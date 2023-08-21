 خلاف أمبر وجوني.. من قاعة المحكمة إلى نيتفليكس | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 21.08.2023

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ثقافة ومجتمع

خلاف أمبر وجوني.. من قاعة المحكمة إلى نيتفليكس

ألهمت قضية التشهير بين الممثل الأمريكي جوني ديب وزوجته السابقة الممثلة آمبر هيرد، صناع السينما الأمريكية إذ أعلنت نيتفليكس تقديم مسلسل يسرد قصة الخلاف بينهما. كيف أثرت القضية على صورة كل من ديب وهيرد؟

الممثلان جوني ديب وزوجته السابقة الممثلة آمبر هيرد خلال إحدى جلسات المحكمة، فرجينيا، 1 يونيو 2022

كسب الممثل الأمريكي جوني ديب قضية "التشهير" ضد زوجته السابقة الممثلة آمبر هيرد، هل في الحكم ظلم بحقها؟

أسدل في يونيو / حزيران العام الماضي الستار عن واحدة من أشهر المحاكمات بعد أن كسب الممثل الأمريكي جوني ديب، بطل سلسلة أفلام "قراصنة الكاريبي"، قضية تشهير ضد زوجته السابقة الممثلة آمبر هيرد. وقد أثارت القضية الكثير من الجدل والمواقف المتباينة ما بين مؤيد لجوني ديب ومساند لآمبر هيرد في النزاع القضائي الذي لاقى اهتماما إعلاميا كبيرا أخذ مداه على  منصات التواصل الاجتماعي.

ويبدو أن هذا الاهتمام دفع منصة "نتفليكس" إلى تقديم مسلسل مؤلف من ثلاث أجزاء يسرد القضية بشكل حيادي تحت عنوان "Depp v. Heard" أو "ديب ضد هيرد" بداية من الأربعاء (16 أغسطس / آب) في عمل من إخراج إيما كوبر التي رشحت لجوائز إيمي وبافتا عن فيلم The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes  أو "سر مارلين مونرو: الأشرطة غير المسموعة".

وقالت المنصة في بيان إن المسلسل يعد أول عمل يربط بين البيانات الرئيسية التي تم الإدلاء بها في المحاكمة من قبل الطرفين، فضلا أنه يسرد الحقيقة حيال من الجاني ومن المجني عليه في الزواج بين جوني ديب وآمبر هيرد الذي دام 15 شهرا وايضا حيال الشخصية التي اختلقت الاتهامات". وأضافت المنصة إن مسلسلها يطرح تساؤلا غاية في الأهمية مفاده هل كانت المحاكمة ترمي إلى الترويج للنجمين؟

انقسام الجمهور

يشار إلى القضية اثارت انقساما في الرأي العام فيما يرمي المسلسل للوقوف على مدى التأثير الذي تسبب فيه الضجيج الإعلامي على مسار القضية خاصة الحملات التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مثل AmberHeardIsALiar# #JusticeForJohnny   أو "آمبر هيرد كاذبة" أو "العدل لجوني".

وجاء قرار  هيئة المحلّفين  في القضية الأربعاء (الأول من حزيران/يونيو 2022) لصالح جوني إذ قضى بإلزام آمبر هيرد بدفع أكثر من عشرة ملايين دولار كتعويضات عطل وضرر لديب وذلك بعد إدانتها بتشويه سمعته في مقالة كتبتها في صحيفة "واشنطن بوست" سنة 2018 ووصفت فيها نفسها بأنها "شخصية عامة تمثّل العنف الأسري، رغم عدم ذكرها اسمه صراحة في المقالة.

ترحيب كبير بحضور الممثلة آمبر هيرد مهرجان تاورمينا السينمائي في إيطاليا

ترحيب كبير بحضور الممثلة آمبر هيرد مهرجان تاورمينا السينمائي في إيطاليا

وبعد ذلك بشهر، أبلغت أمبر هيرد محكمة في فرجينيا أنها ستستأنف الحكم، لكنها في أواخر العام الماضي توصلت إلى اتفاق لإنهاء إجراءات الاستئناف في دعوى التشهير.

