرة تشكل جملة "رمضان كريم".

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    في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان

    الصلاة في الهواء الطلق

    حتى وإن أُغلقت المساجد يستطيع الناس الصلاة والتعبد في منازلهم، لكن هذا الطفل السريلانكي فضل أن يصلي في الهواء الطلق على سطح إحدى البنايات في مدينة كولومبو. ونرى الطفل في الصورة على سجادة الصلاة، متوجهاً إلى السماء بالدعاء إلى حين حلول موعد الإفطار.

  • Ramadan Deutschland online Predigt (Reuters/A. Uyanik)

    في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان

    فيديو من المسجد في بافاريا

    في زمن كورونا أصبح الإنترنت إحدى أهم طرق التواصل بين الناس. ولا يختلف الأمر بالنسبة للعبادات في شهر رمضان، حيث نرى في الصورة رئيس منتدى الإسلام بمدينة بينزبرغ البافارية بنيامين إدريس وهو يسجل تلاوته للقرآن بإستخدام هاتفه النقال. ومن خلال هذه الصورة نستطيع أن نرى سبب حصول المسجد الذي افتتح في 2005 على جائزة للتميز المعماري.

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    في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان

    أنوار في تركيا

    بالرغم من سطوع أنوار برج غلطة التاريخي، خلت المنطقة المحيطة به بمدينة إسطنبول من الزوار في مشهد يظهر وحدة المدن بدون البشر. وكانت السلطات أعلنت عن استمرار غلق المساجد في رمضان من أجل منع انتشار فيروس كورونا.

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    في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان

    رفع الأذان في نيبال

    يقف هذا المؤذن في العاصمة النيبالية كاتماندو لرفع الأذان في أول أيام شهر رمضان كما جرت العادة. وبالرغم من جائحة كورونا، سيستمر رفع آذان بصيغته المعتادة في مساجد المدينة.

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    في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان

    ساحة المعارض للعلاج والصلوات في سنغافورة

    هذا المبنى الحديث الذي نراه في الصورة يكون عادة أكثر ازدحاماً، فالمبنى المعروف بـ "إكسبو سنغافورة" هو أكبر ساحة معارض في البلاد. وبسبب جائحة كورونا تم تخصيص المكان للمصابين بالفيروس للتعافي من المرض، ونراهم في الصورة يؤدون الصلاة الجماعية. من إعداد لانغا ماركو/ س.ح


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