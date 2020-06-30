خفايا مكالمات ترامب الهاتفية مع ميركل وأردوغان وبوتين

كشف الصحفي المخضرم، كارل برنستين، وهو أحد اثنين كشفا فضيحة وترغيت في سبعينات القرن العشرين، لموقع شبكة التلفزة الأمريكية المعروفة "سي إن إن" عن وقائع محادثات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة ورؤساء دول العالم والتي اتسمت غالباً بقلة الكياسة وتضمنت إساءات وإهانات في أحيان عدة.
أهم المحطات التي توقف عندها تقرير برنستين كانت مكالماته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث كشفت المكالمات عن ضعف حجة ترامب في حواراته مع بوتين، ما كان يحمله دائماً على الاعتراف بالضعف أمام حجة محاوره بالاعتذار منه، أو بالاعتراف بالخطأ بشكل يثير الشفقة. وأشار التقرير إلى أن المكالمات الهاتفية بين الرجلين يمكن وصفقها بأنها حوار بين رجلين في غرفة البخار في حمام عمومي!
وكشف التقرير أن مكتب الرئيس ترامب، تلقى أوامر مباشرة منه لتمرير أي مكالمة تأتيه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهكذا كان الأخير يكلم الرئيس الأمريكي مرتين في الأسبوع أحياناً دون مواعيد مسبقة.
وبين التقرير أن تعامل دونالد ترامب مع قائدتي أكبر دولتين حليفتين لبلاده، وهما المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي اتسم بالوقاحة، حيث أنه قال للمستشارة ميركل إنها "غبية"، فيما قال لتيريزا ماي إنها ضعيفة وتفتقد إلى الشجاعة!
ونقل التقرير عن مصدر لم يكشف عنه في الحكومة الألمانية أن مكالمات ترامب الهاتفية مع المستشارة ميركل كانت "غير معتادة بشكل كبير"، وقد اتخذت خطوات خاصة لمنع وصولها إلى الرأي العام. نفس المصدر وصف سلوك ترامب أثناء المكالمة بأنه "عدواني جداً".
نفس المصدر كشف أن الرئيس ترامب وخلال زيارة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لبلاده قبل عامين "كان هجومياً، فيما حافظت ميركل على هدوئها، وهو نفس موقفها في المكالمات الهاتفية بين الزعيمين".
وبيّن التقرير أن مكالمات ترامب مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومع رئيس كوريا الشمالية كيم يونغ أون تركزت على ثروة ترامب الشخصية، وعلى "عبقرية" إنجازاته الفذة حين توليه الرئاسة، وعن حماقة من سبقوه في المكتب البيضوي للرئاسة الأمريكية.
وسبق لمستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتن أن كشف في كتابه الشهير "في الغرفة التي جرى فيها كل شيء" عن خصوصيات ترامب في محادثاته الهاتفية والحضورية مع قادة وزعماء العالم، إلا أن تقرير سي أن أن يكشف عن مساحة أكبر بكثير مما ذكر في الكتاب.
سي إن إن أعلنت أن مساعيها للحصول على تعليق من البيت الأبيض حول ما جاء في هذه المكالمات قد باءت كلها بالفشل، حيث لم يستجب موظفو البيت الأبيض لطلبات شبكة التلفزة الأمريكية.
وحسب تقرير برنستين فإن مكالمات ترامب الهاتفية مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي جستين ترودو، ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون وكلهم قادة لدول حليفة للولايات المتحدة، اتسمت بالعدوانية والتهجم.
م.م
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ميركل..صداقة عميقة مع رؤساء سابقين وخلاف كبير مع ترامب
يريدون منا أن نتصافح؟
طلبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بلطف مصافحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في آذار/ مارس عام 2017 خلال زيارتها الأولى بعد انتخابه أثناء مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي. لكن مضيفها لم يتفاعل مع طلبها وأشار في اتجاه مختلف. وفي وقت لاحق قال ترامب أنه لم يسمع سؤال ميركل آنذاك.
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ميركل..صداقة عميقة مع رؤساء سابقين وخلاف كبير مع ترامب
ميركل في مواجهة عناد ترامب
في قمة مجموعة العشرين في هامبورغ في تموز/ يوليو عام 2017 واجهت ميركل مواقف ترامب العنيدة بشأن ملف حماية المناخ. وبعد عدة محاولات غير مجدية لإقناعه بأسلوب هادئ، كان الخيار الوحيد المتبقي أمامها هو توثيق نقاط الاختلاف حول ملف حماية المناخ من خلال خطاب واضح.
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ميركل..صداقة عميقة مع رؤساء سابقين وخلاف كبير مع ترامب
بداية نهاية التقارب
خلال زيارته الأخيرة كرئيس للولايات المتحدة في برلين، بدا التقارب بين المستشارة والرئيس الأمريكي باراك أوباما واضحا للغاية. لكن في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2016، وبعد أيام قليلة من انتخاب دونالد ترامب، بدا أن أوباما أراد نقل مسؤولية الديموقراطية الغربية إلى أنغيلا ميركل. وسائل إعلام أمريكية علقت على الموضوع بسخرية ووصفت ميركل بقائدة العالم الحر.