دعم آمبر بعد انتهاء المحاكمة

ورغم انتهاء القضية، إلا أن منصات التواصل الاجتماعي شهدت مطلع العام الجاري حملة تحت عنوان #IStandWithAmberHeard أو "أنا أدعم آمبر هيرد" حيث وصف القائمون على الحملة المحاكمة بكونها "غير عادلة" مع إدانة حملات الكراهية التي تعرضت لها الممثلة الأمريكية على منصات التواصل الاجتماعي ضد هيرد.

ولاقت الحملة دعما من الأشخاص الذين مازالوا يصدقون آمبر في دعواها ضد جوني ديب مع انتقادات لاختلال التوازن إذ يعد ديب الطرف الأكثر ثراءً وشهرة فيما اصطف بعض الصحافيين إلى جانب هيرد حيث قالوا إن المحاكمة أضفت شرعية على عمل معادي للنساء فضلا عن أن المحاكمة ساهمت في توجيه انتقادات لآمبر هيرد لكون قضيتها أدت إلى أضعاف زخم حملة "مي تو".

بدورها، أعربت هيرد عن  خيبة أملها  البالغة من قرار المحكمة عميقة من نتيجة المحاكمة، قائلة: "خيبة الأمل التي أشعر بها اليوم تتجاوز الكلمات. أشعر بالحزن لأن جبل الأدلة لا يزال غير كافٍ للوقوف في وجه القوة والتأثير والسيطرة غير المتكافئة لزوجي السابق".

وأضافت "أشعر بخيبة أمل أكثر مما يعنيه هذا الحكم للنساء الأخريات. إنه نكسة. إنه يعيد عقارب الساعة إلى وقت يمكن فيه أن تتعرض المرأة التي تحدثت علانية عن العار والإهانة".

توقف عن التمثيل

وفي السياق ذاته، أفادت مجلة "بيبول" الأمريكية بأن آمبر ذات السبعة والثلاثين عاما، لم تحصل على اي عمل فني فيما كان أول ظهور علني لها بعد الحكم في مهرجان تاورمينا السينمائي في إيطاليا الشهر الماضي حيث بدت هادئة وهي تقدم فيلمها "In the Fire" الذي تم إنتاجه قبل بدء المحاكمة. ولاقى حضور آمبر على السجادة الحمراء بفستان أسود طويل، ترحيبا كبيرا فيما وجهت الشكر لعشاقها.

ولا يعد الفيلم الوحيد الذي سوف يُعرض لآمبر إذ من المقرر عرض فيلم آخر أواخر العام الجاري حيث تلعب دورا هاما في فيلم "أكوا مان والمملكة المفقودة" والذي أيضا تم تصويره قبل المحاكمة.

عودة جوني ديب

أما فيما يتعلق بالممثل جوني ديب، فقد أثرت القضية على مسيرته السينمائية منذ بداية وقائعها عام 2018 مع كتابة آمبر مقالة في صحيفة "واشنطن بوست" ووصفت فيها نفسها بأنها "شخصية عامة تمثّل العنف الأسري"، رغم عدم ذكرها اسمه صراحة في المقالة.

في أعقاب المحاكمة، قرر جوني ديب إلى العودة إلى الموسيقى

في أعقاب المحاكمة، قرر جوني ديب العودة إلى الموسيقى

وعلى وقع ذلك، خسر ديب تمثيل دور القبطان جاك سبارو في الإصدار السادس من سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي وأيضا خسر تجسيد دور الساحر الشرير "جيليرت جريندلوالد" في سلسلة أفلام "هاري بوتر" وذلك بعد وقت قصير من نشر المقال. وكان ديب قد رفع  دعوى تشهير  ضد آمبر حيث طالبها بدفع تعويضات فيما أقدمت هي الاخرى على رفع دعوى مضادة إذ أكدت على حقها في حرية التعبير.

