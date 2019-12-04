 خلافا للتوقعات أمير قطر لن يحضر القمة الخليجية بالرياض | أخبار | DW | 10.12.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

خلافا للتوقعات أمير قطر لن يحضر القمة الخليجية بالرياض

تأكد رسميا أن أمير قطر لن يترأس وفد بلاده في القمة الخليجية المنعقدة بالرياض، خلافا لتوقعات متفائلة بشأن تململ محتمل في الخلاف بين البلدين. غير أن ذلك لا يعني بالضرورة فشلا للتحركات الأخيرة من أجل حل الأزمة الخليجية.

Treffen zwischen Tamim bin Hamad Al-Thani und Salman in Riad (picture alliance / AP Photo)

تنطلق في العاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء (العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2019)، أعمال قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسط ترقب لما ستسفر عنه الجهود المبذولة لإنهاء الخلاف مع قطر. وكان من المقرر عقد قمة هذا العام في الإمارات، ولكن تم تغيير المكان إلى الرياض في الأسابيع الأخيرة.

وقد أعلنت الدوحة أن الوفد القطري سيرأسه رئيس الوزراء وليس أمير البلاد كما كان متوقعا. ولم يحضر الأمير قمة المجلس العام الماضي والتي عقدت أيضا في الرياض. وكان حضوره هذا العام سيكون بمثابة إشارة إلى تحسن في العلاقات الخليجية.

وكانت الآمال معلّقة على حضور أمير قطر للقمة في أعقاب مؤشرات على احتمال حدوث انفراج في الخلاف السياسي الناتج عن قطع السعودية والبحرين والإمارات ومصر علاقاتها مع الدوحة في 2017. لكن وكالة الأنباء القطرية قالت انّه "بتكليف من حضرة صاحب السمو (...) يترأّس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وفد دولة قطر" في قمة الرياض الثلاثاء.

 

مشاهدة الفيديو 24:57

هل تجد الأزمة الخليجية طريقها للحل في "قمة الرياض"؟


 وتقدّمت الدول الأربع في 22 حزيران/ يونيو 2017 بلائحة من 13 مطلبا كشرط لإعادة علاقاتها مع الدوحة بعدما اتهمتها بدعم تنظيمات متطرفة، تضمّنت إغلاق القاعدة العسكرية التركية الموجودة على الأراضي القطرية وخفض العلاقات مع إيران وإغلاق قناة "الجزيرة". ورفضت قطر الاتهام، كما أكدت انها لن تنصاع لشروط الدول الأربع.
 

وأدى الانشقاق الإقليمي لتشتت العديد من الأسر وارتفاع تكلفة الأعمال التجارية بعدما فرضت السعودية والدول الحليفة لها مقاطعة اقتصادية على قطر منعت طائراتها من عبور أجوائها. وفي الأسابيع الأخيرة، ظهرت بوادر انفراج إذ شاركت السعودية والإمارات والبحرين في كأس الخليج لكرة القدم في قطر هذا الشهر، قبل أن يعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن إحراز "بعض التقدم" خلال مباحثات مع السعودية.


 وكان رئيس الوزراء القطري ترأّس وفد بلاده في سلسلة اجتماعات في مكة في أيار/مايو الماضي لبحث التوترات بين دول الخليج، في أول تمثيل قطري رفيع المستوى بين البلدين منذ المقاطعة التي قادتها الرياض ضد الدوحة. 

 

 

  • Francois Hollande Receives King Mohammed VI of Morocco - Paris (picture-alliance/abaca/L. Christian)

    الملكيات العربية.. دكتاتورية أم إصلاحية؟

    محمد السادس.. خطوات إصلاحية

    قام ملك المغرب، محمد السادس، بخطوات إصلاحية. فقد جعل قانون الأسرة أكثر انفتاحاً، وأصبحت اللغة الأمازيغية في عهده لغة رسمية في البلاد. كما أنشأ "هيئة الإنصاف والمصالحة" بعد الحكم الاستبدادي في عهد أبيه، الحسن الثاني. وقد جاءت كثير من خطواته الإصلاحية بعد احتجاجات "الربيع العربي" التي بدأت في عام 2011. ويتهمه معارضون بأنه يعمل على تحويل الدولة إلى ملكية عائلية استبدادية.

