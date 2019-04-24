 خفر السواحل السعودي ينقذ ناقلة إيرانية تعطل محركها في البحر الأحمر | أخبار | DW | 02.05.2019

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أخبار

خفر السواحل السعودي ينقذ ناقلة إيرانية تعطل محركها في البحر الأحمر

أنقذت قوات سعودية ناقلة نفط إيرانية من الغرق بعدما فقد الطاقم السيطرة عليها. تحرك الرياض هذا جاء بعد طلب من إيران، وفق مصادر رسمية.

Russland | Öltanker (imago/Itar Tass)

أرشيف

 

قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم (الخميس الثاني من مايو/ أيار 2019)، إن قوات خفر السواحل السعودية ساعدت ناقلة نفط إيرانية كانت تواجه مشكلة في المحرك قبالة ساحل جدة في البحر الأحمر، وذلك بعد أن تلقت الرياض طلبا للمساعدة من إيران

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات حرس الحدود السعودية  أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة، تلقى بلاغًا من برج 
ميناء جدة الإسلامي ومركز البحث والإنقاذ السعودي بالهيئة العامة للطيران المدني، والمتضمن استقبالهم نداء استغاثة من قبل قبطان سفينة "هابينس 1" للمساعدة في قطر الناقلة وذلك لوجود عطل في المحركات وأنها في وضع فقد السيطرة.

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وذكرت الوكالة أنه "وبتحليل المعلومات للسفينة اتضح أنها تحمل علم إيران ويتكون طاقمها من عدد 26 بحارا، 24 من الجنسية الإيرانية، و 2 من الجنسية البنغلاديشية، وأنها ناقلة تحمل مواد نفطية، وتقع جنوب غرب ميناء جدة الإسلامي بمسافة (70) ميلًا بحريًّا باتجاه (198) درجة".
وذكر المتحدث الرسمي أن المملكة تلقت طلبا رسميا عبر الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من القائم بالأعمال في الوفد الإيراني للمساعدة، والتي كانت قد انطلقت فور تلقي بلاغ الاستغاثة، حيث تم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لسلامة طاقم السفينة، وعدم حدوث أي أضرار بيئية، وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة. 

و.ب/ح.ز (رويترز، د ب أ) 

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