وفي أعقاب المحاكمة، قرر جوني ديب العودة إلى المجال الذي برع فيه في بدايته وهو الموسيقى حيث قام بجولة مع فرقة هوليود فامبير Hollywood Vampires ومع عازف الجيتار جيف بيك الذي سجل معه ديب ألبوما غنائيا.

وجرى اتهام ديب ايضا بالهجوم على زوجته السابقة في إحدى أغاني الألبوم.

ومنذ بدء فصول المحاكمة، تعرض جوني ديب لانتقادات في هوليوود، وخلال العرض الأول لفيلم "جان دو باري" في مهرجان كان خرج الممثل الأمريكي ليقول إنه لم يعد بحاجة إلى هوليوود. ويلعب جوني ديب في العمل المستمد من التاريخ الفرنسي الملكي دور الملك لويس الخامس عشر الذي يقع في حب عشيقته في دور تجسده الممثلة والمخرجة الفرنسية الجزائرية مايوين التي قامت بإخراج الفيلم أيضا.

واثار عرض الفيلم في   مهرجان كان  انتقادات من أكثر من مئة ممثلة اعتبرن أن تقديمه يرسل "إشارة سيئة"، لكن الملاحظ أن العمل ساعد على عودة جوني ديب إلى عالم السينما.

 

فيرينا غريب / م. ع

  • Künsterlin Hito Steyerl (picture alliance/dpa/S. Pilick)

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    الفنانة الألمانية ذات الأصول اليابانية، هي أول امرأة تحتل المركز الأول في تصنيف مجلة "أرت ريفيو" لأقوى 100 فنان في العالم. الفنانة المتخصصة في مجال إنتاج المواد الفيلمية مثلت ألمانيا في بينالي فينيسيا عام 2015، وهو واحد من أهم التجمعات الفنية في العالم. وتتناول هيتو ستايرل في أعمالها الموضوعات ذات الصلة بالرقابة والمواجهات العسكرية وشبكة العلاقات المعقدة لكبرى الشركات في العالم.

  • Katharina Fritsch Plastik Hahn Trafalgar Square Platz London Großbritannien (picture-alliance/dpa)

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    كاثرينا هي صاحبة عمل فني تم نصبه بساحة "ترافلغار" في لندن. تضم الأركان الأربعة للساحة قاعدة لعرض تماثيل لشخصيات تاريخية بريطانية. وفي عام 1999 تقرر تخصيص واحدة من منصات الميدان لعرض أعمال فنية متنوعة. ليحصل "الديك الأزرق" لكاترينا فريتش بذلك على فرصة لعرضه في الميدان البريطاني عام 2013. ومعروف عنها ميلها إلى تقديم أعمال فنية أحادية اللون ذات أبعاد ضخمة.

  • Bilderhauerin Isa Genzken (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    فنانات يكسرن احتكار الرجال للساحة الفنية في ألمانيا

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    فنانات يكسرن احتكار الرجال للساحة الفنية في ألمانيا

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    فنانات يكسرن احتكار الرجال للساحة الفنية في ألمانيا

    ريبيكا هورن

    هي واحدة من الرائدات على الساحة الفنية في ألمانيا. استطاعت أن تكون أول امرأة تقوم بالتدريس في جامعة برلين للفنون في عام 1989، كما أن ريبيكا هورن هي أول سيدة تحصل على جائزة غوسلر كايزر رفيعة المستوى بمجال الفن عام 1992. وفي العام التالي، أصبحت ربيكا أول امرأة يتم عرض أعمالها الفنية بمتحف غوغنهايم في مدينة نيويورك الأمريكية.