  • Deutschland Jordaniens König Abdullah II erhält Westfälischen Friedenspreis (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    الملكيات العربية.. دكتاتورية أم إصلاحية؟

    عبدالله الثاني: ملك على دولة فقيرة

    يقود ملك الأردن، الملك عبدالله الثاني، بلده -الذي يعتبر من أفقر البلدان العربية- في وقت تواجه فيه المملكة تحديات كبيرة. فخزائن الدولة فارغة وأزمة اللاجئين القادمين من الدول المجاورة تثقل كاهل ميزانية الدولة وقطاعاتها الخدمية. ويعمل الملك عبدالله الثاني من خلال أسلوبه المرن في الحوار على مواجهة الأصولية الدينية في المملكة.

  • König Salman Bin Abdul Aziz Al Saud und Kronprinz Mohammed Bin Salman Al Saud (picture-alliance/abaca/B. Press)

    الملكيات العربية.. دكتاتورية أم إصلاحية؟

    سلمان بن عبدالعزيز وابنه: استبداديون

    بعد أن عين الملك سلمان بن عبدالعزيز ابنه محمد ولياً للعهد، يحكم محمد بن سلمان المملكة العربية السعودية بيد من حديد. ورغم أن بن سلمان يعمل على انفتاح المملكة، على الأقل ثقافياً واجتماعياً، لكن هذا الانفتاح لا يشمل الجانب السياسي. وفي وقت يحاول فيه ولي العهد الشاب تحديث اقتصاد المملكة، إلا أنه يتمسك بقوة بالهيكل التقليدي للسلطة، وتوجه إليه اتهامات في قضية مقتل الصحفي خاشقجي.

  • Abu Dhabis Kronprinz Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (picture alliance/Photoshot)

    الملكيات العربية.. دكتاتورية أم إصلاحية؟

    محمد بن زايد: رجل الإمارات القوي

    رغم أن أخاه خليفة بن زايد هو رئيس دولة الإمارات، إلا أن ولي العهد محمد بن زايد هو الحاكم الفعلي لأبو ظبي. ويعمل رجل الإمارات القوي إلى جانب السعودية ومصر، على محاربة الإسلام السياسي الذي يرونه تهديداً وجودياً لبلدانهم والمنطقة. وتُتهم الإمارات وحلفاؤها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن، بالإضافة إلى دعم قوات المشير حفتر في ليبيا، والمجلس العسكري في السودان.

  • Katar Emir Al Thani (Getty Images/S. Gallup)

    الملكيات العربية.. دكتاتورية أم إصلاحية؟

    تميم بن حمد: أمير يحاصره الجيران

    يقود أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إمارته الصغيرة في أوقات عصيبة، حيث يقاطعها جيرانها الخليجيون بسبب علاقاتها الجيدة مع إيران، كما يتهمونها بـ"دعم الإرهاب" في الشرق الأوسط. وتتمتع قطر بعلاقات وثيقة مع تركيا، كما أن لديها اتصالات مع حركة حماس في قطاع غزة.

  • Bahrain l König Hamad bin Isa al-Chalifa in Manama (picture alliance/dpa/R. Jensen)

    الملكيات العربية.. دكتاتورية أم إصلاحية؟

    البحرين.. الأولوية لحماية الملكية

    تولى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الحكم بعد وفاة والده عام 1999، بعد أن أصبح ولياً للعهد عام 1964 وعمره كان حينها 14 عاماً. في أوج أحداث "الربيع العربي" شهدت مملكة البحرين أحداثاً سياسية كادت أن تعصف بالأسرة المالكة لولا تدخل قوات درع الجزيرة. تأزم العلاقة مع المعارضة الشيعية وقمعها الشديد بالسجن والإعدامات، يضع الإصلاحات الموعودة على المحك في بلد يعيش تحت "عباءة" الشقيقة الكبرى: السعودية.

  • Scheich Sabah Al-Ahmed (Getty Images/M. Wilson)

    الملكيات العربية.. دكتاتورية أم إصلاحية؟

    التوازن الصعب

    أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عمل وزيراً للخارجية لمدة 40 عاماً قبل أن يتولى السلطة عام 2006، بعد وفاة الشيخ جابر الأحمد الصباح. نُقل إليه العرش بسبب مرض الشيخ سعد العبد الله الصباح، الذي لم يتول العرش سوى لأسبوعين فقط. يقود الشيخ صباح الإمارة الصغيرة وسط عدم استقرار حكومي، وخارجياً بسياسة أقرب ما تتصف بـ "التوازن الصعب" في جوار مضطرب بسبب الصراع الإيراني السعودي.