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ميركل..صداقة عميقة مع رؤساء سابقين وخلاف كبير مع ترامب
أرفع جائزة في أمريكا
في ثوب سهرة تلقت ميركل في حزيران/ يونيو عام 2011 ميدالية الحرية من الرئيس الأمريكي باراك أوباما في البيت الأبيض، وهي أرفع وسام مدني في الولايات المتحدة الأمريكية. ميركل حصلت على هذا الوسام بسبب إسهامها في السياسة الأوروبية. كما وصف المراقبون هذه الجائزة بأنها دليل على العلاقات الألمانية الأمريكية الجيدة.
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ميركل..صداقة عميقة مع رؤساء سابقين وخلاف كبير مع ترامب
اختفاء ملامح العلاقة الودية
أثناء قمة مجموعة السبع الكبار في حزيران/ يونيو عام 2015 في جبال الألب البافارية، ظهرت بالفعل ملامح علاقة ودية بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. وتمكنت المستشارة من كسب دعم الولايات المتحدة الأمريكية في ملف مكافحة تغير المناخ. لكن سرعان ما انتهت نقطة التقارب هذه فجأة مع انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.
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ميركل..صداقة عميقة مع رؤساء سابقين وخلاف كبير مع ترامب
الدعوة إلى تكساس
في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2007، زارت أنغيلا ميركل وزوجها يواخيم زاور سلف الرئيس باراك أوباما، جورج دبليو بوش في مزرعته في كراوفورد، تكساس. استعرض بوش لهما مزرعته، وما يوجد داخلها ومنها أحد الأودية الصغيرة. وعلى المستوى السياسي، كان الوضع في إيران هو موضوع محادثات كل من ميركل وبوش في ذلك الوقت. ولكن هذه النقطة تحولت أيضاً في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب إلى نقطة خلاف بين البلدين.
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ميركل..صداقة عميقة مع رؤساء سابقين وخلاف كبير مع ترامب
ميركل المحبة للحرية
بعد اجتماعهما الأول، كان الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش متحمساً لحب أنغيلا ميركل للحرية، والذي أوضحه لوسائل الإعلام من خلال مشوارها في جمهورية ألمانيا الديمقراطية. وفي قمة مجموعة الثماني في سانت بطرسبرغ في تموز/ يوليو عام 2006، أمسك بوش ميركل من الظهر ممررا بيده باتجاه الرقبة ، لتبعد المستشارة ذراعه على الفور وهي في حالة صدمة. غير أن تصرف بوش كان بدافع الود والمحبة.
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ميركل..صداقة عميقة مع رؤساء سابقين وخلاف كبير مع ترامب
الدعوة إلى حفلة الشواء
في تموز/ يوليو عام 2006، كان واضحاً مدى استمتاع جورج دبليو بوش بدعوة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل له في حفلة شواء داخل دائرتها الانتخابية الواقعة على ساحل ولاية مكلنبورغ فوربومرن على بحر البلطيق. وفي الصورة يظهر بوش وهو يضع على طبق ميركل قطعة من لحم الخنزير.
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ميركل..صداقة عميقة مع رؤساء سابقين وخلاف كبير مع ترامب
ميركل يد بيد مع بيل كلينتون
في حفل تأبين هيلموت كول في تموز/ يوليو عام 2017، ألقى الرئيس السابق بيل كلينتون خطاب حداد مؤثر عن المستشار الألماني السابق. و قال خلال خطابه هذه بنبرة حزينة "أنا أحببته". وعندما تحرك بيل كلينتون من منصة الخطاب والعودة للجلوس مرة أخرى، أمسك بيد المستشارة أنغيلا ميركل.
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ميركل..صداقة عميقة مع رؤساء سابقين وخلاف كبير مع ترامب
الوصول إلى الأب عبر الابنة؟
ابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، التقت أيضاً بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في البيت الأبيض في واشنطن في آذار/ مارس عام 2017. وبدا أن محادثة المستشارة وإيفانكا كانت على نحو أفضل من محادثتها مع والدها. في الشهر التالي، شاركت إيفانكا ترامب في مؤتمر المرأة لقمة مجموعة العشرين في برلين وجمعتها المحادثات الحماسية للمرة الثانية مع أنغيلا ميركل.
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ميركل..صداقة عميقة مع رؤساء سابقين وخلاف كبير مع ترامب
تحدي الأوروبيين
أسفر تعامل الرئيس إيمانويل ماكرون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ثناء وسائل الإعلام الأمريكية على الضيف الفرنسي هذا الأسبوع. ومن ناحية المضمون فقد بدا أن ماكرون لم يستطع التأثير على رأي مضيفه لا حول موضوع الرسوم الجمركية أو حتى الصفقة الإيرانية. وإذا بقيت الأمور على هذا النحو، فإن لدى ألمانيا وفرنسا مخاوف مشتركة. إعداد: أندريا غروناو/ إيمان ملوك.