  • Italien Venedig Biennale 2017 Anne Imhof (Imago/I. Kjer)

    فنانات يكسرن احتكار الرجال للساحة الفنية في ألمانيا

    آنه ايمهوف

    نجحت آنه ايمهوف في أن تكون نجمة بينالي فينيسيا لعام 2017 بعزفها للمقطوعة الموسيقية الألمانية فاوست، وهو ما حقق لها الفوز بجائزة الأسد الذهبي في البينالي. يتناول هذا العمل الموسيقي الضخم مفاهيم القوة والضعف والعنف والاستبداد والمقاومة والحرية. ونتيجة لهذا النجاح الكبير، قام متحف تايت للفن الحديث في لندن بتكليف ايمهوف بإعادة تقديم المقطوعة الموسيقية في مارس 2019.

  • Künstlerin Alicja Kwade (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    فنانات يكسرن احتكار الرجال للساحة الفنية في ألمانيا

    إليسيا كوادي

    اشتهرت الفنانة، المولودة في بولندا والمُقيمة في ألمانيا، بأعمالها الفنية التي تضم مزيجا من الأحجار والزجاج والمرايا والساعات والسلاسل المعدنية. ويعرض حاليا أحدث إبداعاتها في برلين، وهو نموذج لساعة ضخمة. ويوصف هذا العمل الفني بأنه لا يمكن نسيانه.

  • Deutschland Berlin - PK zu Plänen für den Deutschen Pavillon in Venedig (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    فنانات يكسرن احتكار الرجال للساحة الفنية في ألمانيا

    ناتاشا سادر هغيغيان

    يُعرف عن ناتاشا شغفها الشديد بمفهوم الهوية والذي يظهر واضحا في أعمالها الفنية. واحد من هذه الأعمال هو إنشائها لموقع على شبكة الانترنت يسمح للمشاركين فيه بتبادل أجزاء من السيرة الذاتية لهم. وستقوم ناتاشا بتمثيل ألمانيا في بينالي فينيسيا لعام 2019 عبر عمل ترتدي من خلاله قناعا حجريا.

  • Käthe-Kollwitz-Preis geht an Katharina Sieverding (picture alliance/dpa/F.Gambarini)

    فنانات يكسرن احتكار الرجال للساحة الفنية في ألمانيا

    كاترينا زيفيردينغ

    تعتبر كاترينا زيفيردينغ واحدة من أولى الفنانات اللواتي قدمن لوحات ضخمة تتناول مفهوم التلاعب في الصورة. وهي تحاول من خلال أعمالها الفنية البحث عن العوامل الفنية والسياسية والاجتماعية لعمليتي انتاج واستقبال الفن في العالم. وحصلت عام 2017 على جائزة كِتي كوليتس الألمانية التي يتم منحها سنويا في مجال الفنون البصرية.

  • Rosemarie Trockel Künstlerin Archivbild 2009 (picture-alliance/dpa)

    فنانات يكسرن احتكار الرجال للساحة الفنية في ألمانيا

    روزماري تروكل

    تنتقد روزماري تروكل من خلال أعمالها الفنية الصورة النمطية للمرأة وسيدة المنزل. وتستخدم مواد بسيطة مثل قطع النسيج أو أسطح الكترونية سوداء اللون في أعمالها الفنية والتعبير عن رؤيتها من خلالها. وحققت روزماري شهرتها من خلال إقامة العديد من المعارض الدولية.

  • Künstlerin Haegue Yang (Imago/tagesspiegel/M. Wolff)

    فنانات يكسرن احتكار الرجال للساحة الفنية في ألمانيا

    هاغوي يانغ

    تتميز يانغ، المولودة في مدينة سول الكورية والمقيمة في برلين، بقيامها بتحويل أغراض الحياة اليومية والقطع المختلفة المتاحة بالمنزل لقطع فنية سريالية. وأقامت الفنانة ذات الأصول الكورية معارض فنية في عدة دول. وهي واحدة من الفنانات اللواتي شاركن في النسخة الثالثة عشرة من المشروع الفني الألماني دوكومنتا الذي يقدم أرشيفا ضخما للأعمال الفنية في العالم. إعداد: زبينه أولتسه/ د.ب


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