  • Sultan Qaboos bin Said (Getty Images)

    الملكيات العربية.. دكتاتورية أم إصلاحية؟

    السلطان بن قابوس: رجل التوازنات

    منذ عام 1970 والسلطان قابوس بن سعيد يحكم سلطنة عمان بهدوء. وقد عمل على تطوير البلد الذي كان متخلفاً في السابق وجعله في حالة من الرخاء النسبي. وتوصف سلطنة عمان بأنها ليبرالية نسبياً، كما أنها تتوسط لحل العديد من الأزمات، مثل الأزمة الحالية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. كرستين كنيب/ م.ع.ح


 

في ساق متصل، وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي وصل إلى الرياض أمس ليترأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال اجتماع المجلس الوزاري في السعودية. ويتألف مجلس التعاون الخليجي من السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في حزيران/ يونيو من عام 2017 علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر، متهمة الدوحة بدعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدول، وهو ما تنفيه قطر.

و.ب / ح.ز (د.ب.ا / أ.ف.ب)

مختارات

هل تعيش أزمة قطر مع دول الخليج أيامها الأخيرة؟

تصريحات وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في منتدى حوارات المتوسط بروما تثير تساؤلات كثيرة فيما إذا باتت الأزمة الخليجية منتهية أو على وشك الحل النهائي وعودة المياه إلى مجاريها الطبيعية. (07.12.2019)  

تأكيد قطري لوجود محادثات مع السعودية لحل أزمة الخليج

في أول تأكيد رسمي للمفاوضات التي قد تنهي أزمة الخليج، أعلن وزير خارجية قطر أن بلاده أجرت مؤخراً محادثات مع السعودية. وكشف الوزير القطري عن عقد عدة اجتماعات بين مسؤولي البلدين في أماكن مختلفة. (06.12.2019)  

الملك سلمان يدعو أمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون بالرياض

وسط مؤشرات على بوادر انفراج في الأزمة الخليجية دعا ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى قمة مجلس التعاون التي ستعقد في الرياض، لكن من غير المعروف بعد ما إذا كان أمير قطر سيلبي الدعوة. (03.12.2019)  

الملكيات العربية.. دكتاتورية أم إصلاحية؟

في وقت تمر فيه عدة دول عربية ذات نظام جمهوري بأزمات واضطرابات، تشهد الدول العربية ذات الأنظمة الملكية استقراراً نسبياً. فهل يوظف الملوك العرب نظام الحكم الملكي للقيام بالإصلاح أم لتعزيز سلطاتهم الفردية؟ (29.07.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

هل تجد الأزمة الخليجية طريقها للحل في "قمة الرياض"؟  

مواضيع ذات صلة

Treffen zwischen Tamim bin Hamad Al-Thani und Salman in Riad

هل تجد الأزمة الخليجية طريقها للحل في "قمة الرياض"؟ 04.12.2019

بعد دعوة العاهل السعودي أمير قطر إلى حضور القمة الخليجية المقبلة في الرياض.. صمت قطري وترقب خليجي.. هل يستجيب الشيخ تميم للدعوة السعودية؟ وهل تجد الأزمة الخليجية طريقها للحل في قمة الرياض؟

Treffen zwischen Tamim bin Hamad Al-Thani und Salman in Riad

الملك سلمان يدعو أمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون بالرياض 03.12.2019

وسط مؤشرات على بوادر انفراج في الأزمة الخليجية دعا ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى قمة مجلس التعاون التي ستعقد في الرياض، لكن من غير المعروف بعد ما إذا كان أمير قطر سيلبي الدعوة.

أزمة الخليج: هل أُنهكت دول المقاطعة؟ 04.12.2019

دعوة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إلى حضور القمة المقبلة لمجلس التعاون الخليجي تبدو هذه المرة مختلفة عن سابقاتها، فهي تأتي وسط تطورات تؤشر على بوادر انفراج في الأزمة..  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  